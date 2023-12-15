Масленица в 2024 году
История и традиции Масленицы. Рассказываем, в чем суть праздника, какого числа его отмечают в России в 2024 году, а также как сделать чучело своими руками. Больше интересного в проекте ВФокусе Mail.ru.
История и традиции Масленицы. Рассказываем, в чем суть праздника, какого числа его отмечают в России в 2024 году, а также как сделать чучело своими руками. Больше интересного в проекте ВФокусе Mail.ru.
Зима в России такая холодная и долгая, что ее проводы занимают целых семь дней. В этой статье собрано все самое важное об этом обычае. Вы познакомитесь с историей праздника, подробным описанием каждого дня масленичной недели, узнаете секреты приготовления идеальных блинов, возьмете на заметку идеи подарков для близких и научитесь мастерить чучело Масленицы, которое актуально и в 2024 году.
В отличие от большинства праздников у Масленицы нет строго закрепленной даты в календаре. Она привязана к Пасхе — дню Воскресения Христа, который ежегодно меняется. Масленицу всегда отмечают за восемь недель до Светлого воскресения. В 2024 году празднование выпадает на период с 11 по 17 марта. 17 марта — последний день масленичной недели, именно на него приходятся самые веселые гулянья.
Изначально Масленица — языческий праздник, который восходит к земледельческим обрядам славян дохристианской эпохи. Его приурочивали ко дню весеннего равноденствия: устраивали проводы зимы и встречали весну. Основным обрядом были похороны соломенного чучела, олицетворявшего зиму. Всю неделю вместе с ним веселились, катались на тройках, ходили в гости, а в конце разрывали на части или сжигали на костре. Перед сожжением устраивали церемонию похорон Масленицы: ряженая карнавальная процессия шествовала по селению и ругала зиму в специальных песнях.
С давних времен на Руси существовал Мясопуст — праздник, который устраивали в честь языческого бога Волоса (Велеса), покровителя домашнего скота и скотоводов. В этот день нельзя было умерщвлять животных и есть их мясо. Этнографы полагают, что по сути это и была Масленица.
С принятием христианства Масленицей, или Сырной седмицей (неделей), стали именовать последнюю неделю перед началом Великого поста. Это название объясняется тем, что верующим уже нельзя употреблять мясо, но разрешены молочные продукты, рыба и яйца. Христиане готовились к долгому периоду воздержания от животной пищи и развлечений — это называется заговенье. Постепенно оно соединилось в народном сознании с праздником русского земледельческого календаря, получило новый смысл. Сегодня празднование Масленицы носит преимущественно развлекательный характер. Это яркие, шумные, веселые, наполненные радостью жизни дни.
Масленица — праздник, который длится целую неделю. Он имеет условное деление: с понедельника по среду — Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая Масленица. У каждого дня есть свое «говорящее» название и связанные с ним ритуалы.
Первый день называется Встречей. В понедельник мастерили огромное чучело Масленицы. Часть жителей деревни выезжала встречать дорогую гостью за околицу. С чучелом в санях они катались по улице и пели Масленице хвалебные песни. По примеру взрослых маленькие дети мастерили свою куклу Масленицы и возили ее на салазках по деревне.
К началу масленичной недели достраивали снежные города с катальными горками, каруселями и качелями, разбивали ярмарки, подготавливали кукольные представления, размещали балаганы с шутами-скоморохами. Скатиться на санках с горы старались как можно дальше: люди верили, что это принесет богатый урожай.
Начинали готовить блины. Традиционно самый первый спекшийся блин хозяйка отдавала обездоленному и просила помянуть покойных родственников.
Второй день — Заигрыш. Молодежь заигрывала друг с другом, парни перемигивались с девушками, а те обсуждали понравившихся ухажеров. В этот день устраивали смотрины невест. Молодые люди приглашали барышень покататься с гор и поесть блинов. Согласно поверью, во вторник нужно хотя бы раз съехать с горки, чтобы не обидеть Масленицу.
