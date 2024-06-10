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Власти Таиланда приняли решение не вводить туристический сбор

Для въезда в Королевство россиянам не требуется и виза: без нее можно пребывать в стране до 60 дней.

Чтобы поплавать на лодке по живописным местам Таиланда, россиянам не придется платить туристический сбор.
Источник: Freepik

Правительство Таиланда приняло решение отказаться туристического сбора, об этом заявляет издание The Nation (1). Ранее страна рассматривала возможность введения сбора для туристов в размере 300 бат ($8).

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин сообщил, что туристический сбор может приносить временную выгоду, однако в долгосрочной перспективе без него страну посетит большее количество туристов. Это увеличит их траты на курорте и тем самым улучшит экономику эффективнее, чем введение сборов.

Новость

Сейчас туристам из России для въезда в Таиланд понадобится только загранпаспорт. Также с 1 мая увеличился и срок пребывания без визы для россиян — с 30 до 60 дней.

Более 27 миллионов иностранных туристов посетили Таиланд в 2023 году, что принесло экономике страны значительные доходы. С начала 2024 года число иностранных посетителей превысило 10 миллионов.

Список источников

1. Газета The Nation Thailand. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева