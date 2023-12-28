Пасха в 2024 году

Пасха, воскресение Иисуса Христа — главный праздник всех христиан мира. Они верят, что это событие навсегда изменило происходящее и наполнило его светом истины. В 2024 году православная Пасха наступит в мае. Предлагаем вместе окунуться в историю праздника и его традиции.

Пасха, или Воскресение Христово — самый важный христианский праздник. В 2024 году он обещает быть особенным, ведь отмечается в мае, когда весна в полном разгаре. Перенесемся в апостольские времена и вспомним события, описанные в Евангелии. Узнаем о древних традициях и их современном исполнении. Разберемся, почему дата праздника отличается в различных христианских конфессиях. Ну и, конечно, поделимся идеями для праздничного застолья.

​В 2024 году православная Пасха наступит в мае. ​ ​ | Источник: PrimaMedia.ru

Когда отмечается Пасха

Главный христианский праздник, установленный в память о воскресении Христа, каждый год отмечается в разное время. Для определения даты празднования используется особая система вычислений. В расчетах исходят из следующих правил:

Пасха отмечается после первого полнолуния, которое следует за весенним равноденствием;

празднование всегда выпадает на воскресенье;

православная Пасха не может пересекаться с иудейской, чтобы не нарушить историческую последовательность событий.

Русская Православная Церковь ведет богослужение по юлианскому календарю, а западные христиане — по григорианскому. Отсюда и разница в датах пасхальных праздников в разных странах. Удобнее всего пользоваться специальными таблицами — пасхалиями, где по годам расписаны дни Пасхи, а также связанные с ней переходящие праздники и посты.

Русская Православная Церковь ведет богослужение по юлианскому календарю | Источник: КрымPress

Православная Пасха в России

В 2024 году Светлое воскресенье будет отмечаться 5 мая. Верующие отправятся на праздничное богослужение, поучаствуют в крестном ходе, пасхальной заутрене и Литургии. После службы православные люди соберутся за праздничным столом, чтобы отметить воскресение Иисуса Христа и поделиться радостью праздника.



Католическая Пасха

Пасху празднуют не только православные, но и представители других ветвей христианства, ориентируясь на свой календарь. Смысл праздника остается неизменным, различаются только даты и некоторые традиции. У католиков Христов день в 2024 году выпадает на 31 марта. Католические общины проведут мессы, поделятся традиционными угощениями. Дети отправятся на поиск крашеных яиц, которые, как они верят, приносит пасхальный кролик.



История и суть праздника

Согласно евангельским рассказам Иисус умер на кресте в пятницу днем в канун еврейской Пасхи. Под покровом темноты Иосиф и Никодим (члены Синедриона — верховного органа власти евреев и тайные последователи Христа) забрали тело Спасителя и похоронили в пещере сада, который располагался вблизи Голгофы. Вход в гробницу они загородили огромным камнем. В субботу гонители Христа приложили к камню печать и поставили стражу из опасений, что сбудется Его предсказание: «После трех дней воскресну».

На третий день после смерти Иисус Христос воскрес из мертвых и покинул пещеру, не тронув камень и не повредив печать. Принято считать, что произошло это около полуночи. Ранним утром последовательницы Спасителя пришли отдать последнюю дань умершему — помазать Его душистыми маслами. Эти святые женщины известны истории как мироносицы. Мария Магдалина, оказавшись первой у гроба, увидела, что тот пуст. Тут появились и другие женщины. Тогда Ангел объявил им, что Христос воскрес, и повелел рассказать об этом всем ученикам. Не поверив вестнику Небес, жены-мироносицы испугались и убежали прочь.

Позднее Мария Магдалина вернулась к опустевшей гробнице. У входа ей явился Сам воскресший Спаситель. Рассказ Марии Магдалины об этом событии убедил остальных женщин в произошедшем чуде. Таким образом, именно жены-мироносицы донесли благую весть до апостолов, чтобы те далее распространили ее по всему миру.

Пасха — самое важное событие в церковном календаре. Она восходит к еврейскому празднику Песах. Связь между ними прослеживается как в названии и времени проведения, так и в заложенных смыслах. При этом Песах остается общинным праздником, который знаменует физическое освобождение народа из египетского рабства, а христианская Пасха символизирует духовное спасение и вечную жизнь через веру в воскресение Господа.

