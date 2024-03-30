Эндокринолог Лебедева рассказала о лучшем завтраке для худеющих

«Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра», — рассказала она в беседе с изданием «Доктор Питер».