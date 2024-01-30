Народные приметы на Страстную пятницу

Считается, что для избавления от порчи в доме, нужно принести церковную свечу, с которой отстояли службу в храме. Ее нужно зажечь и обойти с ней жилище, уделяя особое внимание углам и входной двери. Где свеча затрещит и начнет коптить, там и есть порча, поэтому стоит задержаться в этом месте. Для усиления эффекта можно прочесть молитву или окропить «нехороший участок» святой водой.