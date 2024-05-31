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Фитнес-тренер объяснил, почему недосып приводит к набору веса

Схема очень простая.

Источник: Freepik

Почему нехватка сна ведет к набору лишних килограммов? На этот вопрос ВФокусе Mail.ru ответил Теймураз Апполонов, практикующий фитнес-тренер и нутрициолог.

Он рассказал, что при недосыпе гормональная система начинает сбоить. Так, если человек мало спит (а это серьезный стрессовый фактор, так как сон — единственный способ восстановления организма), уровень кортизола — гормона бодрости и стресса — начинает повышаться. В итоге нас тянет на вредную пищу.

«Почему так происходит? Нестабильный уровень сахара в крови из-за стрессов и низкая концентрация мозга из-за недостатка сна. Снижается настроение, и в этом случае нас всегда будет тянуть на вредную еду. Почему? Потому что это самый быстрый способ поднять нейромедиаторы в мозге, такие как окситоцин, дофамин, серотонин и прочее. За счет сладкой вредной пищи мы компенсируем и поднимаем себе настроение. Чтобы оно было, должна быть база: здоровый сон, рациональное питание, физическая активность. И психология, конечно. Таким образом, когда мы недосыпаем, у нас стрессовые гормоны в крови начинают повышаться, и наряду с низкой концентрацией мозга это дело приводит к тому, что мы съедаем что-то сладкое. Отсюда лишние калории и набор веса», — объяснил тренер.

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Айгуль Сабитова