Заигрыш — время ходить по гостям. Люди посещали ярмарки и кулачные бои, участвовали в состязаниях и не переставали лакомиться блинами.
Традиционно именуется Лакомкой. В этот день каждая хозяйка старалась приготовить самые вкусные блины по своему секретному рецепту, а каждый зять отправлялся к любимой теще отведать ее фирменное угощение. Эти визиты нашли отражение в шутливых поговорках: «Зять на порог — стены в масле», «Хорош блин хрустящий, а зять говорящий», «Зять по двору — блины на стол».
В среду завершался период так называемой Узкой Масленицы.
Четвертый день именуется Разгуляем, Переломом, Широким четвергом. С этого отрезка недели вступала в свои права Широкая Масленица: все хозяйственные работы останавливались, а празднование разворачивалось во всю ширь и мощь. Пировали с блинами и горами икры, устраивали пышные маскарады, выводили медведей на потеху публике, мерились силой в кулачных боях. Главным действием в четверг был штурм и захват снежной крепости. Сопровождались масленичные гулянья ритуальными прыжками через костер.
С началом Широкой Масленицы к людям приходило осознание, что со следующего понедельника их ждет строгий пост со всеми физическими и духовными ограничениями. Поэтому народ гулял как в последний раз, наедаясь вкусностями на семь недель вперед.
Название пятого дня масленичной недели — Тещины вечерки. В пятницу теща, прихватив подруг, радовала зятя ответным визитом. Соответственно, блины готовила уже ее дочь, хозяйка дома. В старину зять обязан был с вечера лично пригласить тещу, а утром прислать к ней нарядных приглашателей — зватых. Большое число зватых свидетельствовало о проявлении особого уважения к теще. По традиции накануне званой трапезы теща присылала в дом к молодым необходимый для приготовления блинов кухонный инвентарь — кадушку для теста и черпак, а тесть выручал молодую семью мукой и маслом.
Шестой день носит название Золовкины посиделки. Суббота считалась женским праздником, поэтому мужчины в домашних развлечениях почти не участвовали. Традиционно в этот день молодая жена дарила сестрам мужа нужные в хозяйстве подарки.
Заключительный день масленичной недели называют Прощанием с Масленицей, Целовником, Прощеным воскресеньем. Шумное и яркое народное гулянье завершается сожжением чучела. В старину считали, что в огне истреблялась сама зима, а это открывало дорогу для весны, тепла и жизни. Прах развеивали в поле, так как верили, что это удобрит почву и принесет обильный урожай. После участия в обряде сожжения Масленицы народ отправлялся париться в баню, чтобы смыть с себя все дурное.
В Прощеное воскресенье принято прощать и просить прощения у всех, кого специально или ненароком обидели. С этого начинается процесс духовного очищения перед Великим постом. Иногда в этот день всей семьей отправлялись на кладбище и поминали умерших родственников.
Масленица — важный народный праздник, он знаменует переход от зимы к весне, победу над холодом. В то же время он предшествует Великому посту. За длительную историю своего существования Масленица обросла множеством различных обрядов и традиций. Благодаря им, образ праздника легко узнается и сейчас.
Одно из древнейших обрядовых действий на Масленицу. Чучело праздника чаще всего представляет собой женскую фигуру в яркой одежде. Костер, на котором его сжигали, символизировал солнце и должен был пробудить природу. Перед сожжением проводили церемонию похорон Масленицы. Люди верили, что так изгоняют враждебные природе и человеку силы — холод и смерть. Страх перед этими явлениями преодолевали через шум, крики и ругательства, а радость выражали смехом и плясками, символизирующими жизнь и возрождение.
Блины — главное обрядовое и праздничное блюдо на масленичной неделе. Уже никто не помнит, когда именно появились блины у славян, скорее всего, это древнейшая разновидность хлеба. Позднее блины стали использовать как ритуальную пищу, символизирующую насыщение, земное и загробное благосостояние. Не случайно их до сих пор подают на поминках. Форма и цвет блина напоминают солнце, поэтому процесс выпечки наши предки олицетворяли с возвращением светила после долгой зимы.
