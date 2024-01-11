Чистый четверг в 2024 году

На седьмой неделе Великого поста и за три дня до Светлого Христова Воскресения христиане встретят Чистый четверг. Однако это событие не имеет ничего общего с уборкой. Расскажем, откуда взялось такое название, а также об истории и традициях этого праздника.

В Чистый четверг принято убираться в доме, ходить в баню, стирать одежду, печь куличи и пасхи, красить яйца. | Источник: Российская газета

Какого числа будет Чистый четверг: дата праздника

Праздник приходится на седьмую неделю Великого поста, за три дня до Пасхи. В 2024 году Чистый четверг выпадает на 2 мая. Церковное название этого дня — Великий четверг. В народе за ним закрепились еще и такие названия: Страстной четверг, Великий четверток, Четверг на Страстной неделе.

История и суть праздника

Верующие в этот день вспоминают Тайную вечерю, когда в последний вечер перед распятием на горе Голгофе Спаситель собрал своих 12 учеников-апостолов в Гефсиманском саду. Согласно Евангелию от Матфея, в этот день Христос установил главное таинство Церкви — Евхаристию (Святое причастие). Сидя за одним столом с учениками, Спаситель дал апостолам пригубить вино, преломил для них хлеб и омыл ноги всем своим ученикам. Так он преподал урок кротости, истинного смирения и заботы о ближнем.

В этот день верующие спешат посетить богослужение и причаститься. Во время таинства христиане вкушают белый хлеб и вино, которые символизируют тело и кровь Иисуса Христа. Таким образом они соединяются с Богом и духовно, и телесно.

Сидя за одним столом с учениками, Спаситель дал апостолам пригубить вино, преломил для них хлеб и омыл ноги всем своим ученикам. | Источник: Российская газета

Церковные традиции

В Чистый четверг принято убираться в доме, ходить в баню, стирать одежду, печь куличи и пасхи, красить яйца. Но главная суть праздника — духовное очищение.

Омовение

В Великий четверг во время богослужения совершается чин умовения ног. Архиерей совершает омовение ног 12-ти священникам или монахам. Еще в этот день прихожане делают уборку в храме, чистят церковную утварь. Скорее всего, именно с этим и связана народная традиция наводить порядок в доме.

Другая версия происхождения названия повествует, что раньше оглашенных (так на Руси называли людей, готовящихся принять христианскую веру) крестили накануне Пасхи, в Страстную субботу. К таинству они готовились весь Великий пост. В четверг же старались привести себя в порядок, чтобы в Страстную пятницу и Великую субботу присутствовать на всех богослужениях и молиться.

Службы в церкви

В Чистый четверг в православных храмах служат литургию Василия Великого. Верующие, исповедовавшись в грехах, причащаются. Вечером проходит служба с чтением 12-ти Евангелий. Прихожане стоят с зажженными свечами, символизирующими надежду и веру.

Вспоминаются последние дни земной жизни Иисуса Христа. В среду уже свершился сговор Иуды с первосвященниками о предательстве. Впереди мучительная смерть на кресте. Но об этом никто не знает, кроме самого Иисуса. Апостолы верят, что никогда не расстанутся со своим Учителем. Поэтому Чистый четверг — это еще и день светлой грусти.

В этот же день освящают миро. Это святыня, которая хранится в алтаре. Ее используют для помазания после таинства крещения, а также при освящении новых престолов (для совершения в храме Божественной литургии).

В Чистый четверг верующие спешат посетить богослужение и причаститься. | Источник: Sputnik.md

Молитвы

В молитвенных текстах этого дня содержатся воспоминания о Тайной вечере, установлении Таинства Причащения, предательстве Христа Иудой. Песнопения наполнены скорбью о грядущих страданиях Иисуса.

Вечером совершается служба с чтением 12-ти Страстных Евангелий, где показывается полная картина страшных страданий Спасителя. После каждого из 12 отрывков возносится благодарственная песня: «Слава долготерпению Твоему, Господи!».

Вместо «Херувимской песни» и причастных стихов поется молитва: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий».

Народные традиции Чистого четверга

С Чистым четвергом связано большое количество обычаев и обрядов.

Уборка

В Великий четверг православные делают генеральную уборку в своих домах. Они верят, что вместе с грязью и пылью жилище покидают беды, ненастья, болезни, бедность. Затем в чистых комнатах зажигают лампадки и свечи. В народе считают, что если в Чистый четверг хорошо все вымыть, то чисты будут и помыслы человека.

Начать день нужно с омовения. Умыться следует до восхода. Лучше всего использовать для этого серебряную посуду. Но можно провести ритуал и с помощью ложки из благородного металла. Ею зачерпывают воду и поливают на лицо. Согласно традициям, так смываются грехи до второго колена.

Девушки, мечтающие обрести семейное счастье, мыли и расчесывали волосы, приговаривая: «Как светел и красен Чистый четверг, так и я буду прекрасной для своего суженого. Аминь».

Подготовка к Пасхе

Традиционно верующие, начиная с четверга, собирают угощения. В первой половине дня ставят тесто на куличи. При выпекании смотрят, какими они получаются. Если пасхальное угощение поднимается и выходит пышным, то год будет удачным и богатым. На сдобе изображают крест, голубков, жаворонков, барашков. Готовят также медовые пряники и крендельки с повидлом, а вечером — творожную пасху.

Яйца красят, расписывают, а затем укладывают на проросшую зелень овса или пшеницы. Но к приготовлению традиционных блюд в старину приступали лишь после уборки. Говорили так: «В чистой горнице и кулич до балок подымается».

Чтобы нужда обошла стороной, до наступления полуночи старались пересчитать имеющиеся деньги и отдать долги. Взаймы до Христова Воскресения не давали.

Верующие, начиная с четверга, готовят угощения к Пасхе. ​ | Источник: Известия

Четверговая соль

В Чистый четверг всякая соль в доме считалась священной. По поверьям, она обладала целебными свойствами. Ее помещали в тканевые мешочки и использовали для приготовления оберегов для дома, животных и огорода.

Готовили накануне Пасхи и черную четверговую соль. Нагревали на огне до черноты обычную соль. Ритуал проводили под чтение специальной молитвы. В прокаленную смесь добавляли крошки ржаного хлеба и лекарственные травы.

Четверговая соль служила мощным оберегом для семьи, как крещенская вода или веточки вербы, а в трудные времена ею приправляли блюда. Мешочек с солью клали в кроватку с младенцем со словами: «Сглаз, хворь и беду уведи, здоровье и счастье дитю приведи».

Как отмечают Чистый четверг в других странах

Чистый четверг празднуют во многих странах мира. И в каждой — свои ритуалы и обычаи.

Страна

Традиции

Испания В Чистый четверг в стране проходят религиозные шествия. Много верующих можно увидеть в Севилье. Сюда съезжаются паломники, чтобы вспомнить смертный подвиг Спасителя.

Греция

В этот день принято выпекать цуреки. Особый хлеб подается исключительно к обеду. Во время его приготовления просят о прощении и об очищении от грехов.

Франция

В Чистый четверг верующие съезжаются на площадь в Лурде, где, согласно традициям, люди омывают друг другу ноги.

Англия

Чистый четверг у англичан ассоциируется с благотворительностью. Они помогают нуждающимся, заботятся о пожилых и жертвуют деньги на благотворительность.

Италия Итальянцы в Чистый четверг принимают гостей, угощая их супом из мидий и хлебом с розмарином и изюмом. Традиционные блюда хозяйки стараются готовить самостоятельно.

Финляндия

Финны мастерят пасхальных кроликов вместе с детьми. Этому они посвящают целый день. Животное ассоциируется с плодородием и началом весны.

США В США пекут пасхальные куличи и красят яйца. Американцы стараются, чтобы традиция передавалась из поколения в поколение, поэтому к этим занятиям привлекают детей.

Мексика

В Чистый четверг мексиканцы начинают подготовку к пасхальным гуляниям. Достают маскарадные костюмы, проверяют наличие украшений к ним, покупают фейерверки.



В Чистый четверг в православных храмах служат литургию Василия Великого. | Источник: Известия

Вопросы и ответы

С приближением Чистого четверга у людей возникает множество вопросов, как правильно провести этот день. Попробуем разобраться.

Что нельзя делать в Чистый четверг?

Верующим запрещено в этот день веселиться, петь, танцевать, гадать, читать заговоры. Ведь Чистый четверг приходится на Страстную неделю Великого поста. Еще рекомендуется воздержаться от алкоголя, а для тех, кто постится, придерживаться сухоядения.

Не нужно злиться, обижаться и негативно мыслить. Если не удалось посетить службу, духовенство призывает провести этот день в молитве, оказать помощь нуждающимся.

В народе в Чистый четверг запрещалось печь куличи и красить яйца в неубранном доме, оставлять посуду немытой, а белье грязным.

Можно ли купаться вечером в Чистый четверг?

Принимать душ или мыться в бане можно как утром, так и вечером. Это в стародавние времена, чтобы приготовить жаркую баню, нужно было хорошо потрудиться. Сегодня принимать душ можно каждый день и тратить на это минимум времени. Войти в Светлое Христово Воскресение необходимо ухоженным и опрятным.

Можно ли в Чистый четверг заниматься огородом или работать в саду?

Согласно обычаям, делать это в Чистый четверг категорически запрещается. Предки боялись навлечь беду, неурожай и погибель домашних животных.

Духовенство же призывает правильно расставлять приоритеты и задать себе вопрос: действительно ли есть срочная необходимость заниматься садом и огородом в Великий четверг. Этот день необходимо посвятить молитве и участию в богослужении. Если же при этом суетиться, думать только об уборке или о грядках и клумбах, то потеряется основная суть праздника. Главное, чтобы не получилось так, что порядок снаружи навели, а о душе не подумали.

Можно ли давать в долг в Чистый четверг?

Не стоит брать и давать в долг в Чистый четверг. Запрещается даже поднимать найденные купюры или монетки в этот день. Считается, что такими действиями человек отталкивает от себя удачу и богатство. А если не успели вернуть долги до наступления Страстной седмицы, лучше всего отдавать их после Пасхи.

Еще в Чистый четверг совершают ритуал, улучшающий материальное положение. Все денежные средства нужно пересчитать трижды. Тогда, согласно поверью, год будет финансово благополучным.