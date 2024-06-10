Власти Таиланда приняли решение не вводить туристический сбор

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин сообщил, что туристический сбор может приносить временную выгоду, однако в долгосрочной перспективе без него страну посетит большее количество туристов. Это увеличит их траты на курорте и тем самым улучшит экономику эффективнее, чем введение сборов.