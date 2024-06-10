В России появится система отслеживания заблудившихся туристов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава компании АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил, что скоро будет запущена первая в стране спутниковая система для обеспечения безопасности туристов в местах, где не ловит мобильная связь. Об этом пишут «РИА Новости» (1).
В случае непредвиденной ситуации спутниковая система даст возможность быстро вызвать спасателей. Благодаря этому устройству, туристы смогут сообщать о чрезвычайных происшествиях из любого региона России.
Реализация идеи начнется на Алтае. Различные службы смогут в режиме онлайн отслеживать маршрут путешественников и стремительно реагировать на изменения в их пути и внеплановые задержи.
Также планируется установить автономные станции для мониторинга по всем туристическим местам. Эти устройства сочетают в себе гибридные коммуникационные технологии и радиосети с низким потреблением энергии. Это может стать толчком к развитию внутреннего туризма по всей стране.
Ранее стало известно, что дроны-спасатели начнут работать на пляжах Анапы. Они будут помогать тонущим людям, оперативно доставляя надувные жилеты.
Список источников
1. РИА Новости. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева