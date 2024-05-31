Фитнес-тренер объяснил, почему недосып приводит к набору веса

«Почему так происходит? Нестабильный уровень сахара в крови из-за стрессов и низкая концентрация мозга из-за недостатка сна. Снижается настроение, и в этом случае нас всегда будет тянуть на вредную еду. Почему? Потому что это самый быстрый способ поднять нейромедиаторы в мозге, такие как окситоцин, дофамин, серотонин и прочее. За счет сладкой вредной пищи мы компенсируем и поднимаем себе настроение. Чтобы оно было, должна быть база: здоровый сон, рациональное питание, физическая активность. И психология, конечно. Таким образом, когда мы недосыпаем, у нас стрессовые гормоны в крови начинают повышаться, и наряду с низкой концентрацией мозга это дело приводит к тому, что мы съедаем что-то сладкое. Отсюда лишние калории и набор веса», — объяснил тренер.