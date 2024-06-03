Врач назвал два простых трюка, как быстро уснуть в жару

Как можно быстро заснуть в жару? Об этом в разговоре с изданием Mirror рассказал дерматолог Скотт Уолтер.
Он отметил, что у него часто бывает бессонница, поэтому он изучал различные техники засыпания. При этом принимать добавки с мелатонином он не хотел, так как у него не было прямых показаний для этого. В итоге Скотт Уолтер нашел два способа, которые заставляют мозг перезагрузиться и отключиться.
Первая техника: нужно начать перебирать в голове разные слова, никак не связанные между собой. Не должно быть никакой смысловой нагрузки. По словам врача, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Он уверяет, что мозгу быстро наскучит это занятие, и он предпочтет скорее отключиться, чтобы прекратить этот поток мыслей.
Второй способ заключается в синхронизации слов на определенную букву алфавита и сердцебиение. Например, человек остановился на «к». Каждые восемь ударов сердца нужно думать об одном слове на эту букву. Следующие восемь ударов — другое слово на ту же букву. Как объяснил дерматолог, это не только разгружает наш мозг, но еще и готовит его к состоянию, которое как раз возникает перед погружением в сон. Такие действия помогают тасовать мысли, словно колоду карт, подчеркнул Скотт Уолтер. При этом мы сами контролируем этот скучный процесс. Такой способ позволяет уснуть за несколько минут, уверяет эксперт.
Добавим, врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Доктор считает, что к бессоннице может привести излишнее внимание к этой теме.
«Подготовка комнаты, обязательная прогулка перед сном лишь усугубляет невроз. Человек мучается и не может уснуть. Это лишь усугубляет стресс в нашей жизни», — рассказала медик в своей группе в «ВКонтакте».
По ее словам, неважно, в какое время мы ложимся спать. Важно лишь общее число часов сна, которое приносит пользу — это 7−9 часов в сутки. Также влияет регулярность. Иными словами, нужно ложиться спать в одно и то же время. Те самые волшебные гормоны, которые, как думают многие, вырабатываются до 23:00, выделяются в фазе глубокого сна независимо от времени засыпания.
Заметим, нехватка сна может приводить не только к плохому настроению и стрессу. Зачастую из-за недосыпов может появиться лишний вес. Почему так происходит, ранее объяснил Теймураз Апполонов, практикующий фитнес-тренер и нутрициолог.
Айгуль Сабитова