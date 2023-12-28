Пасха в 2024 году
История и традиции праздника Пасха. Рассказываем, в чем суть православного праздника, какого числа отмечают в России в 2024 году. Больше интересного в проекте ВФокусе Mail.ru.
История и традиции праздника Пасха. Рассказываем, в чем суть православного праздника, какого числа отмечают в России в 2024 году. Больше интересного в проекте ВФокусе Mail.ru.
Пасха, воскресение Иисуса Христа — главный праздник всех христиан мира. Они верят, что это событие навсегда изменило происходящее и наполнило его светом истины. В 2024 году православная Пасха наступит в мае. Предлагаем вместе окунуться в историю праздника и его традиции.
Пасха, или Воскресение Христово — самый важный христианский праздник. В 2024 году он обещает быть особенным, ведь отмечается в мае, когда весна в полном разгаре. Перенесемся в апостольские времена и вспомним события, описанные в Евангелии. Узнаем о древних традициях и их современном исполнении. Разберемся, почему дата праздника отличается в различных христианских конфессиях. Ну и, конечно, поделимся идеями для праздничного застолья.
Главный христианский праздник, установленный в память о воскресении Христа, каждый год отмечается в разное время. Для определения даты празднования используется особая система вычислений. В расчетах исходят из следующих правил:
Русская Православная Церковь ведет богослужение по юлианскому календарю, а западные христиане — по григорианскому. Отсюда и разница в датах пасхальных праздников в разных странах. Удобнее всего пользоваться специальными таблицами — пасхалиями, где по годам расписаны дни Пасхи, а также связанные с ней переходящие праздники и посты.
В 2024 году Светлое воскресенье будет отмечаться 5 мая. Верующие отправятся на праздничное богослужение, поучаствуют в крестном ходе, пасхальной заутрене и Литургии. После службы православные люди соберутся за праздничным столом, чтобы отметить воскресение Иисуса Христа и поделиться радостью праздника.
Пасху празднуют не только православные, но и представители других ветвей христианства, ориентируясь на свой календарь. Смысл праздника остается неизменным, различаются только даты и некоторые традиции. У католиков Христов день в 2024 году выпадает на 31 марта. Католические общины проведут мессы, поделятся традиционными угощениями. Дети отправятся на поиск крашеных яиц, которые, как они верят, приносит пасхальный кролик.
Согласно евангельским рассказам Иисус умер на кресте в пятницу днем в канун еврейской Пасхи. Под покровом темноты Иосиф и Никодим (члены Синедриона — верховного органа власти евреев и тайные последователи Христа) забрали тело Спасителя и похоронили в пещере сада, который располагался вблизи Голгофы. Вход в гробницу они загородили огромным камнем. В субботу гонители Христа приложили к камню печать и поставили стражу из опасений, что сбудется Его предсказание: «После трех дней воскресну».
На третий день после смерти Иисус Христос воскрес из мертвых и покинул пещеру, не тронув камень и не повредив печать. Принято считать, что произошло это около полуночи. Ранним утром последовательницы Спасителя пришли отдать последнюю дань умершему — помазать Его душистыми маслами. Эти святые женщины известны истории как мироносицы. Мария Магдалина, оказавшись первой у гроба, увидела, что тот пуст. Тут появились и другие женщины. Тогда Ангел объявил им, что Христос воскрес, и повелел рассказать об этом всем ученикам. Не поверив вестнику Небес, жены-мироносицы испугались и убежали прочь.
Позднее Мария Магдалина вернулась к опустевшей гробнице. У входа ей явился Сам воскресший Спаситель. Рассказ Марии Магдалины об этом событии убедил остальных женщин в произошедшем чуде. Таким образом, именно жены-мироносицы донесли благую весть до апостолов, чтобы те далее распространили ее по всему миру.
Пасха — самое важное событие в церковном календаре. Она восходит к еврейскому празднику Песах. Связь между ними прослеживается как в названии и времени проведения, так и в заложенных смыслах. При этом Песах остается общинным праздником, который знаменует физическое освобождение народа из египетского рабства, а христианская Пасха символизирует духовное спасение и вечную жизнь через веру в воскресение Господа.
С Пасхой связано много обычаев и традиций. Одни восходят к древним весенним празднествам в честь восхода солнца — например, посещать церковную службу на утренней заре. Другие взяты у ранних христиан — надевать новую одежду как символ новой жизни. Из средних веков тянутся корни привычных нам пасхальных шествий, когда люди ходили по сельской округе и останавливались в пути помолиться. Благодаря же церковному преданию мы знаем о чудесном происшествии с Марией Магдалиной: она подарила римскому императору вареное яйцо со словами «Христос воскрес!», и яйцо само собой стало красным. Так возник обычай дарить в праздник Пасхи крашеные яйца.
Богослужение в Пасху наполнено особым величием и проникнуто чувством радости о воскресшем Господе. Прихожане всех возрастов заранее собираются в храмах на празднование Светлого Христова воскресенья. Обычай бодрствовать в эту священную ночь тянется с древних апостольских времен. Незадолго до полуночи служится полунощница, в основной части которой священник читает канон Великой субботы. Богослужение перемежается едва слышным пением хора. В полночь скорбные песнопения, которые повествуют о погребении Христа, останавливаются и начинается особый, торжественный колокольный звон.
Следующая часть службы — пасхальная заутреня. Все священнослужители в полном облачении становятся по чину у престола и вместе с молящимися возжигают свечи. Трижды поется стихира: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех…», во время которой открываются Царские врата. Начинается крестный ход. Все выходят из храма, неся с собой крест, иконы, кадило и свечи. Шествие вокруг церкви под льющийся колокольный звон символизирует путь мироносиц, которые ранним утром отправились к месту погребения Иисуса Христа навстречу чуду воскресения.
Крестный ход останавливается в притворе у западных ворот храма, подобно женам-мироносицам у дверей гроба Господня. Священнослужители совершают каждение и трижды поют: «Христос воскресе из мертвых». Предстоятель осеняет крестом затворенные врата, и они раскрываются. Вся процессия из ночной тьмы вступает в залитый светом и благоухающий ладаном храм.
Продолжается заутреня. Хор поет пасхальный канон. После каждого тропаря раздается припев «Христос воскресе из мертвых». Священнослужители с крестом, зажженной свечой и кадилом обходят всю церковь, приветствуя молящихся радостными словами: «Христос воскресе!» Все обмениваются братским целованием, отвечая: «Воистину воскресе!» Затем читается слово святителя Иоанна Златоуста.
После утрени совершаются пасхальные часы и Литургия.
После Масленицы у верующих начинается долгий пост. Он длится почти семь недель и включает Четыредесятницу (40 дней), Лазареву субботу, Вербное воскресенье и шесть дней Страстной седмицы.
Великий пост у православных христиан — это время духовного очищения, самоотречения и покаяния. Смысл поста заключается в возрождении в себе образа Божия, что реализуется через любовь к Нему и ближнему. Этот период отмечен молитвами и воспоминаниями о крестной смерти и воскресении Спасителя.
В это время принято воздерживаться от определенных видов пищи и развлечений. Церковь устанавливает четыре степени ограничения в еде:
С понедельника по пятницу ограничения наиболее жестки, а в выходные возможны послабления. Важно понимать, что эта традиция берет свое начало из монастырского устава и применима во всей своей строгости только к священнослужителям. Для простых людей достаточно будет воздерживаться от мяса, молока и яиц.
Рассказываем, какие события вспоминают верующие и как проживают каждую неделю Великого поста.
Отличается особой суровостью. Существует рекомендация полностью отказаться от приема пищи в первые два дня. Завершается неделя празднованием Торжества православия: вспоминают исторические события тысячелетней давности, когда императрица Феодора и патриарх Мефодий закрепили на государственном уровне иконопочитание как соответствующее учению апостолов.
На Руси в первый день этой недели прибирались после масленичных гуляний и мылись в бане.
В это время вспоминают защитника православного учения о Божественном свете Григория Паламу. Еще вторую неделю называют седмицей светотворных постов, потому что Церковь молится о благодатном освящении постящихся и кающихся.