На Масленицу для поминания умерших родственников блины клали на слуховое окошко, божницу или отдавали нищим с просьбой помянуть покойных. Также существовал обычай делить один блин на всех живых и умерших членов семьи. Во время церемонии похорон Масленицы в руки чучелу помещали блин и сжигали вместе с ним, чтобы задобрить души умерших, обеспечить себе поддержку и помощь в земных делах.
Блины на Масленицу едят всю неделю: на завтрак, обед и ужин, сдабривают их всем, что найдется в доме. Запивать блины можно чаем, кофе, молоком или по старинке сбитнем или квасом.
На масленичной неделе парни и молодые женатые мужчины участвовали в кулачных боях. Наблюдать за этой народной потехой любили не только простые люди, но даже князья и цари. Состязания проходили как в виде одиночных поединков, так и массовых, «стенка на стенку». Для проведения кулачных боев выбирали большие открытые участки: замерзшие водоемы, перекрестки, городские и сельские площади.
Драться было принято без применения какого-либо оружия, запрещалось цепляться за одежду соперника. Самые крепкие мужчины были судьями и строго следили за соблюдением главного правила боя — лежачего не бить. Нарушителей порицали и считали бесчестными. Победителей обычно награждали деньгами или угощениями, одаривали одеждой.
Масленица издавна считалась праздником молодоженов: период с Рождества до начала Великого поста был временем свадеб или сватовства. Обычно на масленичной неделе отношения между парнями и девушками становились более свободными: допускалось прилюдное выражение чувств и симпатий.
В первую очередь для молодых супружеских пар устраивались катания с гор. С этим веселым обычаем был связан обряд целования. Недавно поженившиеся пары поднимались на катальную горку, кланялись собравшимся, целовались и съезжали на санях. Под горой молодые продолжали целоваться до тех пор, пока это не надоест зрителям. Любовь выставляли напоказ не случайно: она должна была пробудить природу от зимней спячки.
Вот какие еще масленичные игровые обряды с молодоженами были распространены в старину:
Считалось, что такие действия укрепляют брак и способствуют продолжению рода. Существовали и особые вьюнишные песни, которыми приветствовали молодых, поженившихся в течение года до Масленицы.
Катальные горки было принято нарядно украшать: ставили елки, развешивали фонарики. В катании с гор принимала участие прежде всего молодежь. Чаще с гор мчались парами, это была демонстрация отношений между парнями и девушками. Участвовали в забаве и женатые люди. Согласно поверью, для хорошего урожая льна замужней женщине следовало несколько раз скатиться с горы на Масленицу.
Еще одним захватывающим развлечением было катание на санях с колокольчиками. Масленичные сани и лошадей ярко украшали: развешивали цветные ленты, бумажные цветы, бубенчики, складывали внутрь вышитые наволочки и меховые шкуры. Катание молодоженов на тройках по всей деревни в Масленицу перекликается с современной традицией посещать памятные места в день свадьбы.
Для изготовления центральной фигуры праздника вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
1. Туловище. Возьмите старую одежду, которая будет служить телом чучела. Нутро заполните соломой, сеном или смятыми газетами для объема.
2. Голова. Сшейте мешок из ткани, наполните его соломой или газетами, пришейте к телу. С помощью кнопок, пуговиц или бусин сделайте глаза и нарисуйте рот маркером или акриловыми красками.
3. Руки и ноги. Используйте старые перчатки, колготки, носки, наполненные соломой или газетами, чтобы сделать руки и ноги. Прикрепите их к телу.
4. Оформление. Оденьте чучело в шляпу или платок, добавьте украшения — ленты, цветы, бусы.
5. Завершение. Убедитесь, что все части чучела надежно закреплены.
Сжигать чучело следует исключительно на открытом воздухе с соблюдением всех мер предосторожности. Не оставляйте детей без присмотра. Для большей безопасности можете взять с собой огнетушитель.
