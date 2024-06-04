Шесть способов побороть бессонницу, которые точно работают

После того как тело расслабилось, необходимо перейти к «очищению» мозга от потока мыслей. Есть три варианта. Первый из них: представить себе, что вы лежите в лодке на тихом озере, и над вами ничего, кроме ясного голубого неба. Второй: вы лежите в черном бархатном гамаке в совершенно темной комнате. «И, наконец, можно просто повторять про себя: “Не думай, не думай, не думай” — пока не наступит сон», — говорит сомнолог.