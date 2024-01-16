Народные приметы на Чистый четверг

Четвертый день Страстной седмицы приближает завершение Великого поста в преддверии Светлого Христова Воскресения. В Чистый четверг православные вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса, Тайной вечере, предательстве Иуды накануне распятия Спасителя. Богослужения в храмах наполнены горечью и скорбью.

Верующие стремятся посетить богослужения и проводят уборку домов. Расскажем, на что нужно обратить внимание в этот день и ответим на популярные вопросы.

Приметы на Чистый четверг связаны с очищением — духовным и физическим. | Источник: РИА "Новости"

Как правильно провести Чистый четверг

Предки считали, что в Чистый четверг у каждого есть возможность измениться к лучшему и получить благосклонность судьбы.

Советы Описание Умыться и искупаться Омовение следует проводить до рассвета. Верят, что вода в это время суток обладает чудодейственной силой. Хорошо, если удастся «зарядить» ее серебром. Например, загодя положить в емкость с водой цепочку из этого металла Убраться Рекомендуется вымыть в доме все то, до чего раньше руки не доходили. Считается, что если помыть окна, тогда негатив точно покинет жилище. А еще нужно вынести накопившийся мусор, так как складирование бытовых отходов отрицательно сказывается на финансовом благосостоянии Приготовить пасхальные блюда Ставить тесто на куличи необходимо в первой половине дня. За творожную массу лучше браться ближе к вечеру. После полудня можно приступать к окрашиванию яиц и выпечке сдобы Сходить в церковь Верующим важно исповедаться и причаститься. Вечером стоит посетить службу. Отстоять ее нужно с зажженной свечой Провести ритуал со свечой Перед сном нужно обойти дом с зажженной сретенской свечой или с той, с которой стояли на службе. Над дверными проемами и на косяках нужно копотью нарисовать кресты. По поверьям, ритуал поможет отвести беду и несчастья Пересчитать деньги Чтобы год был финансово благополучным, следует три раза (утром, днем и вечером) сосчитать все деньги: наличные и на счетах Подготовить одежду на Пасху В Чистый четверг следует подумать о наряде, в котором встретишь Пасху. Хорошо, если один из элементов одежды будет красного цвета Приготовить четверговую соль Соль нужно нагреть до черного цвета, добавить в нее молотую горбушку ржаного хлеба, лекарственные травы и прочитать молитву «Отче наш» Не ругаться Злиться и сквернословить строго запрещается. Одно ругательное слово, произнесенное в этот день, равносильно сотне Уделить внимание животным В старину верили, кошки и собаки — проводники между мирами: земным и потусторонним

В старину верили, кошки и собаки — проводники между мирами: земным и потусторонним. | Источник: Российская газета

Приметы о воде и умывании

В Чистый четверг необходимо совершать омовение. Делать это лучше рано утром — до восхода солнца.

Согласно народным приметам, утренняя вода обладает сверхъестественной силой: она способна очистить от дурного глаза, смыть болезни.

На Руси верили, что вода, «заряженная» серебром, поможет сохранить красоту и сберечь здоровье.

Прежде чем приступить к купанию, нужно умыть лицо и ладони.

Девушкам, которые мечтают выйти замуж, в Чистый четверг следовало трижды вымыть волосы.

Если не удалось искупаться до рассвета, следует приступить к омовению со словами: «С чистыми помыслами вхожу, себя от зла сберегу».

Согласно народным приметам, утренняя вода обладает сверхъестественной силой: она способна очистить от дурного глаза, смыть болезни. | Источник: Чемпионат.com

Приметы об уборке

В четвертый день Страстной недели нужно навести порядок в доме.

Считается, кто Пасху в грязи встретит, тому не повезет в течение года.

Наводить чистоту после Страстного четверга — все равно что проспать именины.

Особое внимание следует уделить углам, в них скапливается негативная энергия. Говорили: «Вымыть угол — очистить душу».

Если во время уборки что-то разобьется или сломается — к удачному разрешению дел.

Воду, которой были вымыты полы, следует вылить в то место, где никто не ходит. Тогда все тайны и ссоры останутся только в пределах семьи.

В четвертый день Страстной недели нужно навести порядок в доме. | Источник: Freepik

Приметы о готовке

По традиции в Страстной четверг начинают готовить угощения к Пасхе.

Если тесто на пасхальные куличи поднимается быстро и выходит пышным, то год будет удачным и богатым.

Если в тесто для кулича позабыл положить изюм, то есть риск утратить нужные связи и знакомства.

Пробовать праздничную еду до Пасхи запрещается.

Прежде чем месить тесто и красить яйца, нужно попросить Божьего благословения.

При варке пасхальные яйца треснули — ухудшатся отношения с начальством или коллегами.

Если тесто на пасхальные куличи поднимается быстро и выходит пышным, то год будет удачным и богатым. | Источник: Известия

Погодные приметы

Приметы помогали нашим предкам узнать свою судьбу и предсказать погоду.

Какая погода на Чистый четверг, такая же будет и на Вознесение.

Погожий день — к урожаю и теплой весне, непогода — к холодному лету и затяжной осени.

Птица стучит в окно с утра — к неожиданному богатству.

Попасть под дождь в Чистый четверг — к удаче.

Продолжительная радуга на небосводе предвещает хлебородный год.

