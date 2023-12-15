Масленица в 2024 году

Зима в России такая холодная и долгая, что ее проводы занимают целых семь дней. В этой статье собрано все самое важное об этом обычае. Вы познакомитесь с историей праздника, подробным описанием каждого дня масленичной недели, узнаете секреты приготовления идеальных блинов, возьмете на заметку идеи подарков для близких и научитесь мастерить чучело Масленицы, которое актуально и в 2024 году.

В 2024 году празднование Масленицы выпадает на период с 11 по 17 марта. Фото пресс-служба мэра и правительства Москвы

Когда отмечается Масленица

В отличие от большинства праздников у Масленицы нет строго закрепленной даты в календаре. Она привязана к Пасхе — дню Воскресения Христа, который ежегодно меняется. Масленицу всегда отмечают за восемь недель до Светлого воскресения. В 2024 году празднование выпадает на период с 11 по 17 марта. 17 марта — последний день масленичной недели, именно на него приходятся самые веселые гулянья.

История и суть праздника

Изначально Масленица — языческий праздник, который восходит к земледельческим обрядам славян дохристианской эпохи. Его приурочивали ко дню весеннего равноденствия: устраивали проводы зимы и встречали весну. Основным обрядом были похороны соломенного чучела, олицетворявшего зиму. Всю неделю вместе с ним веселились, катались на тройках, ходили в гости, а в конце разрывали на части или сжигали на костре. Перед сожжением устраивали церемонию похорон Масленицы: ряженая карнавальная процессия шествовала по селению и ругала зиму в специальных песнях.

С давних времен на Руси существовал Мясопуст — праздник, который устраивали в честь языческого бога Волоса (Велеса), покровителя домашнего скота и скотоводов. В этот день нельзя было умерщвлять животных и есть их мясо. Этнографы полагают, что по сути это и была Масленица.

С принятием христианства Масленицей, или Сырной седмицей (неделей), стали именовать последнюю неделю перед началом Великого поста. Это название объясняется тем, что верующим уже нельзя употреблять мясо, но разрешены молочные продукты, рыба и яйца. Христиане готовились к долгому периоду воздержания от животной пищи и развлечений — это называется заговенье. Постепенно оно соединилось в народном сознании с праздником русского земледельческого календаря, получило новый смысл. Сегодня празднование Масленицы носит преимущественно развлекательный характер. Это яркие, шумные, веселые, наполненные радостью жизни дни.

17 марта – последний день масленичной недели, именно на него приходятся самые веселые гулянья. Фото пресс-служба мэра и правительства Москвы

Масленичная неделя

Масленица — праздник, который длится целую неделю. Он имеет условное деление: с понедельника по среду — Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая Масленица. У каждого дня есть свое «говорящее» название и связанные с ним ритуалы.

Понедельник

Первый день называется Встречей. В понедельник мастерили огромное чучело Масленицы. Часть жителей деревни выезжала встречать дорогую гостью за околицу. С чучелом в санях они катались по улице и пели Масленице хвалебные песни. По примеру взрослых маленькие дети мастерили свою куклу Масленицы и возили ее на салазках по деревне.

К началу масленичной недели достраивали снежные города с катальными горками, каруселями и качелями, разбивали ярмарки, подготавливали кукольные представления, размещали балаганы с шутами-скоморохами. Скатиться на санках с горы старались как можно дальше: люди верили, что это принесет богатый урожай.

Начинали готовить блины. Традиционно самый первый спекшийся блин хозяйка отдавала обездоленному и просила помянуть покойных родственников.

Вторник

Второй день — Заигрыш. Молодежь заигрывала друг с другом, парни перемигивались с девушками, а те обсуждали понравившихся ухажеров. В этот день устраивали смотрины невест. Молодые люди приглашали барышень покататься с гор и поесть блинов. Согласно поверью, во вторник нужно хотя бы раз съехать с горки, чтобы не обидеть Масленицу.

Заигрыш — время ходить по гостям. Люди посещали ярмарки и кулачные бои, участвовали в состязаниях и не переставали лакомиться блинами.

Среда

Традиционно именуется Лакомкой. В этот день каждая хозяйка старалась приготовить самые вкусные блины по своему секретному рецепту, а каждый зять отправлялся к любимой теще отведать ее фирменное угощение. Эти визиты нашли отражение в шутливых поговорках: «Зять на порог — стены в масле», «Хорош блин хрустящий, а зять говорящий», «Зять по двору — блины на стол».

В среду завершался период так называемой Узкой Масленицы.

Четверг

Четвертый день именуется Разгуляем, Переломом, Широким четвергом. С этого отрезка недели вступала в свои права Широкая Масленица: все хозяйственные работы останавливались, а празднование разворачивалось во всю ширь и мощь. Пировали с блинами и горами икры, устраивали пышные маскарады, выводили медведей на потеху публике, мерились силой в кулачных боях. Главным действием в четверг был штурм и захват снежной крепости. Сопровождались масленичные гулянья ритуальными прыжками через костер.

С началом Широкой Масленицы к людям приходило осознание, что со следующего понедельника их ждет строгий пост со всеми физическими и духовными ограничениями. Поэтому народ гулял как в последний раз, наедаясь вкусностями на семь недель вперед.

Четвертый день именуется Разгуляем, Переломом, Широким четвергом. Фото Комсомольская правда

Пятница

Название пятого дня масленичной недели — Тещины вечерки. В пятницу теща, прихватив подруг, радовала зятя ответным визитом. Соответственно, блины готовила уже ее дочь, хозяйка дома. В старину зять обязан был с вечера лично пригласить тещу, а утром прислать к ней нарядных приглашателей — зватых. Большое число зватых свидетельствовало о проявлении особого уважения к теще. По традиции накануне званой трапезы теща присылала в дом к молодым необходимый для приготовления блинов кухонный инвентарь — кадушку для теста и черпак, а тесть выручал молодую семью мукой и маслом.

Суббота

Шестой день носит название Золовкины посиделки. Суббота считалась женским праздником, поэтому мужчины в домашних развлечениях почти не участвовали. Традиционно в этот день молодая жена дарила сестрам мужа нужные в хозяйстве подарки.

Воскресенье

Заключительный день масленичной недели называют Прощанием с Масленицей, Целовником, Прощеным воскресеньем. Шумное и яркое народное гулянье завершается сожжением чучела. В старину считали, что в огне истреблялась сама зима, а это открывало дорогу для весны, тепла и жизни. Прах развеивали в поле, так как верили, что это удобрит почву и принесет обильный урожай. После участия в обряде сожжения Масленицы народ отправлялся париться в баню, чтобы смыть с себя все дурное.

В Прощеное воскресенье принято прощать и просить прощения у всех, кого специально или ненароком обидели. С этого начинается процесс духовного очищения перед Великим постом. Иногда в этот день всей семьей отправлялись на кладбище и поминали умерших родственников.

В Прощеное воскресенье принято прощать и просить прощения у всех, кого специально или ненароком обидели. Фото пресс-служба мэра и правительства Москвы

Традиции и обычаи Масленицы

Масленица — важный народный праздник, он знаменует переход от зимы к весне, победу над холодом. В то же время он предшествует Великому посту. За длительную историю своего существования Масленица обросла множеством различных обрядов и традиций. Благодаря им, образ праздника легко узнается и сейчас.

Сжигание чучела

Одно из древнейших обрядовых действий на Масленицу. Чучело праздника чаще всего представляет собой женскую фигуру в яркой одежде. Костер, на котором его сжигали, символизировал солнце и должен был пробудить природу. Перед сожжением проводили церемонию похорон Масленицы. Люди верили, что так изгоняют враждебные природе и человеку силы — холод и смерть. Страх перед этими явлениями преодолевали через шум, крики и ругательства, а радость выражали смехом и плясками, символизирующими жизнь и возрождение.

Костер, на котором сжигали чучело, символизировал солнце и должен был пробудить природу. Фото Фонтанка

Блины на Масленицу

Блины — главное обрядовое и праздничное блюдо на масленичной неделе. Уже никто не помнит, когда именно появились блины у славян, скорее всего, это древнейшая разновидность хлеба. Позднее блины стали использовать как ритуальную пищу, символизирующую насыщение, земное и загробное благосостояние. Не случайно их до сих пор подают на поминках. Форма и цвет блина напоминают солнце, поэтому процесс выпечки наши предки олицетворяли с возвращением светила после долгой зимы.