Пасха — самое важное событие в церковном календаре. | Источник: Don24.ru

Традиции празднования Пасхи

С Пасхой связано много обычаев и традиций. Одни восходят к древним весенним празднествам в честь восхода солнца — например, посещать церковную службу на утренней заре. Другие взяты у ранних христиан — надевать новую одежду как символ новой жизни. Из средних веков тянутся корни привычных нам пасхальных шествий, когда люди ходили по сельской округе и останавливались в пути помолиться. Благодаря же церковному преданию мы знаем о чудесном происшествии с Марией Магдалиной: она подарила римскому императору вареное яйцо со словами «Христос воскрес!», и яйцо само собой стало красным. Так возник обычай дарить в праздник Пасхи крашеные яйца.



Пасхальная служба в церкви

Богослужение в Пасху наполнено особым величием и проникнуто чувством радости о воскресшем Господе. Прихожане всех возрастов заранее собираются в храмах на празднование Светлого Христова воскресенья. Обычай бодрствовать в эту священную ночь тянется с древних апостольских времен. Незадолго до полуночи служится полунощница, в основной части которой священник читает канон Великой субботы. Богослужение перемежается едва слышным пением хора. В полночь скорбные песнопения, которые повествуют о погребении Христа, останавливаются и начинается особый, торжественный колокольный звон.

Следующая часть службы — пасхальная заутреня. Все священнослужители в полном облачении становятся по чину у престола и вместе с молящимися возжигают свечи. Трижды поется стихира: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех…», во время которой открываются Царские врата. Начинается крестный ход. Все выходят из храма, неся с собой крест, иконы, кадило и свечи. Шествие вокруг церкви под льющийся колокольный звон символизирует путь мироносиц, которые ранним утром отправились к месту погребения Иисуса Христа навстречу чуду воскресения.

Крестный ход останавливается в притворе у западных ворот храма, подобно женам-мироносицам у дверей гроба Господня. Священнослужители совершают каждение и трижды поют: «Христос воскресе из мертвых». Предстоятель осеняет крестом затворенные врата, и они раскрываются. Вся процессия из ночной тьмы вступает в залитый светом и благоухающий ладаном храм.

Продолжается заутреня. Хор поет пасхальный канон. После каждого тропаря раздается припев «Христос воскресе из мертвых». Священнослужители с крестом, зажженной свечой и кадилом обходят всю церковь, приветствуя молящихся радостными словами: «Христос воскресе!» Все обмениваются братским целованием, отвечая: «Воистину воскресе!» Затем читается слово святителя Иоанна Златоуста.

После утрени совершаются пасхальные часы и Литургия.

После утрени совершаются пасхальные часы и Литургия. | Источник: Нижегородская правда

Великий пост: семинедельная подготовка к Пасхе

После Масленицы у верующих начинается долгий пост. Он длится почти семь недель и включает Четыредесятницу (40 дней), Лазареву субботу, Вербное воскресенье и шесть дней Страстной седмицы.

Великий пост у православных христиан — это время духовного очищения, самоотречения и покаяния. Смысл поста заключается в возрождении в себе образа Божия, что реализуется через любовь к Нему и ближнему. Этот период отмечен молитвами и воспоминаниями о крестной смерти и воскресении Спасителя.

В это время принято воздерживаться от определенных видов пищи и развлечений. Церковь устанавливает четыре степени ограничения в еде:

разрешены фрукты и овощи без термической обработки и хлеб;

допустимо отварить овощи, но употреблять их можно только без добавления растительного масла;

снимается запрет на добавление растительного масла и позволяется небольшая порция вина;

к столу допускается подать рыбу (в Благовещение и Вербное воскресенье).

С понедельника по пятницу ограничения наиболее жестки, а в выходные возможны послабления. Важно понимать, что эта традиция берет свое начало из монастырского устава и применима во всей своей строгости только к священнослужителям. Для простых людей достаточно будет воздерживаться от мяса, молока и яиц.

Рассказываем, какие события вспоминают верующие и как проживают каждую неделю Великого поста.

Великий пост у православных христиан — это время духовного очищения, самоотречения и покаяния. | Источник: МК.RU Волгоград

Первая неделя. Торжество православия

Отличается особой суровостью. Существует рекомендация полностью отказаться от приема пищи в первые два дня. Завершается неделя празднованием Торжества православия: вспоминают исторические события тысячелетней давности, когда императрица Феодора и патриарх Мефодий закрепили на государственном уровне иконопочитание как соответствующее учению апостолов.

На Руси в первый день этой недели прибирались после масленичных гуляний и мылись в бане.

Вторая неделя. Память святителя Григория Паламы

В это время вспоминают защитника православного учения о Божественном свете Григория Паламу. Еще вторую неделю называют седмицей светотворных постов, потому что Церковь молится о благодатном освящении постящихся и кающихся.

На Руси в эту неделю у молодых жен было принято навещать своих матерей.

Третья неделя. Крестопоклонная

На этой неделе богослужения в храмах сопровождаются выносом Честного и Животворящего Креста для поклонения. Традиция восходит к древности и напоминает о страданиях и жертве Иисуса Христа. Церковный обряд также символизирует поддержку и утешение для тех, кто совершает духовный подвиг поста, и говорит о том, что Господь всегда рядом.

На Руси же в конце недели молодой зять приглашал в гости тестя отужинать.

Четвертая неделя. Память преподобного Иоанна Лествичника

На этой неделе верующие преодолевают половину поста, осознание этого придает им сил и терпения. Вспоминают святого Иоанна Лествичника, автора книги «Лествица», в которой он описывает нравственный путь христианина. Эта неделя призвана напомнить о необходимости непрерывного духовного совершенствования и борьбы с грехами, а также о том, что каждый шаг на этом пути должен быть сделан с любовью и смирением.

В славянской традиции этот период называли Средокрестной неделей. Считалось, что в среду происходит перелом поста, его можно было даже услышать в полночь. Детям разыгрывали представление, имитируя звук перелома с помощью незаметного стука по дереву. Детвора обходила дворы и получала угощения в виде крестообразной выпечки. В нее запекали разные предметы, чтобы погадать о будущем.

Пятая неделя. Память преподобной Марии Египетской.

В православной традиции эта неделя посвящена воспоминаниям о жизни и подвигах святой Марии Египетской, которая является образцом искреннего покаяния и стремления к духовной чистоте. Ее пример служит вдохновением для духовного роста и самосовершенствования.

Верующие продолжают углубляться в молитву и созерцание, следовать строгому пищевому воздержанию. Совершается особое моление Пресвятой Богородице — акафист. Он служит утешением и ободрением для постящихся, напоминая о приближении праздника Пасхи и важности молитвенного обращения к Божьей Матери как заступнице и помощнице в духовных стремлениях.

Верующие продолжают углубляться в молитву и созерцание, следовать строгому пищевому воздержанию. | Источник: Правительство РО

Шестая неделя. Вербная

Эта неделя отмечена двумя важными событиями — Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем. Она предваряет Страстную седмицу.

В Лазареву субботу православная церковь вспоминает чудо воскрешения Иисусом Лазаря. Это событие послужило предвестием воскресения самого Христа и укрепило веру многих в него, как в Спасителя. В этот день в храмах совершается особое богослужение, включающее чтение соответствующих отрывков из Евангелия. В некоторых традициях допускается послабление поста и разрешается употребление икры.

Вербное воскресенье напоминает о торжественном Входе Иисуса Христа в Иерусалим. Он был встречен толпой с пальмовыми ветвями, символизирующими победу и мир. Это событие наполняет молящихся надеждой и укрепляет их веру в преддверии заключительной недели поста. На Руси вместо пальмовых листьев стали использовать вербу как символ новой жизни и весны. Народное сознание наделяло дерево магическими свойствами: считалось, что оно защищает от нечистой силы и разгула природных стихий, оберегает от болезней и неурожая. Люди приносили на церковную службу веточки вербы для освящения. Этой традиции следуют и сейчас.

В славянской же традиции понедельник шестой недели был днем, когда теща наносила визит в дом молодой семьи и дарила зятю подарки.

Седьмая неделя. Страстная

Заключительная неделя Великого поста посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа. Страсти — это страдания, которые Он претерпел на кресте за грехи человеческие. В каждый из дней Страстной недели есть свое особое богослужение и тема для духовного размышления. Понедельник посвящен притче о бесплодной смоковнице, вторник — обличению фарисеев, то есть еврейских законоучителей, среда — помазанию Христа миром, четверг — Тайной вечере и молитве в Гефсиманском саду, пятница — страданиям и смерти на кресте, а суббота — Его погребению и сошествию во ад.

До наших дней сохранились некоторые народные традиции. Например, Страстной четверг нередко называют Чистым. В этот день проводят тщательную уборку и украшают дом. После обязательно моются. В старину было принято пережигать соль во время топки печей, она считалась полезной, ее даже добавляли в пищу больным.

В пятницу пекут куличи, красят яйца, готовят пасху. В субботу сворачивают все домашние хлопоты, освящают пасхальную еду в церкви, накрывают праздничный стол, но ничего не едят. Завершается долгий путь строгого поста и непрестанных молитв. В полночь начинается пасхальная служба, после которой можно разговеться. Наступает Светлое Христово Воскресенье, когда мы радуемся чуду — победе жизни над смертью.

Празднование христианской Пасхи занимает семь дней, или восемь, если включать Фомин понедельник. Этот период именуется Светлой седмицей.



Подготовка куличей и крашеных яиц

Приготовление пасхальных угощений — одна из самых любимых и узнаваемых традиций в православной культуре. Кулич — это пасхальный хлеб, который символизирует тело Христа, а крашеные яйца — новую жизнь и воскресение. Их обычно готовят в Великую пятницу или субботу, чтобы принести в церковь для освящения.

Кулич — это пасхальный хлеб, который символизирует тело Христа, а крашеные яйца — новую жизнь и воскресение. | Источник: Don24.ru

По преданию, апостолы, собираясь за трапезой или общей молитвой, оставляли за столом место Господу и хлеб для Него. Церковь переняла этот ритуал. Теперь в праздник Пасхи перед Царскими вратами кладется особый хлеб — артос. Затем в каждой семье стали печь свое сдобное угощение для Христа в виде кулича.

Традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность и связана с множеством легенд и преданий. В старинных мифах разных времен и народов из яйца появляется все живое. Сохранились сведения, что египтяне и персы раскрашивали и ели куриные яйца во время своих празднеств. Существует и церковное предание о том, как Мария Магдалина принесла в дар римскому императору яйцо с вестью о воскресении Христа, а оно окрасилось в красный. С тех пор верующие на Пасху одаривают друг друга яйцами. Очищение крашеного куриного яйца от скорлупы символизирует рождение нового мира, освобожденного Христом от человеческих грехов через страдания и кровь.



Пасхальное целование

Этот пасхальный обычай известен с апостольских времен и особенно распространен в православной культуре. С первого дня Пасхи и до праздника Вознесения верующие приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Этот ритуал дополняется троекратным целованием, которое символизирует любовь, единство и радость от воскресения Христа. Такое целование подчеркивает общность веры и выражает надежду на вечную жизнь. Все люди делаются братьями и сестрами, забывая свои обиды. На Руси в эти светлые дни исчезало всякое различие в положении: обменивались христианским поцелуем простой люд с боярами, друзья и враги.



Церковные колокола для всех желающих

Праздник Пасхи невозможно представить без колокольного звона. После полуночной службы он звучит особенно торжественно и приглашает верующих отметить Светлое воскресенье. Во многих храмах всем желающим разрешают подняться на колокольню и позвонить в колокола под руководством профессионального звонаря. Такая традиция подчеркивает открытость и гостеприимство Церкви и демонстрирует, что радость праздника принадлежит каждому.

Традиционные блюда на Пасху.

На заключительной неделе Великого поста принято готовить традиционные пасхальные блюда: душистые куличи, пасху с разными добавками и разноцветные яйца. В преддверии Светлого воскресенья предлагаем вашему вниманию подборку рецептов, которые помогут создать праздничное настроение и украсить ваш стол.

Кулич

Невероятно ароматный кулич с добавлением апельсиновой цедры, нежнейшая, слегка влажноватая структура.

Приготовление пасхальных угощений — одна из самых любимых и узнаваемых традиций в православной культуре. | Источник: Don24.ru

Ингредиенты

Мука пшеничная (в/c)

650 г Теплое молоко 125 мл Сахарный песок 420 г Сухие дрожжи 10 г Яйца 8 шт. Сметана (20%)

220 г Сливочное масло

180 г Лимонный сок 1 ст. л Изюм 140 г Апельсин (понадобится только цедра)

1 шт Соль ½ ч. л.

Приготовление



1. Готовим опару. В теплое молоко добавляем столовую ложку сахара и дрожжи, тщательно перемешиваем. Аккуратно засыпаем 100 г муки и доводим до однородной консистенции. Закрываем пищевой пленкой и держим в тепле 30 минут.

2. В отдельной посуде взбиваем миксером 4 яйца и 4 желтка. Складываем соль, 200 г сахара, сметану, растопленное сливочное масло. В процессе добавления всех ингредиентов продолжаем взбивать.

3. Перекладываем в получившееся тесто подошедшую опару, смешиваем до однородности. Добавляем 550 г муки и аккуратно взбиваем миксером. Прячем под пленку в теплое место на 1 час.

4. Складываем в поднявшееся тесто цедру одного апельсина (по желанию) и обваленный в муке изюм.

5. Готовую смесь раскладываем по формам для куличей, накрываем полотенцем и ждем еще 1 час.

6. Выпекаем в духовке 50−60 минут при температуре 180 ℃ и полностью остужаем.

7. Для глазури берем 4 яичных белка, взбиваем до пенки. Вливаем лимонный сок и 200 г сахара, доводим миксером до пышного белого цвета.

8. Смазываем глазурью остывшие куличи и по желанию украшаем.



Творожная пасха

Этот рецепт подойдет как для начинающих кулинаров, так и для опытных поваров. Нежный, мягкий вкус творога в сочетании с яркими акцентами грецкого ореха и кураги создадут неповторимую гармонию вкуса, которая придется по душе всем сладкоежкам.

Нежный, мягкий вкус творога в сочетании с яркими акцентами грецкого ореха и кураги создадут неповторимую гармонию вкуса. | Источник: AmurMedia

Ингредиенты

Творог жирный

580 г Сливки (33−35%)

110 мл Вареная сгущенка

290 г Сливочное масло

95 г Курага

60 г Грецкий орех

50 г Ванильный сахар

10 г

Приготовление



1. Тщательно промыть и просушить курагу. Мелко нарезать ножом.

2. Немного прокалить чистые грецкие орехи в духовке, а затем измельчить.

3. Взбить творог, масло и сливки до состояния крема. Для удобства использовать миксер или блендер.

4. Добавить сгущенку, ванильный сахар, измельченные орехи и курагу. Повторно взбить смесь.

5. Смочить марлю водой, тщательно отжать и застелить двойным слоем форму для пасхи.

6. Выложить подготовленную творожную массу, края марли завернуть наверх, придавив грузом. Убрать на ночь в холодильник.

7. Освободить пасху из формы и поставить на тарелку. При желании украсить.



Крашеные яйца в луковой шелухе

Ингредиенты

Яйцо куриное

Сколько пожелаете

Шелуха луковая

Объем зависит от желаемой насыщенности цвета

Соль 1 ст. л. Масло подсолнечное

1 ст.л. Дополнительные продукты и материалы

Зависит от выбранного декора яиц



Приготовление



1. Варим луковую шелуху в кастрюле. Чтобы итоговый цвет яиц получился более насыщенным, шелухи нужно взять побольше и держать ее на огне не менее получаса.

2. Добавляем в кастрюлю столовую ложку соли и аккуратно складываем туда куриные яйца комнатной температуры. Варим около 20 минут. Помните, что на коричневых и белых яйцах один и тот же раствор даст разный результат.

3. Готовые яйца насухо вытираем и смазываем подсолнечным маслом для придания им особого блеска.

Готовые яйца насухо вытираем и смазываем подсолнечным маслом для придания им особого блеска. | Источник: Российская газета

Декорирование

Можно наклеить на яйца подготовленные шаблоны (курица, заяц, буквы «ХВ», крест) и покрасить вместе с ними, а потом снять наклейки — на их месте будет изображение.

По аналогии со способом выше можно закрепить на яйцах нитками или резинками веточки зелени (укропа, петрушки, кинзы) и сварить вместе с ними.

У вас точно получится удивить гостей, если перед варкой в растворе шелухи плотно обернуть яйца в кружево.

Поэкспериментировать можно и таким образом: мокрое яйцо обваляйте в макаронах-звездочках, обвяжите марлей и отправьте в кастрюлю с раствором.

Крашеные яйца можно оплести бисером, украсить лентами или связанными миниатюрными шапочками.

Крашеные яйца можно оплести бисером, украсить лентами или связанными миниатюрными шапочками. | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Что подарить на Пасху

В Светлую неделю принято встречаться с близкими и друзьями, обмениваться поздравлениями и дарить друг другу внимание и заботу. Подарки могут быть скромными или символическими, но они всегда выражают искренность намерений и широту души, делая праздник особенно запоминающимся. Для тех, кто затрудняется с выбором, мы подготовили тематическую подборку.



