Найти баланс. Эксперты рассказали, как справиться с хроническим стрессом

Жизнь в мегаполисе требует от нас многозадачности и высокого уровня адаптации к то и дело меняющимся обстоятельствам. Необходимость выдерживать жесточайшую конкуренцию на работе и постоянно удерживать если уж не первенство, то хотя бы однажды завоеванные позиции — нелегко. А еще труднее все это сочетать с семейными обязательствами. Такая жизнь больше напоминает балансирование серфингиста на гребне волны. Но для многих это и есть постоянная рутина. В последнее время в психологии появился новый феномен Decision fatigue — его можно перевести, как усталость от принятия решений. Ведь, по подсчетам ученых, каждому из нас ежедневно приходится решать порядка 35 тыс. самых разных задач! И многие из них — со звездочкой. Это большая психологическая перегрузка, которая может привести к срыву адаптационных механизмов, и развитию вредных способов преодоления стрессов в виде, например, шопоголизма, алкоголизма, игромании, а то и того хуже.