На Масленицу для поминания умерших родственников блины клали на слуховое окошко, божницу или отдавали нищим с просьбой помянуть покойных. Также существовал обычай делить один блин на всех живых и умерших членов семьи. Во время церемонии похорон Масленицы в руки чучелу помещали блин и сжигали вместе с ним, чтобы задобрить души умерших, обеспечить себе поддержку и помощь в земных делах.

Блины на Масленицу едят всю неделю: на завтрак, обед и ужин, сдабривают их всем, что найдется в доме. Запивать блины можно чаем, кофе, молоком или по старинке сбитнем или квасом.

Кулачные бои

На масленичной неделе парни и молодые женатые мужчины участвовали в кулачных боях. Наблюдать за этой народной потехой любили не только простые люди, но даже князья и цари. Состязания проходили как в виде одиночных поединков, так и массовых, «стенка на стенку». Для проведения кулачных боев выбирали большие открытые участки: замерзшие водоемы, перекрестки, городские и сельские площади.

Драться было принято без применения какого-либо оружия, запрещалось цепляться за одежду соперника. Самые крепкие мужчины были судьями и строго следили за соблюдением главного правила боя — лежачего не бить. Нарушителей порицали и считали бесчестными. Победителей обычно награждали деньгами или угощениями, одаривали одеждой.

Состязания проходили как в виде одиночных поединков, так и массовых, «стенка на стенку». Фото Комсомольская правда

Игры с молодоженами

Масленица издавна считалась праздником молодоженов: период с Рождества до начала Великого поста был временем свадеб или сватовства. Обычно на масленичной неделе отношения между парнями и девушками становились более свободными: допускалось прилюдное выражение чувств и симпатий.

В первую очередь для молодых супружеских пар устраивались катания с гор. С этим веселым обычаем был связан обряд целования. Недавно поженившиеся пары поднимались на катальную горку, кланялись собравшимся, целовались и съезжали на санях. Под горой молодые продолжали целоваться до тех пор, пока это не надоест зрителям. Любовь выставляли напоказ не случайно: она должна была пробудить природу от зимней спячки.

Вот какие еще масленичные игровые обряды с молодоженами были распространены в старину:

обливание водой;

натирание снегом и закапывание молодых в снег;

иногда супругов сбрасывали из саней в сугроб.

Считалось, что такие действия укрепляют брак и способствуют продолжению рода. Существовали и особые вьюнишные песни, которыми приветствовали молодых, поженившихся в течение года до Масленицы.

Катание с гор и на санях

Катальные горки было принято нарядно украшать: ставили елки, развешивали фонарики. В катании с гор принимала участие прежде всего молодежь. Чаще с гор мчались парами, это была демонстрация отношений между парнями и девушками. Участвовали в забаве и женатые люди. Согласно поверью, для хорошего урожая льна замужней женщине следовало несколько раз скатиться с горы на Масленицу.

Еще одним захватывающим развлечением было катание на санях с колокольчиками. Масленичные сани и лошадей ярко украшали: развешивали цветные ленты, бумажные цветы, бубенчики, складывали внутрь вышитые наволочки и меховые шкуры. Катание молодоженов на тройках по всей деревни в Масленицу перекликается с современной традицией посещать памятные места в день свадьбы.

Как сделать чучело

Для изготовления центральной фигуры праздника вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

ненужная одежда (рубашка, юбка, брюки, носки, перчатки);

солома, сено или старые газеты для набивки;

нитки или веревка для связывания;

игла и нитки для шитья;

кнопки, пуговицы или бусины для глаз;

ткань для создания лица и украшений;

шляпа или платок для головы;

маркер или акриловые краски;

ножницы;

швейная машинка (при необходимости).

Используйте старую одежду, чтобы нарядить чучело Масленицы​​. Фото Фонтанка

Пошаговая инструкция

1. Туловище. Возьмите старую одежду, которая будет служить телом чучела. Нутро заполните соломой, сеном или смятыми газетами для объема.

