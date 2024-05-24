Список необходимых вещей в поход

Собираетесь в поход? Независимо от того, новичок вы или опытный турист, важно правильно подготовиться и взять с собой все необходимое. От этого зависит не только комфорт, но и безопасность вашего путешествия. Рассмотрим самые необходимые вещи, которые обязательно должны быть в вашем рюкзаке.