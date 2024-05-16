Круговорот бессонницы: невозможность заснуть провоцирует беспокойство по поводу продуктивности, которое впоследствии не дает уснуть

Думайте перед сном о том, что приносит вам удовольствие. Визуализируйте ситуацию, при которой вы обычно не нервничаете. Также представьте, во что вы одеты, чем пахнет вокруг, какая погода в это время. Это поможет вашему организму почувствовать себя комфортно, благодаря чему сон должен быстро нагрянуть.

Ведите дневник сна. Записывайте, в какие дни вам удавалось заснуть быстро, а в какие — нет. Не забывайте указывать, что предшествовало этому. Благодаря дневнику вы сможете отследить, какие факторы влияют на ваш сон. Как говорится: «предупрежден — значит вооружен».

Отключайте на ночь все ночники, светящиеся панели, электронные устройства и вообще все, что может отвлечь ваше внимание. Процесс засыпания должен проходить в полной темноте.

Выделите время для своих переживаний. Если вы невротик и перед сном любите нагружать себя мыслями из разряда «а что, если бы тогда я поступил иначе», организуйте время для своих переживаний. Например, выделите полчаса перед сном, когда сможете истязать себя бессмысленными тревогами. Но помните, как только время выйдет, — нужно очистить разум и лечь спать.

Попробуйте успокоить своего внутреннего ребенка. Постарайтесь говорить мягким и ободряющим тоном, используя такие фразы, как: «Теперь ты в безопасности», «Бороться не с чем» и «Это просто беспокойство, все в порядке».