2. Голова. Сшейте мешок из ткани, наполните его соломой или газетами, пришейте к телу. С помощью кнопок, пуговиц или бусин сделайте глаза и нарисуйте рот маркером или акриловыми красками.

3. Руки и ноги. Используйте старые перчатки, колготки, носки, наполненные соломой или газетами, чтобы сделать руки и ноги. Прикрепите их к телу.

4. Оформление. Оденьте чучело в шляпу или платок, добавьте украшения — ленты, цветы, бусы.

5. Завершение. Убедитесь, что все части чучела надежно закреплены.

Сжигать чучело следует исключительно на открытом воздухе с соблюдением всех мер предосторожности. Не оставляйте детей без присмотра. Для большей безопасности можете взять с собой огнетушитель.

Сжигать чучело следует исключительно на открытом воздухе с соблюдением всех мер предосторожности. Фото Фонтанка

Как испечь вкусные блины на Масленицу

Блины — символ весеннего солнца. Это идеальное блюдо для прощания с зимой. Готовить его можно не только из ржаной и пшеничной муки, но и из других злаков: гречихи, проса, овса. Делают блины простые и с припеком (добавлением различных продуктов при выпечке). Подают к столу вместе с маслом, сметаной, икрой, малосольной рыбой. Раньше их выпекали в русской печи, поэтому о блинах принято говорить «печь», хотя сейчас их преимущественно жарят.

Во многих семьях рецепты передаются по наследству, но не лишним будет напомнить несколько секретов приготовления вкусных блинов:

просеивайте муку перед готовкой — так тесто станет более мягким и пышным;

используйте только свежие яйца, а перед добавлением в тесто хорошо их взбейте;

выбирайте правильную сковороду: для дрожжевых блинов больше подходит сковорода с толстым дном (лучше чугунная), а для тонких пресных используйте любую сковороду с антипригарным покрытием.

Блинчики из овсяных хлопьев

Раньше, когда в крестьянских семьях запасов муки с трудом хватало до весны, блины часто замешивали на муке из неочищенного овса. Они получались довольно грубыми. Сейчас из овсяных хлопьев можно испечь нежные блинчики и подать их к столу с шоколадным соусом или шоколадной стружкой.

Ингредиенты

Овсяные хлопья 250 г Молоко (для теста) 2 стакана Яйцо куриное 2 шт Сахарный песок По вкусу Соль По вкусу Растительное масло (для жарки) 1 ст. л Яблоко 1 шт Шоколадная стружка (для украшения) По вкусу Шоколад 100 г Сливки ½ стакана

Приготовление

1. Овсяные хлопья залить молоком в небольшой кастрюле и дать настояться в течение часа. Яблоко очистить, удалить семена, мелко измельчить ножом.

2. Добавить к набухшим овсяным хлопьям взбитые яйца, яблоко, сахар и соль. Тщательно перемешать. Печь блины на предварительно нагретой и смазанной растительным маслом сковороде.

3. Растопить сливки вместе с измельченным шоколадом на водяной бане.

4. Добавить начинку и свернуть блин в конвертик. При желании украсить шоколадной крошкой.

Из овсяных хлопьев можно испечь нежные блинчики. Фото пресс-служба мэра и правительства Москвы

Блинчики с творогом и орехами

Особенность этого рецепта в том, что вы можете подобрать начинку на свой вкус. Тесто хорошо сочетается как со сладким наполнением, так и с соленым (например, на основе брынзы).

Ингредиенты

Мука пшеничная (в/c)

2 стакана Молоко 2-3 стакана Яйцо куриное

2 шт Сахарный песок

3 ст. л Соль По вкусу Растительное масло (для жарки)

2 ст. л Творог 2 ½ стакана

Измельченные ядра арахиса

2 ст. л Масло сливочное

2 ст. л Сахарная пудра

1 ст. л Лимонная цедра

По вкусу

Приготовление

1. В кастрюлю влить стакан холодного молока, добавить яйцо, столовую ложку сахарного песка, соль. Перемешать, постепенно всыпать просеянную муку. Затем влить в тесто остальное молоко до получения нужной консистенции.

2. Раскалить сковороду, смазать растительным маслом. Выпекать тонкие блинчики с одной стороны. Если они получаются толстыми, долить в тесто еще немного молока.

3. Для начинки в миску с протертым через сито творогом добавить желток, две столовые ложки сахара, соль, лимонную цедру, измельченные ядра орехов, перемешать. На поджаренную сторону каждого блинчика положить творожно-ореховую начинку, завернуть в трубочку.

4. Подготовленные блинчики выложить на разогретую со сливочным маслом сковороду и обжарить до золотистого цвета. При подаче посыпать блинчики сахарной пудрой.

Тесто хорошо сочетается как со сладким наполнением, так и с соленым (например, на основе брынзы). Фото Super.ru

Сметанные блины

Для тех, кто с первого укуса может определить блинную основу (например, молочную или кефирную), мы немного усложнили задачу и предлагаем попробовать сметану в качестве главного ингредиента.

Ингредиенты

Свежие дрожжи

30 г Мука пшеничная (высший сорт)

3 стакана Гречневая мука

1 стакан Сметана 2 стакана Молоко 1 стакан Яйца (понадобятся только белки)

5 шт Сахарный песок

1 ст. л Сливочное масло

2 ст. л Соль ½ ч. л

Растительное масло (для жарки)

1 сл. л Густое ягодное варенье

По вкусу

Приготовление

1. Вылить в кастрюлю один стакан теплой воды, развести в ней дрожжи, всыпать гречневую муку, тщательно перемешать. Поставить опару в теплое место для брожения на два часа.

2. Выложить в большую эмалированную миску сметану, всыпать пшеничную муку и замесить в меру жидкое тесто. Добавить в него предварительно охлажденные тщательно взбитые белки, размягченное сливочное масло, перемешать.

3. Подошедшую опару выложить в миску с тестом из пшеничной муки. Добавить теплое молоко с растворенными в нем солью и сахарным песком. Взбить тесто.

4. Выпекать блины на чугунной сковороде. Подавать к столу вместе с вареньем.

Раньше их выпекали в русской печи, поэтому о блинах принято говорить «печь», хотя сейчас их преимущественно жарят. Фото CityTraffic.ru

Что подарить на Масленицу

Масленица — время веселья и радости. Обмениваясь на этой неделе подарками, мы не только дарим друг другу красивые и полезные вещи, но и выражаем чувства, проявляем заботу и внимание. Подготовьтесь к празднику, выбирая самые душевные и запоминающиеся подарки для своих друзей и родственников. Вот наша тематическая подборка.

Кухонная утварь и декор

Набор расписной деревянной посуды;

сковородка;

формы для блинов;

масленка;

декоративные банки или фигурные бочонки для меда;

икорница;

кольца для салфеток;

набор полотенец;

скатерть

Сладкие угощения

Леденцы на палочке;

домашняя выпечка (блины, вафельные трубочки, орешки, пирожки, рулеты);

имбирные пряники;

мед с необычными добавками;

варенье;

шоколадные тематические фигурки;

халва;

козинаки;

зефир;

мармелад.

Украшения и другие приятные подарки

Традиционный расписной платок;

шаль;

заколка для волос;

брошь в виде солнышка;

ободок-кокошник;

набор для рукоделия;

ароматизированная свеча;

книга рецептов или издание об истории праздника;

декоративная подушка;

шкатулка или органайзер для хранения украшений.

Вопросы и ответы

Собрали наиболее популярные вопросы и ответы о Масленице.

Какие художники в своих картинах изображали Масленицу?

Масленица с ее яркими красками и веселыми народными забавами всегда привлекала внимание художников. Из всех мастеров больше всего Масленицу любил изображать Борис Кустодиев. Примечательно, что он родился на масленичной неделе в четверг и, по воспоминаниям своей матери, обожал блины. Его кисти принадлежит как минимум три полотна с названием «Масленица», множество зарисовок и этюдов этого праздника. К сюжету праздника обращались и другие талантливые художники:

Питер Брейгель Старший. «Битва Масленицы и Поста». 1559;

Франс Хальс. «Весельчаки на Масленице». Около 1616−1617;

Леонид Соломаткин. «Масленица». 1878;

Петр Грузинский. «Масленица». 1889;

Василий Суриков. «Взятие снежного городка». 1891;

Рудольф Френц. «Масленица». 1903;

Алексей Степанов. «Катание на Масленицу». 1910;

Сергей Судейкин. «Масленичный Петрушка». 1910-е;

Федот Сычков. «Масленица». 1914.

