Власти Таиланда приняли решение не вводить туристический сбор

Правительство Таиланда приняло решение отказаться туристического сбора, об этом заявляет издание The Nation (1). Ранее страна рассматривала возможность введения сбора для туристов в размере 300 бат ($8).
Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин сообщил, что туристический сбор может приносить временную выгоду, однако в долгосрочной перспективе без него страну посетит большее количество туристов. Это увеличит их траты на курорте и тем самым улучшит экономику эффективнее, чем введение сборов.
Сейчас туристам из России для въезда в Таиланд понадобится только загранпаспорт. Также с 1 мая увеличился и срок пребывания без визы для россиян — с 30 до 60 дней.
Более 27 миллионов иностранных туристов посетили Таиланд в 2023 году, что принесло экономике страны значительные доходы. С начала 2024 года число иностранных посетителей превысило 10 миллионов.
Список источников
1. Газета The Nation Thailand. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева