6 достопримечательностей Европы, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Одно из самых красивых мест Праги — вы не сможете пройти мимо в прямом смысле: он расположен в центре города. Место мистическое — только представьте, что по нему ездили и рыцари, и первые трамваи (это — тоже достопримечательность всей страны). Чтобы заложить первый камень, королевский астролог выбирал специальное время — с учетом положения планет, сакральной геометрии и магического ряда цифр. Видимо, все было не зря — мост не пострадал ни от одних войн и катаклизмов.