Петр Грузинский. «Масленица». 1889

Что традиционно готовят на Масленицу, кроме блинов?

Русская пословица гласит: «Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить». В этом выражении отражен русский хлебосольный характер: важно не только достойно принять гостей, но и вкусно их накормить. Помимо блинов, на праздничный стол можно подать и другие аппетитные блюда.

Блюда из рыбы (горячее, салаты, заливное, кулебяки);

блюда из творога (кекс, пудинг, сырники, ватрушки);

блюда из сыра (сырная тарелка, запеканка, салаты, жареный халуми);

блюда из яиц (фаршированные яйца, омлеты, салаты, безе).

Празднуют ли Масленицу в других странах?

Устраивать шумное гулянье перед Великим постом принято у всех народов, исповедующих христианство. Любопытно, что с этим обычаем напрямую связано и значение слова «карнавал», в основе которого позднелатинское словосочетание «carnе vale» — «прощай, мясо».

Устраивать шумное гулянье перед Великим постом принято у всех народов, исповедующих христианство. Фото - пресс-служба мэра и правительства Москвы

В западноевропейских христианских странах есть множество аналогов русской Масленицы. Во франкоговорящих странах это Марди Гра (Mardi gras). В Германии в зависимости от региона название праздника может отличаться: Фашинг (Fasching), Фастнахт (Fastnacht), Фасснет (Fassnet), Карневаль (Karneval). Ha Кипре отмечают Апокрию (Apokries).

Различаются не только названия праздника, но и обычаи. Например, в английском городе Олни, расположенном в графстве Бакингемшир, с 1445 года проводится знаменитый женский забег со сковородками и горячими блинами. В Исландии популярна традиция, когда дети в шуточной форме шлепают взрослых палкой, выпрашивая булочки с кремом. Где-то Масленица принимает размах общенародного праздника, который длится несколько дней: сразу вспоминаются десятидневный венецианский карнавал или пятидневный масленичный в Рио-де-Жанейро, он продолжается до католической Пепельной среды.

Масленица — языческий или православный праздник?

Своими истоками праздник уходит в языческое прошлое. До наших дней не сохранились все масленичные традиции ушедших веков. Сегодня никто уже не стремится почтить Велеса и задобрить умерших родственников ради богатого урожая и здоровья домашнего скота. После принятия христианства народный праздник соединился с христианским, который предшествует началу Великого поста. В церковном календаре этот период значится как Сырная седмица.

После принятия христианства народный праздник соединился с христианским, который предшествует началу Великого поста. Фото пресс-служба мэра и правительства Москвы

Как связаны между собой Масленица и Пасха?

Масленица и Пасха тесно связаны русской культурой и православной традицией. Масленица — это народный праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом. Она является заключительным отрезком времени, когда разрешено употреблять молочные продукты и яйца. Начало празднования Масленицы меняется каждый год и напрямую зависит от даты Пасхи. Масленица начинается за 56 дней до Пасхи и предваряет Великий пост.

Что можно и нельзя делать на Масленицу?

Как и в любой другой праздник, на масленичной неделе существуют свои приметы и правила поведения. Вот некоторые из них.

Что рекомендуется делать

Не скупиться на угощения, чтобы порадовать Масленицу;

веселиться от всей души, чтобы весь год провести легко и весело;

печь много блинов по любимым семейным рецептам, чтобы почтить память предков;

ходить к теще на блины, чтобы в семье не было ссор и недопонимания;

просить прощения и мириться со всеми обиженными, чтобы с чистой душой вступать в Великий пост.

Что не рекомендуется делать

Злиться или обижать близких;

просить или давать в долг;есть мясные блюда;

выполнять пыльную работу, начиная с четверга;

ходить в гости без гостинцев.