Страстная пятница в 2024 году

Самый печальный день для всех верующих — Страстная или Великая пятница. Накануне празднования Пасхи христиане вспоминают последний день земной жизни Иисуса Христа, жестоко распятого на Голгофе.

В нашем материале рассказываем, на какую дату выпадает Страстная пятница 2024, а также суть и традиции этого дня.

Самый печальный день для всех верующих — Страстная или Великая пятница. | Источник: Известия

Какого числа будет Страстная пятница: дата в 2024 году

Дата Страстной пятницы зависит от празднования Пасхи, которое рассчитывается ежегодно и зависит от лунного календаря. В 2024 году Страстная пятница, то есть последняя пятница Великого поста, выпадает на 3 мая.

История и суть

Великая пятница — это пятый день Страстной седмицы, последней и самой строгой недели Великого поста.

Согласно Евангелию, именно в пятницу Иисус Христос принял мученическую смерть: пронес крест по улицам Иерусалима, а затем был распят на нем. Казнь состоялась на горе Голгофа, за стенами древнего города.

Его ученики — Иосиф и Никодим — получили позволение на погребение своего учителя. Овив тело чистой плащаницей с благовониями, Иосиф и Никодим оставили тело Христа в новой гробовой пещере, завалив вход большим камнем. Помня о словах Иисуса о том, что он воскреснет, Пилат распорядился выставить охрану возле гробницы.

​Великая пятница — это пятый день Страстной седмицы, последней и самой строгой недели Великого поста. ​ | Источник: Sputnik.by

Церковные традиции

Как один из наиболее важных дней подготовки к Светлому Христову Воскресению, Страстная пятница имеет ряд устоявшихся традиций.

Богослужение

В храмах в этот день проводятся три богослужения, посвященных мукам Христа, его распятию и погребению. Около 15:00 (в Евангелии сказано, что Иисус умер в это время) начинается вечерня: из алтарной части к верующим выносят полотнище больших размеров с вышитым на нем изображением умершего Христа — плащаницу.

Ночью совершается утреня Великой субботы с чином погребения плащаницы. Неполных три дня она находится в центральной части храма.

Богослужения в католических храмах посвящены Крестному пути Спасителя на Голгофу, затем проходит вечерняя служба Страстей Господних.

В храмах в этот день проводятся три богослужения, посвященных мукам Христа, его распятию и погребению. | Источник: Волгоградская правда

Строгий пост

В день Страстной пятницы православные христиане соблюдают самый строгий пост. До выноса плащаницы на богослужении нельзя ни есть, ни пить. После вечерни разрешается только вода и постный хлеб.

Народные традиции Страстной пятницы

За много веков вокруг Страстной пятницы сложились народные приметы, переплетающиеся с суевериями, не одобряемыми церковью.

К примеру, считается, что в этот день можно узнать свое будущее: после пробуждения нужно сразу же выглянуть в окно. Если увидеть первым молодого парня или мужчину — в замужеству, семейную пару — к пополнению в семействе или воссоединению после расставания. Увиденная молодая девушка сулит беззаботный год, старый человек или инвалид означают проблемы со здоровьем, либо неудачи в делах. Увидеть кошку — к деньгам, собаку — к печали, а птиц — к новым знакомствам. Рассказывать об этом нельзя, иначе не сбудется.

Другие же поверья гласят, что будущее можно узнать из снов, приснившихся в ночь на Страстную пятницу.

Есть и погодные приметы. Например, если в этот день безоблачная погода и светит яркое солнце, то будет большой урожай хлеба, солнечная весна и хорошее лето.

Если на Страстную пятницу безоблачная погода и светит яркое солнце, то будет большой урожай хлеба, солнечная весна и хорошее лето. | Источник: Агентство «Москва»

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Страстная пятница — самый печальный день перед Пасхой, но в то же время он наполнен ожиданием великого события — Воскресения Христова. Православным верующим рекомендуется провести этот строгий день поста в храме, или же дома, в молитвах.

Что нельзя делать в Страстную пятницу с точки зрения церкви:

развлекаться: смотреть телевизор, кино, участвовать в шумных застольях, скроллить ленту соцсетей, отмечать какой-либо праздник, громко слушать музыку;

убираться в доме: мыть полы, стирать, а также шить и штопать. Все бытовые дела лучше отодвинуть на первую половину недели или сделать в Чистый четверг;

переедать. Для тех, кто держит пост, это самый строгий день, когда нельзя ни есть, ни пить до выноса плащаницы в храме. Священнослужители рекомендуют соблюдать пост по силам;

усердствовать в работе. В этот день все внимание православных верующих должно быть направлено внутрь себя, в молитву, в сопереживания мукам Спасителя.

Православным верующим рекомендуется провести этот строгий день поста в храме, или же дома, в молитвах. | Источник: Reuters

Как проходит Страстная пятница в других странах

Католический мир будет отмечать Страстную пятницу в 2024 году 29 марта. Во многих странах этот день объявлен государственным выходным.

Ниже — интересные традиции разных стран.

Израиль

Верующие и религиозные паломники совершают крестный ход в Иерусалиме, повторяя путь Иисуса по маршруту его последних дней до Голгофы, где он был распят

Германия

Страстная пятница, как и Пасхальный понедельник — это государственные праздники. При этом Великая пятница объявлена ​​ «тихим» праздником с рядом ограничений, например, запретом на танцы

Бразилия

В некоторых городах ставятся театральные постановки на религиозные темы, проходят массовые шествия, часто костюмированные. В некоторых городах процессии движутся при выключенном городском освещении, только в свете факелов

Испания

Великая пятница — выходной. В храмах не проводятся мессы в знак траура. По улицам в городах проходят многочисленные процессии, часто театрализованные, посвященные событиям последнего дня земной жизни Христа

Бермудские острова

В Страстную пятницу на Бермудах принято запускать в небо воздушных змеев с ликом Христа. По легенде, один из учителей воскресной школы рассказывал о Вознесении Иисуса, а чтобы дети лучше поняли, запустил в небо воздушного змея



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Вопросы и ответы

Ответим на самые популярные вопросы о Страстной пятнице.

Можно ли убираться и выносить мусор в Страстную пятницу?

Делать любую работу по дому в Страстную пятницу не рекомендуется. Этот день верующим нужно провести в храме или дома, в тишине и в молитве. Все бытовые хлопоты, включая покраску яиц и выпечку куличей, лучше сделать в Чистый четверг.

Можно ли стричься в Страстную пятницу?

Стричься в Страстную пятницу не рекомендуется. Согласно народным приметам, стрижка или какое-либо изменение внешности в этот день сулит потерю привлекательности для противоположного пола.

Можно ли печь пасхальные куличи в Страстную пятницу?

Считается, что месить тесто и готовить блюда из теста в Страстную пятницу — к путанице и неурядицам в жизни. Приготовлением пасхальных блюд и покраской яиц можно заняться в Чистый четверг или в Великую субботу.

Можно ли мыться вечером в Страстную пятницу?

Считается, что в этот скорбный день можно лишь умываться и проводить другие ежедневные гигиенические процедуры. Рекомендация не относится к маленьким детям и различным непредвиденным ситуациям. Принимать ванну, ходить в баню лучше в Чистый четверг.