Народные приметы на Чистый четверг
Список народных примет на Чистый четверг 2024. Рассказываем о том, что можно и нельзя делать во время православного праздника 2 мая 2024 года, а также о его традиционных поверьях.
Список народных примет на Чистый четверг 2024. Рассказываем о том, что можно и нельзя делать во время православного праздника 2 мая 2024 года, а также о его традиционных поверьях.
Четвертый день Страстной седмицы приближает завершение Великого поста в преддверии Светлого Христова Воскресения. В Чистый четверг православные вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса, Тайной вечере, предательстве Иуды накануне распятия Спасителя. Богослужения в храмах наполнены горечью и скорбью.
Верующие стремятся посетить богослужения и проводят уборку домов. Расскажем, на что нужно обратить внимание в этот день и ответим на популярные вопросы.
Предки считали, что в Чистый четверг у каждого есть возможность измениться к лучшему и получить благосклонность судьбы.
|Советы
|Описание
|Умыться и искупаться
|Омовение следует проводить до рассвета. Верят, что вода в это время суток обладает чудодейственной силой. Хорошо, если удастся «зарядить» ее серебром. Например, загодя положить в емкость с водой цепочку из этого металла
|Убраться
|Рекомендуется вымыть в доме все то, до чего раньше руки не доходили. Считается, что если помыть окна, тогда негатив точно покинет жилище. А еще нужно вынести накопившийся мусор, так как складирование бытовых отходов отрицательно сказывается на финансовом благосостоянии
|Приготовить пасхальные блюда
|Ставить тесто на куличи необходимо в первой половине дня. За творожную массу лучше браться ближе к вечеру. После полудня можно приступать к окрашиванию яиц и выпечке сдобы
|Сходить в церковь
|Верующим важно исповедаться и причаститься. Вечером стоит посетить службу. Отстоять ее нужно с зажженной свечой
|Провести ритуал со свечой
|Перед сном нужно обойти дом с зажженной сретенской свечой или с той, с которой стояли на службе. Над дверными проемами и на косяках нужно копотью нарисовать кресты. По поверьям, ритуал поможет отвести беду и несчастья
|Пересчитать деньги
|Чтобы год был финансово благополучным, следует три раза (утром, днем и вечером) сосчитать все деньги: наличные и на счетах
|Подготовить одежду на Пасху
|В Чистый четверг следует подумать о наряде, в котором встретишь Пасху. Хорошо, если один из элементов одежды будет красного цвета
|Приготовить четверговую соль
|Соль нужно нагреть до черного цвета, добавить в нее молотую горбушку ржаного хлеба, лекарственные травы и прочитать молитву «Отче наш»
|Не ругаться
|Злиться и сквернословить строго запрещается. Одно ругательное слово, произнесенное в этот день, равносильно сотне
|Уделить внимание животным
|В старину верили, кошки и собаки — проводники между мирами: земным и потусторонним
В Чистый четверг необходимо совершать омовение. Делать это лучше рано утром — до восхода солнца.
В четвертый день Страстной недели нужно навести порядок в доме.
По традиции в Страстной четверг начинают готовить угощения к Пасхе.
Приметы помогали нашим предкам узнать свою судьбу и предсказать погоду.
Наши предки верили, что в Великий четверг после службы в церкви, нужно купить свечу, зажечь ее дома и дождаться, когда она догорит. Так она привлечет удачу. Существуют и другие приметы об удаче, которые дошли до наших дней.
Традиции, как правильно проводить праздники, предки старались передавать из поколения в поколение. Чистый четверг не стал исключением. В этот день следует:
Чтобы год был удачным, а в семье не испортились взаимоотношения и не наступил разлад, предки старались придерживаться обычаев. Они верили, что несоблюдение правил накликает беду. Поэтому нельзя:
Приметы, связанные с Чистым четвергом, пришли из народа. Доверять им или нет решает каждый сам для себя, но мы постараемся ответить на наиболее популярные вопросы, касающиеся этой темы.
Нагретая до черноты соль считалась чудодейственной. Приготовить ее дома достаточно просто. Лучше всего приступать к этому рано утром в четверг, с чистыми помыслами. Не обязательно использовать печь, можно воспользоваться газовой или электрической духовкой. Соль следует разложить на противне или чугунной сковороде, перемешать с мукой и поместить в духовой шкаф. Держать ее там до тех пор, пока не почернеет. Когда остынет, добавить молотые лекарственные травы, тмин и семена льна.
В тяжелые для семьи времена прокаленной солью приправляли блюда. Мешочек с нею можно было положить у изголовья младенца, чтобы защитить от болезней и сглаза. Кроме того, из нее делали амулеты и использовали как материал для проведения заговоров. Магическую соль хранили возле образов святых.
Чистый четверг приходится на Страстную седмицу Великого поста, поэтому играть свадьбы запрещается. Таинство венчания в это время тоже не проводится. Покаянный и скорбный настрой предпасхальных дней несовместим с торжеством. Церковью не возбраняется регистрировать брак в пост, но увеселительные мероприятия лучше перенести.
Считается, что дети, появившиеся на свет в Чистый четверг вырастут добрыми, позитивными и коммуникабельными людьми. Из них получатся хорошие преподаватели, чуткие родители и воспитатели.
По мнению духовенства этот день хорош для деторождения, как и любой другой. Наделение четверга чем-то сверхъестественным — мнение из разряда суеверий.
Страстная седмица Великого поста самая строгая. В четверг придерживаются сухоядения (употребление растительной пищи без масла в холодном виде). Скоромные блюда запрещены. Можно есть хлеб, постную выпечку, замороженные ягоды, фрукты и овощи. По некоторым уставам в этот день допускается добавлять в пищу растительное масло. Разрешается пить воду или чай. Послабления есть у беременных и кормящих женщин, а также у тех, кто страдает хроническими заболеваниями пищеварительной системы.
Автор: Светлана Дуюнова