На Руси в эту неделю у молодых жен было принято навещать своих матерей.
На этой неделе богослужения в храмах сопровождаются выносом Честного и Животворящего Креста для поклонения. Традиция восходит к древности и напоминает о страданиях и жертве Иисуса Христа. Церковный обряд также символизирует поддержку и утешение для тех, кто совершает духовный подвиг поста, и говорит о том, что Господь всегда рядом.
На Руси же в конце недели молодой зять приглашал в гости тестя отужинать.
На этой неделе верующие преодолевают половину поста, осознание этого придает им сил и терпения. Вспоминают святого Иоанна Лествичника, автора книги «Лествица», в которой он описывает нравственный путь христианина. Эта неделя призвана напомнить о необходимости непрерывного духовного совершенствования и борьбы с грехами, а также о том, что каждый шаг на этом пути должен быть сделан с любовью и смирением.
В славянской традиции этот период называли Средокрестной неделей. Считалось, что в среду происходит перелом поста, его можно было даже услышать в полночь. Детям разыгрывали представление, имитируя звук перелома с помощью незаметного стука по дереву. Детвора обходила дворы и получала угощения в виде крестообразной выпечки. В нее запекали разные предметы, чтобы погадать о будущем.
В православной традиции эта неделя посвящена воспоминаниям о жизни и подвигах святой Марии Египетской, которая является образцом искреннего покаяния и стремления к духовной чистоте. Ее пример служит вдохновением для духовного роста и самосовершенствования.
Верующие продолжают углубляться в молитву и созерцание, следовать строгому пищевому воздержанию. Совершается особое моление Пресвятой Богородице — акафист. Он служит утешением и ободрением для постящихся, напоминая о приближении праздника Пасхи и важности молитвенного обращения к Божьей Матери как заступнице и помощнице в духовных стремлениях.
Эта неделя отмечена двумя важными событиями — Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем. Она предваряет Страстную седмицу.
В Лазареву субботу православная церковь вспоминает чудо воскрешения Иисусом Лазаря. Это событие послужило предвестием воскресения самого Христа и укрепило веру многих в него, как в Спасителя. В этот день в храмах совершается особое богослужение, включающее чтение соответствующих отрывков из Евангелия. В некоторых традициях допускается послабление поста и разрешается употребление икры.
Вербное воскресенье напоминает о торжественном Входе Иисуса Христа в Иерусалим. Он был встречен толпой с пальмовыми ветвями, символизирующими победу и мир. Это событие наполняет молящихся надеждой и укрепляет их веру в преддверии заключительной недели поста. На Руси вместо пальмовых листьев стали использовать вербу как символ новой жизни и весны. Народное сознание наделяло дерево магическими свойствами: считалось, что оно защищает от нечистой силы и разгула природных стихий, оберегает от болезней и неурожая. Люди приносили на церковную службу веточки вербы для освящения. Этой традиции следуют и сейчас.
В славянской же традиции понедельник шестой недели был днем, когда теща наносила визит в дом молодой семьи и дарила зятю подарки.
Заключительная неделя Великого поста посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа. Страсти — это страдания, которые Он претерпел на кресте за грехи человеческие. В каждый из дней Страстной недели есть свое особое богослужение и тема для духовного размышления. Понедельник посвящен притче о бесплодной смоковнице, вторник — обличению фарисеев, то есть еврейских законоучителей, среда — помазанию Христа миром, четверг — Тайной вечере и молитве в Гефсиманском саду, пятница — страданиям и смерти на кресте, а суббота — Его погребению и сошествию во ад.
До наших дней сохранились некоторые народные традиции. Например, Страстной четверг нередко называют Чистым. В этот день проводят тщательную уборку и украшают дом. После обязательно моются. В старину было принято пережигать соль во время топки печей, она считалась полезной, ее даже добавляли в пищу больным.
В пятницу пекут куличи, красят яйца, готовят пасху. В субботу сворачивают все домашние хлопоты, освящают пасхальную еду в церкви, накрывают праздничный стол, но ничего не едят. Завершается долгий путь строгого поста и непрестанных молитв. В полночь начинается пасхальная служба, после которой можно разговеться. Наступает Светлое Христово Воскресенье, когда мы радуемся чуду — победе жизни над смертью.
Празднование христианской Пасхи занимает семь дней, или восемь, если включать Фомин понедельник. Этот период именуется Светлой седмицей.
Приготовление пасхальных угощений — одна из самых любимых и узнаваемых традиций в православной культуре. Кулич — это пасхальный хлеб, который символизирует тело Христа, а крашеные яйца — новую жизнь и воскресение. Их обычно готовят в Великую пятницу или субботу, чтобы принести в церковь для освящения.
По преданию, апостолы, собираясь за трапезой или общей молитвой, оставляли за столом место Господу и хлеб для Него. Церковь переняла этот ритуал. Теперь в праздник Пасхи перед Царскими вратами кладется особый хлеб — артос. Затем в каждой семье стали печь свое сдобное угощение для Христа в виде кулича.
Традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность и связана с множеством легенд и преданий. В старинных мифах разных времен и народов из яйца появляется все живое. Сохранились сведения, что египтяне и персы раскрашивали и ели куриные яйца во время своих празднеств. Существует и церковное предание о том, как Мария Магдалина принесла в дар римскому императору яйцо с вестью о воскресении Христа, а оно окрасилось в красный. С тех пор верующие на Пасху одаривают друг друга яйцами. Очищение крашеного куриного яйца от скорлупы символизирует рождение нового мира, освобожденного Христом от человеческих грехов через страдания и кровь.
Этот пасхальный обычай известен с апостольских времен и особенно распространен в православной культуре. С первого дня Пасхи и до праздника Вознесения верующие приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Этот ритуал дополняется троекратным целованием, которое символизирует любовь, единство и радость от воскресения Христа. Такое целование подчеркивает общность веры и выражает надежду на вечную жизнь. Все люди делаются братьями и сестрами, забывая свои обиды. На Руси в эти светлые дни исчезало всякое различие в положении: обменивались христианским поцелуем простой люд с боярами, друзья и враги.
Праздник Пасхи невозможно представить без колокольного звона. После полуночной службы он звучит особенно торжественно и приглашает верующих отметить Светлое воскресенье. Во многих храмах всем желающим разрешают подняться на колокольню и позвонить в колокола под руководством профессионального звонаря. Такая традиция подчеркивает открытость и гостеприимство Церкви и демонстрирует, что радость праздника принадлежит каждому.
На заключительной неделе Великого поста принято готовить традиционные пасхальные блюда: душистые куличи, пасху с разными добавками и разноцветные яйца. В преддверии Светлого воскресенья предлагаем вашему вниманию подборку рецептов, которые помогут создать праздничное настроение и украсить ваш стол.
Невероятно ароматный кулич с добавлением апельсиновой цедры, нежнейшая, слегка влажноватая структура.
|Мука пшеничная (в/c)
|650 г
|125 мл
|Сахарный песок
|420 г
|10 г
|Яйца
|8 шт.
|Сметана (20%)
|220 г
|Сливочное масло
|180 г
|1 ст. л
|Изюм
|140 г
|Апельсин (понадобится только цедра)
|1 шт
|Соль
1. Готовим опару. В теплое молоко добавляем столовую ложку сахара и дрожжи, тщательно перемешиваем. Аккуратно засыпаем 100 г муки и доводим до однородной консистенции. Закрываем пищевой пленкой и держим в тепле 30 минут.
2. В отдельной посуде взбиваем миксером 4 яйца и 4 желтка. Складываем соль, 200 г сахара, сметану, растопленное сливочное масло. В процессе добавления всех ингредиентов продолжаем взбивать.
3. Перекладываем в получившееся тесто подошедшую опару, смешиваем до однородности. Добавляем 550 г муки и аккуратно взбиваем миксером. Прячем под пленку в теплое место на 1 час.
4. Складываем в поднявшееся тесто цедру одного апельсина (по желанию) и обваленный в муке изюм.
5. Готовую смесь раскладываем по формам для куличей, накрываем полотенцем и ждем еще 1 час.
6. Выпекаем в духовке 50−60 минут при температуре 180 ℃ и полностью остужаем.
7. Для глазури берем 4 яичных белка, взбиваем до пенки. Вливаем лимонный сок и 200 г сахара, доводим миксером до пышного белого цвета.
8. Смазываем глазурью остывшие куличи и по желанию украшаем.
Этот рецепт подойдет как для начинающих кулинаров, так и для опытных поваров. Нежный, мягкий вкус творога в сочетании с яркими акцентами грецкого ореха и кураги создадут неповторимую гармонию вкуса, которая придется по душе всем сладкоежкам.
|Творог жирный
|580 г
|Сливки (33−35%)
|110 мл
|Вареная сгущенка
|290 г
|Сливочное масло
|95 г
|Курага
|60 г
|Грецкий орех
|50 г
|Ванильный сахар
|10 г
1. Тщательно промыть и просушить курагу. Мелко нарезать ножом.
2. Немного прокалить чистые грецкие орехи в духовке, а затем измельчить.
3. Взбить творог, масло и сливки до состояния крема. Для удобства использовать миксер или блендер.
4. Добавить сгущенку, ванильный сахар, измельченные орехи и курагу. Повторно взбить смесь.
5. Смочить марлю водой, тщательно отжать и застелить двойным слоем форму для пасхи.
6. Выложить подготовленную творожную массу, края марли завернуть наверх, придавив грузом. Убрать на ночь в холодильник.
7. Освободить пасху из формы и поставить на тарелку. При желании украсить.
|Яйцо куриное
|Сколько пожелаете
|Шелуха луковая
|Объем зависит от желаемой насыщенности цвета
|Соль
|1 ст. л.
|Масло подсолнечное
|1 ст.л.
|Дополнительные продукты и материалы
|Зависит от выбранного декора яиц
1. Варим луковую шелуху в кастрюле. Чтобы итоговый цвет яиц получился более насыщенным, шелухи нужно взять побольше и держать ее на огне не менее получаса.
2. Добавляем в кастрюлю столовую ложку соли и аккуратно складываем туда куриные яйца комнатной температуры. Варим около 20 минут. Помните, что на коричневых и белых яйцах один и тот же раствор даст разный результат.
3. Готовые яйца насухо вытираем и смазываем подсолнечным маслом для придания им особого блеска.
В Светлую неделю принято встречаться с близкими и друзьями, обмениваться поздравлениями и дарить друг другу внимание и заботу. Подарки могут быть скромными или символическими, но они всегда выражают искренность намерений и широту души, делая праздник особенно запоминающимся. Для тех, кто затрудняется с выбором, мы подготовили тематическую подборку.
Здесь мы даем ответы на самые популярные вопросы о Пасхе.
После долгого поста мы снова можем позволить себе любое кушанье — какое душа пожелает. За празднично украшенным столом часто собираются несколько поколений семьи, звучат веселые и радостные голоса, царит атмосфера любви и единения. Помимо традиционных пасхальных угощений, подаются и другие блюда русской кухни. У гостей глаза разбегаются от обилия лакомств и красивого убранства.
Вот несколько рекомендаций, как провести пасхальное застолье.
Пасха привязана к достаточно сложному солнечно-лунному календарю. Была создана специальная методика вычисления — пасхалия, которая имеет набор математических формул для расчета времени празднования. У православных эта дата всегда входит в диапазон с 4 апреля по 8 мая.
Временной отрезок, за который даты праздника поочередно занимают все возможные положения, составляет 532 года. Затем отсчет начинается с начала в том же порядке. Поэтому достаточно иметь всего одну рассчитанную пасхалию.
На Пасху существует множество традиций и обычаев, которые отражают святость главного христианского праздника. Вот некоторые из них.
Пасха — время для семейного тепла, духовного обновления и радостного общения. Пусть этот праздник принесет вам мир и благословение!
Автор: Светлана Майонова