Блины — символ весеннего солнца. Это идеальное блюдо для прощания с зимой. Готовить его можно не только из ржаной и пшеничной муки, но и из других злаков: гречихи, проса, овса. Делают блины простые и с припеком (добавлением различных продуктов при выпечке). Подают к столу вместе с маслом, сметаной, икрой, малосольной рыбой. Раньше их выпекали в русской печи, поэтому о блинах принято говорить «печь», хотя сейчас их преимущественно жарят.
Во многих семьях рецепты передаются по наследству, но не лишним будет напомнить несколько секретов приготовления вкусных блинов:
Раньше, когда в крестьянских семьях запасов муки с трудом хватало до весны, блины часто замешивали на муке из неочищенного овса. Они получались довольно грубыми. Сейчас из овсяных хлопьев можно испечь нежные блинчики и подать их к столу с шоколадным соусом или шоколадной стружкой.
|Овсяные хлопья
|250 г
|Молоко (для теста)
|2 стакана
|Яйцо куриное
|2 шт
|Сахарный песок
|По вкусу
|Соль
|По вкусу
|Растительное масло (для жарки)
|1 ст. л
|Яблоко
|1 шт
|Шоколадная стружка (для украшения)
|По вкусу
|Шоколад
|100 г
|Сливки
|½ стакана
1. Овсяные хлопья залить молоком в небольшой кастрюле и дать настояться в течение часа. Яблоко очистить, удалить семена, мелко измельчить ножом.
2. Добавить к набухшим овсяным хлопьям взбитые яйца, яблоко, сахар и соль. Тщательно перемешать. Печь блины на предварительно нагретой и смазанной растительным маслом сковороде.
3. Растопить сливки вместе с измельченным шоколадом на водяной бане.
4. Добавить начинку и свернуть блин в конвертик. При желании украсить шоколадной крошкой.
Особенность этого рецепта в том, что вы можете подобрать начинку на свой вкус. Тесто хорошо сочетается как со сладким наполнением, так и с соленым (например, на основе брынзы).
|Мука пшеничная (в/c)
|2 стакана
|Молоко
|2-3 стакана
|Яйцо куриное
|2 шт
|Сахарный песок
|3 ст. л
|Соль
|По вкусу
|Растительное масло (для жарки)
|2 ст. л
|Творог
|2 ½ стакана
|Измельченные ядра арахиса
|2 ст. л
|Масло сливочное
|2 ст. л
|Сахарная пудра
|1 ст. л
|Лимонная цедра
|По вкусу
1. В кастрюлю влить стакан холодного молока, добавить яйцо, столовую ложку сахарного песка, соль. Перемешать, постепенно всыпать просеянную муку. Затем влить в тесто остальное молоко до получения нужной консистенции.
2. Раскалить сковороду, смазать растительным маслом. Выпекать тонкие блинчики с одной стороны. Если они получаются толстыми, долить в тесто еще немного молока.
3. Для начинки в миску с протертым через сито творогом добавить желток, две столовые ложки сахара, соль, лимонную цедру, измельченные ядра орехов, перемешать. На поджаренную сторону каждого блинчика положить творожно-ореховую начинку, завернуть в трубочку.
4. Подготовленные блинчики выложить на разогретую со сливочным маслом сковороду и обжарить до золотистого цвета. При подаче посыпать блинчики сахарной пудрой.
Для тех, кто с первого укуса может определить блинную основу (например, молочную или кефирную), мы немного усложнили задачу и предлагаем попробовать сметану в качестве главного ингредиента.
|Свежие дрожжи
|30 г
|Мука пшеничная (высший сорт)
|3 стакана
|Гречневая мука
|1 стакан
|Сметана
|2 стакана
|Молоко
|1 стакан
|Яйца (понадобятся только белки)
|5 шт
|Сахарный песок
|1 ст. л
|Сливочное масло
|2 ст. л
|Соль
|½ ч. л
|Растительное масло (для жарки)
|1 сл. л
|Густое ягодное варенье
|По вкусу
1. Вылить в кастрюлю один стакан теплой воды, развести в ней дрожжи, всыпать гречневую муку, тщательно перемешать. Поставить опару в теплое место для брожения на два часа.
