Рождество Христово в 2024 году

Светлый праздник Рождества из-за многолетней антирелигиозной политики в СССР сейчас отмечается не так широко, как до революции 1917 года или как это делают во многих западных странах. Тем не менее, по данным ВЦИОМ, православное Рождество празднует более 70% россиян (1). Этот день в РФ объявлен выходным.

Когда отмечается Рождество Христово

Православные христиане отмечают Рождество в ночь с 6 на 7 января, католики и протестанты — с 24 на 25 декабря. Разница в датах объясняется различиями в календарях: православная церковь следует юлианскому, католическая и протестантские — григорианскому.

Светлый праздник у православных предваряет сорокадневный пост.

История возникновения праздника

Это один из главных христианских праздников всех конфессий, установленный в честь появления во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Само событие подробно описано в Евангелии, но в нем ничего не говорится о праздновании Рождества. Эта традиция сложилась гораздо позднее.

Первые упоминания о том, что верующие отмечают день появления Христа 25 декабря, встречаются в середине IV века н.э. в «Хронографе» Дионисия Филокала (2). Значимость Рождества постепенно возрастала и в Средневековье праздник отмечали уже массово.

В его основе — события, описанные евангелистами Матфеем и Лукой. Дева Мария, ожидавшая первенца, и ее муж Иосиф, подчиняясь приказу кесаря о переписи населения, пришли в Вифлеем. Они не смогли найти в городе места для ночлега и им пришлось укрыться в пещере, где содержался скот. Там-то и явился в мир Иисус.

Согласно учению, первыми о рождении Спасителя от ангела узнали пастухи, которые находились неподалеку. Они пришли поклониться младенцу в яслях. В эту ночь на небе появилась Вифлеемская звезда, ставшая знаком для волхвов о том, что родился Мессия. Вскоре мудрецы также явились в хлев с дарами Иисусу: золотом, ладаном и смирной. Отсюда пошла традиция подарков на Рождество.

Традиции празднования Рождества Христова

Символы Рождества — елка, украшенная игрушками, венчает которую звезда (отсылка к Вифлеемской звезде). Традиция наряжать хвойное дерево возникла в средневековой Германии, в России она стала популярной лишь в XIX веке при супруге императора Николая I — немецкой принцессе Фредерике Луизе. К концу столетия украшенные елки были главным атрибутом праздника как в богатых, так и в бедных домах.

Так продолжалось до 1916 года, когда в разгар Первой мировой войны — на волне отмены всего немецкого — Синод запретил «вражеский» символ. После революции большевики пропагандировали отказ от всего буржуазного и церковного. Елку «реабилитировали» лишь в 1935 году, сделав основным праздником светский Новый год.

День накануне Рождества называется сочельником, в это время еще длится пост, но верующие уже готовят блюда к празднику. В дореволюционной России в сочельник за стол садились с наступлением темноты, то есть после первой звезды. Разрешалось есть только сочиво — размоченные зерна пшеницы, чечевицы или овса с сухофруктами и медом.

Зато в сам праздник можно ни в чем себе не отказывать в плане еды. Главное внимание уделялось мясу и блюдам из него. Хотя, если вы соблюдали длительный пост, набрасываться на еду не стоит — для организма это будет шоком.

В Рождество начинались Святки, которые продолжались до Крещения. Считалось, что в это время можно узнать свое будущее, увидеть вещие сны. Поэтому в эти дни было принято гадать.

Еще одна яркая и веселая традиция Рождества — колядки. Обычай наряжаться в животных и в разную нечисть возник еще в языческие времена, а затем проник и в христианскую культуру. Девушки и парни облачались в костюмы, ходили по гостям, славили в песнях Христа и хозяев дома, за что получали угощения и даже деньги.

Торжественная служба на Рождество Христово

Рождественская служба в храмах начинается еще 6 января. Утром совершается торжественная вечерня — такое необходимое отклонение от церковного устава. Накануне светлого праздника утреннее и вечернее богослужение сливается в одно «всенощное бдение». Такие службы проходят всего два раза в год — на Пасху и на Рождество. Утреня начинается около полуночи с Ангельской песни. В эту ночь к пастве обращается глава Русской православной церкви.

Вопросы и ответы

Чтобы лучше понять смысл праздника, дадим ответы на самые популярные вопросы.

Что приготовить на Рождество Христово?

После окончания поста православным разрешается есть мясо в любом виде. Готовьте ваше коронное блюдо, можно запечь утку, гуся, а также рыбу. До революции в сочельник разговлялись кутьей или сочивом. Также пекли блины именно из овсяной муки — как символа праздника. Было принято лепить своими руками праздничные пряники в виде животных — козули. Их в том числе раздавали колядующим.

Почему у католиков Рождество 25 декабря, а у православных 7 января?

Русская православная церковь, а также Грузинская, Греческая, Сербская, Иерусалимская и ряд других опираются на юлианский календарь, названный в честь Юлия Цезаря. Он был введен в 45 году до н.э., но оказался с погрешностями. В частности, по нему постепенно смещался день весеннего равноденствия, от которого христиане определяли Пасху.

В XVI веке папа римский Григорий XIII провел календарную реформу и ввел другую, более корректную систему исчисления. Календарь получил название григорианский. Постепенно на него перешло абсолютное большинство стран мира. В России переход случился в 1918 году при большевиках, когда разница между григорианским и юлианским составляла уже 13 дней. Но церковь не поддержала нововведения. Так в России появилось понятие «старого» стиля по отношению к датам.

Что можно и нельзя делать на Рождество Христово?

Не следует заниматься бытовыми делами в Рождество, приведите дом в порядок заранее, в том числе — вынесите мусор. В сам праздник делать этого не стоит — считается, что выгоните удачу. Отложите рукоделие. Будьте в хорошем настроении — ссориться, высказывать недовольство также очень нежелательно, особенно за праздничным столом. Для трапезы наденьте одежду светлых тонов, черный цвет крайне не рекомендуется.

Если вы соблюдали пост, то не налегайте сразу на блюда — это лишь навредит организму.

Священнослужители настоятельно советуют посетить службы и в сочельник, и саму праздничную литургию в ночь на 7 января, чтобы прочувствовать духовную радость.

Список источников