Приметы об удаче

Наши предки верили, что в Великий четверг после службы в церкви, нужно купить свечу, зажечь ее дома и дождаться, когда она догорит. Так она привлечет удачу. Существуют и другие приметы об удаче, которые дошли до наших дней.

Чтобы не спугнуть удачу, все дела в Чистый четверг необходимо закончить до захода солнца.

Первым гостем в доме в этот день будет мужчина — к удаче.

Необходимо срезать веточки можжевельника, обладающие магической силой, и соорудить оберег на счастье.

Мешочек с черной солью отпугнет недобрых людей и притянет удачу в сердечных делах.

Встретить суженого — к крепкому браку, друга — к карьере.

Что можно делать в Чистый четверг

Традиции, как правильно проводить праздники, предки старались передавать из поколения в поколение. Чистый четверг не стал исключением. В этот день следует:

Наводить чистоту и купаться. Чтобы у маленьких детей не болела голова и не выпадали волосы, рекомендуется их подстричь.

Выпекать куличи и сдобу, расписывать яйца. Подходить к делу с чистыми помыслами и хорошим настроением.

Избавляться от хлама и ненужных вещей. Перебирать шкафы и полки в хозяйственных помещениях и кладовых.

Чтобы достаток в доме не переводился, необходимо в три захода сосчитать деньги.

Самостоятельно приготовить четверговую соль и расфасовать ее по мешочкам.

Помыть иконы и протереть образы салфеткой, смоченной в святой воде.

Посетить вечернее богослужение, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.

Оказать посильную помощь нуждающимся, подать милостыню.

Придерживаться постного питания. В четверг не разрешается в пищу добавлять растительное масло.

Помириться с родными и близкими, попросить прощения у людей, перед которыми чувствуешь вину.

Приготовить подарки.

Традиции, как правильно проводить праздники, предки старались передавать из поколения в поколение. | Источник: AP 2023

Что нельзя делать в Чистый четверг

Чтобы год был удачным, а в семье не испортились взаимоотношения и не наступил разлад, предки старались придерживаться обычаев. Они верили, что несоблюдение правил накликает беду. Поэтому нельзя:

Игнорировать уборку — проведешь год в ругани и скандалах.

Веселиться, слушать музыку и танцевать. Гадать тоже запрещается — ведь этот день приходится на Страстную неделю Великого поста.

Есть скоромную пищу (продукты животного происхождения: мясо, субпродукты, молоко, яйца, сливочное масло) и предаваться пищевым изыскам, баловать себя вкусностями.

Вступать в интимную близость, прелюбодействовать, крутить романы на стороне.

Употреблять алкоголь, устраивать гулянья и посиделки в барах.

Сплетничать и клеветать, распускать слухи, осуждать кого-либо. Лгать, наговаривать и использовать информацию против другого человека.

Заниматься огородом или приусадебным участком. Если есть возможность, высадку растений стоит перенести на другой день.

Посещать кладбища. Следует отложить почитание памяти усопших до специального родительского дня — Радоницы.

Давать в долг или отдавать долги.

Отказывать в помощи.

Вопросы и ответы

Приметы, связанные с Чистым четвергом, пришли из народа. Доверять им или нет решает каждый сам для себя, но мы постараемся ответить на наиболее популярные вопросы, касающиеся этой темы.

Что такое четверговая соль?

Нагретая до черноты соль считалась чудодейственной. Приготовить ее дома достаточно просто. Лучше всего приступать к этому рано утром в четверг, с чистыми помыслами. Не обязательно использовать печь, можно воспользоваться газовой или электрической духовкой. Соль следует разложить на противне или чугунной сковороде, перемешать с мукой и поместить в духовой шкаф. Держать ее там до тех пор, пока не почернеет. Когда остынет, добавить молотые лекарственные травы, тмин и семена льна.

В тяжелые для семьи времена прокаленной солью приправляли блюда. Мешочек с нею можно было положить у изголовья младенца, чтобы защитить от болезней и сглаза. Кроме того, из нее делали амулеты и использовали как материал для проведения заговоров. Магическую соль хранили возле образов святых.

Можно ли играть свадьбу в Чистый четверг?

Чистый четверг приходится на Страстную седмицу Великого поста, поэтому играть свадьбы запрещается. Таинство венчания в это время тоже не проводится. Покаянный и скорбный настрой предпасхальных дней несовместим с торжеством. Церковью не возбраняется регистрировать брак в пост, но увеселительные мероприятия лучше перенести.

Что ждет ребенка, который родится в Чистый четверг?

Считается, что дети, появившиеся на свет в Чистый четверг вырастут добрыми, позитивными и коммуникабельными людьми. Из них получатся хорошие преподаватели, чуткие родители и воспитатели.

По мнению духовенства этот день хорош для деторождения, как и любой другой. Наделение четверга чем-то сверхъестественным — мнение из разряда суеверий.

Что можно и нельзя есть в Чистый четверг?

Страстная седмица Великого поста самая строгая. В четверг придерживаются сухоядения (употребление растительной пищи без масла в холодном виде). Скоромные блюда запрещены. Можно есть хлеб, постную выпечку, замороженные ягоды, фрукты и овощи. По некоторым уставам в этот день допускается добавлять в пищу растительное масло. Разрешается пить воду или чай. Послабления есть у беременных и кормящих женщин, а также у тех, кто страдает хроническими заболеваниями пищеварительной системы.