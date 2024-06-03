Врач назвал два простых трюка, как быстро уснуть в жару

Второй способ заключается в синхронизации слов на определенную букву алфавита и сердцебиение. Например, человек остановился на «к». Каждые восемь ударов сердца нужно думать об одном слове на эту букву. Следующие восемь ударов — другое слово на ту же букву. Как объяснил дерматолог, это не только разгружает наш мозг, но еще и готовит его к состоянию, которое как раз возникает перед погружением в сон. Такие действия помогают тасовать мысли, словно колоду карт, подчеркнул Скотт Уолтер. При этом мы сами контролируем этот скучный процесс. Такой способ позволяет уснуть за несколько минут, уверяет эксперт.