Популярные

Домашняя выпечка;

шоколадные яйца с сюрпризом;

пасхальные открытки;

иконы и церковные свечи;

композиции из весенних цветов.

Для хранительниц домашнего очага

Кухонный текстиль в тематике праздника (скатерть, салфетки, полотенца, прихватки);

декоративные подставки и тарелки для яиц;

фигурки цыплят и кроликов;

яйцеварка;

набор для творчества (вышивальный, художественный, вязальный);

сертификат на кулинарный мастер-класс.

Для детей

Раскраски и книжки с пасхальными мотивами;

игрушечные курочки, цыплята и кролики;

набор для росписи яиц;

пазлы с пасхальными сюжетами;

фигурные пряники.

Для любителей сада

Семена необычных цветов;

декоративные садовые фигурки;

набор для изготовления скворечника;

саженцы фруктовых деревьев;

садовый фартук с карманами.

Вопросы и ответы

Здесь мы даем ответы на самые популярные вопросы о Пасхе.



Как должно проходить пасхальное застолье дома?

После долгого поста мы снова можем позволить себе любое кушанье — какое душа пожелает. За празднично украшенным столом часто собираются несколько поколений семьи, звучат веселые и радостные голоса, царит атмосфера любви и единения. Помимо традиционных пасхальных угощений, подаются и другие блюда русской кухни. У гостей глаза разбегаются от обилия лакомств и красивого убранства.

Вот несколько рекомендаций, как провести пасхальное застолье.

Начните подготовку к празднику заранее. Полистайте кулинарные книги, отберите понравившиеся рецепты и составьте список необходимых продуктов.

Позаботьтесь о декоре. Наметьте примерную сервировку стола, выберите скатерть, салфетки и посуду. Иногда достаточно небольшого штриха, чтобы задать настроение празднику. Например, можно купить или сделать своими руками плетеные корзинки для яиц и украсить их пророщенной зеленью.

Проведите масштабную уборку. Избавьтесь от пыли, постирайте шторы, наведите порядок в шкафах. Если не получится охватить уборкой весь дом, то не расстраивайтесь и сделайте что-нибудь посильное. Например, приберите только комнату для приема гостей.

Подайте на стол любимые блюда. Не обязательно готовить что-то сложное, и среди простых рецептов можно найти интересные идеи.

Не забывайте и о маленьких гостях праздника. Для них можно устроить различные пасхальные игры, в которых с радостью примут участие и взрослые.

Проведите этот день с самыми близкими, ведь пасхальное застолье — это не только о приеме пищи, но и о духовном общении, благодарности и праздновании жизни.

Почему Пасха каждый раз отмечается в разное время?

Пасха привязана к достаточно сложному солнечно-лунному календарю. Была создана специальная методика вычисления — пасхалия, которая имеет набор математических формул для расчета времени празднования. У православных эта дата всегда входит в диапазон с 4 апреля по 8 мая.

Временной отрезок, за который даты праздника поочередно занимают все возможные положения, составляет 532 года. Затем отсчет начинается с начала в том же порядке. Поэтому достаточно иметь всего одну рассчитанную пасхалию.



Что можно и нельзя делать на Пасху?

На Пасху существует множество традиций и обычаев, которые отражают святость главного христианского праздника. Вот некоторые из них.

Пасха — время для семейного тепла, духовного обновления и радостного общения. | Источник: Российская газета

Что рекомендуется делать

Поздравлять друг друга с праздником, обмениваясь традиционным приветствием: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»;

посещать церковные службы;

святить традиционные пасхальные угощения в церкви;

декорировать дом цветами и пасхальной символикой;

проводить пасхальный обед с семьей и друзьями;

дарить подарки и угощения, особенно детям;

читать и рассказывать пасхальные истории детям, знакомя их с Библией;

помогать нуждающимся;

испытывать радость;

прощать и не обижаться.

Что не рекомендуется делать

Заниматься тяжелой физической работой без необходимости;

пребывать в плохом настроении;

ссориться и конфликтовать с кем-либо;

пренебрегать традициями, отказываясь от христосования;

забывать о смысле праздника;

проводить праздник в одиночестве, когда есть возможность встретить его в кругу близких.

Пасха — время для семейного тепла, духовного обновления и радостного общения. Пусть этот праздник принесет вам мир и благословение!