Врачи объяснили, почему опасно спать в жарком помещении

Если в квартире нет кондиционера, то нужно плотно закрывать шторы, чтобы солнце не нагревало комнату. После захода солнца следует проветрить комнату, летом желательно также пользоваться увлажнителем воздуха. Для сна рекомендуется использовать легкое одеяло и пижаму из натуральных тканей.