Эндокринолог Лебедева рассказала о лучшем завтраке для худеющих

Для такого завтрака понадобятся одно яйцо, несколько ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, авокадо, листья зелени по вкусу, семечки и орехи.
«Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра», — рассказала она в беседе с изданием «Доктор Питер».
Затем нужно положить на тост нарезанное авокадо, а сверху добавить зелень, орехи и семечки.
Врач отметила, что в этом блюде есть необходимое количество жиров, которые обеспечат чувство насыщения на шесть часов.
Ранее, 26 марта, врач Екатерина Кашух назвала «Известиям» три самые главные ошибки при похудении. По ее словам, первая ошибка заключается в неправильном составлении рациона. Вторая ошибка — это неправильный подход к физическим нагрузкам. Третьей ошибкой, по мнению врача, является ожидание мгновенного результата.