2. Выложить в большую эмалированную миску сметану, всыпать пшеничную муку и замесить в меру жидкое тесто. Добавить в него предварительно охлажденные тщательно взбитые белки, размягченное сливочное масло, перемешать.
3. Подошедшую опару выложить в миску с тестом из пшеничной муки. Добавить теплое молоко с растворенными в нем солью и сахарным песком. Взбить тесто.
4. Выпекать блины на чугунной сковороде. Подавать к столу вместе с вареньем.
Масленица — время веселья и радости. Обмениваясь на этой неделе подарками, мы не только дарим друг другу красивые и полезные вещи, но и выражаем чувства, проявляем заботу и внимание. Подготовьтесь к празднику, выбирая самые душевные и запоминающиеся подарки для своих друзей и родственников. Вот наша тематическая подборка.
Собрали наиболее популярные вопросы и ответы о Масленице.
Масленица с ее яркими красками и веселыми народными забавами всегда привлекала внимание художников. Из всех мастеров больше всего Масленицу любил изображать Борис Кустодиев. Примечательно, что он родился на масленичной неделе в четверг и, по воспоминаниям своей матери, обожал блины. Его кисти принадлежит как минимум три полотна с названием «Масленица», множество зарисовок и этюдов этого праздника. К сюжету праздника обращались и другие талантливые художники:
Русская пословица гласит: «Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить». В этом выражении отражен русский хлебосольный характер: важно не только достойно принять гостей, но и вкусно их накормить. Помимо блинов, на праздничный стол можно подать и другие аппетитные блюда.
Устраивать шумное гулянье перед Великим постом принято у всех народов, исповедующих христианство. Любопытно, что с этим обычаем напрямую связано и значение слова «карнавал», в основе которого позднелатинское словосочетание «carnе vale» — «прощай, мясо».
В западноевропейских христианских странах есть множество аналогов русской Масленицы. Во франкоговорящих странах это Марди Гра (Mardi gras). В Германии в зависимости от региона название праздника может отличаться: Фашинг (Fasching), Фастнахт (Fastnacht), Фасснет (Fassnet), Карневаль (Karneval). Ha Кипре отмечают Апокрию (Apokries).
Различаются не только названия праздника, но и обычаи. Например, в английском городе Олни, расположенном в графстве Бакингемшир, с 1445 года проводится знаменитый женский забег со сковородками и горячими блинами. В Исландии популярна традиция, когда дети в шуточной форме шлепают взрослых палкой, выпрашивая булочки с кремом. Где-то Масленица принимает размах общенародного праздника, который длится несколько дней: сразу вспоминаются десятидневный венецианский карнавал или пятидневный масленичный в Рио-де-Жанейро, он продолжается до католической Пепельной среды.
Своими истоками праздник уходит в языческое прошлое. До наших дней не сохранились все масленичные традиции ушедших веков. Сегодня никто уже не стремится почтить Велеса и задобрить умерших родственников ради богатого урожая и здоровья домашнего скота. После принятия христианства народный праздник соединился с христианским, который предшествует началу Великого поста. В церковном календаре этот период значится как Сырная седмица.
Масленица и Пасха тесно связаны русской культурой и православной традицией. Масленица — это народный праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом. Она является заключительным отрезком времени, когда разрешено употреблять молочные продукты и яйца. Начало празднования Масленицы меняется каждый год и напрямую зависит от даты Пасхи. Масленица начинается за 56 дней до Пасхи и предваряет Великий пост.
Как и в любой другой праздник, на масленичной неделе существуют свои приметы и правила поведения. Вот некоторые из них.
Автор: Светлана Майонова