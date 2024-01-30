Народные приметы на Страстную пятницу

За два дня до Пасхи верующие отмечают Страстную пятницу — самый тихий и строгий день Великого поста, напоминающий о земных муках и распятии Христа. В 2024 году пятница, которую также именуют Великой, выпадает на 3 мая. Разобрались в истории этого дня и собрали традиции и приметы на Страстную пятницу.
Как правильно провести Страстную пятницу
Каждый день Страстной седмицы посвящен определенным событиям из последних дней земной жизни Иисуса Христа, но все они подводят к главному празднику — Светлому Воскресению. Страстная пятница считается самым значимым днем скорбной недели, когда верующие словно проживают с Иисусом его мучения. Поэтому важно соблюсти в этот день предписания.
|Отказаться от развлечений
|В этот день все мысли должны быть обращены к Богу и принятым Христом страданиям
|Отложить домашние дела
|Уборку, стирку и готовку лучше провести накануне, в Чистый четверг
|Держать пост
|В Великую пятницу особенно важно соблюдать пост — ограничиться только черствым хлебом и водой. К слову, есть и пить можно только после того, как в центр храма вынесут плащаницу
|Посетить службу
|Рекомендуется посетить хотя бы одну службу, а лучше все — в этот день проводятся сразу несколько богослужений. Если не получается прийти в церковь, постарайтесь самостоятельно очистить разум от скверных мыслей
Погодные приметы
До начала истории метеонаблюдений люди внимательно присматривались к природе, чтобы предсказать, каким будет урожай.
- Если в Страстную пятницу стоит хорошая погода, то и оставшаяся весна будет теплой и солнечной;
- в реке поднялся уровень воды — жди удачной рыбалки;
- лед не сошел и образовал заторы — будет трудный год;
- в Страстную пятницу летают пчелы — к теплу;
- стоит пасмурная погода — хлеб не уродится.
Приметы о будущем
Желание предугадать свое будущее всегда было свойственно людям. И хотя церковь не одобряет предсказания в принципе, сложились приметы, которые давали ощущение контроля своей судьбы.
- В ночь на Страстную пятницу снятся вещие сны;
- сразу после пробуждения нужно посмотреть в окно: кого первым увидишь, таким и будет год. Если это молодой мужчина или молодая женщина — к здоровью и благополучию, если старый человек — к проблемам со здоровьем. Семья с ребенком сулит примирение и хорошие отношения с близкими. Птица — к новым интересным знакомствам, собака — к тоске, а кошка, наоборот, к радости и изобилию;
- если испеченный в Страстную пятницу хлеб подгорел — готовься к неприятностям.
Приметы о здоровье
Крепкое здоровье ценилось во все времена. С давних времен сохранилось много примет о том, как сохранить хорошее самочувствие.
- Кусочек пасхального кулича, припрятанный до следующего года, поможет сохранить здоровье и убережет от бед;
- серебряное кольцо, освященное на службе в Страстную пятницу, защитит от болезней;
- заболевший в Страстную пятницу быстро выздоравливает;
- отлучать младенца от груди рекомендуется в Великую пятницу. Считалось, что ребенок вырастет физически сильным и здоровым;
- стрижка и окрашивание волос в Страстную пятницу влекут проблемы со здоровьем;
- ребенок, зачатый в этот день, может родиться с недугом или стать преступником в будущем;
- поход в баню или стирка в Страстную пятницу могут «смыть» здоровье с человека;
- считалось, что если подстричь ногти в Страстную пятницу, это избавит от зубной боли.
Приметы о достатке
Испокон веков люди старались привнести в свой дом благополучие и достаток — часто в этом вопросе опирались на приметы.
- Если двенадцать свечей, принесенные с церковной службы, зажечь дома и дать им догореть, то год будет удачным и изобильным;
- дать милостыню от чистого сердца сулит достаток.
Приметы о невзгодах
Предсказать старались не только хорошие события, но и возможные проблемы, чтобы оградить себя от них.
- В Страстную пятницу нельзя втыкать в землю железные предметы и копать, иначе жди беды;
- если захмелеть в Великую пятницу, то есть риск стать алкоголиком;
- кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год потом плакать будет;
- не плюй на землю в Страстную пятницу, иначе все святые отвернутся.
Что можно делать на Страстную пятницу
Страстная пятница — это кульминация Страстной седмицы. День, когда Христос принял мученическую смерть. В этот день верующим рекомендуется:
- посетить храм;
- молиться;
- очистить голову от дурных помыслов;
- помочь тем, кто нуждается в помощи;
- быть в тишине;
- соблюдать пост.
Что нельзя делать на Страстную пятницу
Великая пятница — самый строгий день поста, поэтому для верующих действует ряд ограничений. В этот день нельзя:
- выполнять тяжелую физическую работу;
- заниматься домашними делами: стиркой, уборкой, готовкой, шитьем;
- веселиться, праздновать;
- употреблять алкоголь и есть любую пищу, кроме воды и хлеба;
- брать в руки острые предметы;
- смотреть фильмы, телевизор, залипать в соцсетях;
- предаваться плотским утехам.
Вопросы и ответы
Отвечаем на популярные вопросы, связанные со Страстной пятницей, чтобы не осталось сомнений, как лучше провести этот день.
Что происходит в церкви на Страстную пятницу?
В Страстную пятницу в храмах проводят сразу несколько богослужений.
Первое начинается в 08:00 утра и носит название Великие или Царские часы — такое наименование существует исключительно в русской православной традиции. Это объясняется особой торжественностью службы и тем, что в Византии на них присутствовал император. Традицию продолжила Московская Русь.
Около 15:00 — приблизительное время смерти Иисуса Христа — начинается Великая вечерня, во время которой на середину храма из алтарной части выносят плащаницу — ткань с изображением Христа в гробу. Она остается в центре неполных три дня. Вечером в Страстную пятницу начинается утреня Великой субботы — богослужение, символизирующее погребение Иисуса Христа.
Какие обряды проводят на Страстную пятницу?
Священным ритуалом в этот день можно считать вынос плащаницы. Этот обряд символизирует снятие тела Спасителя с креста и перенос его с Голгофы в гробницу. В храме ею служит стол, украшенный цветами.
После завершения службы к плащанице могут приложиться верующие.
Какие существуют приметы от сглаза на Страстную пятницу?
Считается, что для избавления от порчи в доме, нужно принести церковную свечу, с которой отстояли службу в храме. Ее нужно зажечь и обойти с ней жилище, уделяя особое внимание углам и входной двери. Где свеча затрещит и начнет коптить, там и есть порча, поэтому стоит задержаться в этом месте. Для усиления эффекта можно прочесть молитву или окропить «нехороший участок» святой водой.
Автор: Екатерина Сухова