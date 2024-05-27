6 достопримечательностей Европы, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Поездки в Европу стали менее доступными, поэтому и более желанными. Не тратьте время на слишком избитые локации, туристические толпы и разочарования. Крутите глобус и выбирайте одно из мест нашего мини-гида — воспоминания об этом путешествии вы сохраните на всю жизнь.
1. Сикстинская капелла, Италия
Посетите сразу две страны — достопримечательность находится на территории Ватикана в Риме. Одна дорога по пути к точке — уже полноценное приключение: каждый камень в окружающих зданиях видел, как творится история города, который называли колыбелью цивилизации.
Капеллу вы могли видеть во многих фильмах и сериалах — место очень популярное и туристическое, но на него точно стоит потратить время. Снаружи здание выглядит обычно, но внутри от пола до потолка расписано мэтрами эпохи Возрождения — Микеланджело, Боттичелли и другими мастерами. Знаменитая фреска «Страшный суд» тоже находится здесь, а на территории до сих пор проходят конклавы — место очень аутентичное.
2. Площадь Трокадеро, Франция
Первая ассоциация с самым романтичным городом мира — Эйфелева башня в Париже. Локаций, с которых можно увидеть главную достопримечательность города, много, но эта — самая атмосферная. На площади вечером достаточно много людей, при этом места всем хватит — получится даже сделать красивые фото. Уличные музыканты, горячий чай, шумные и веселые компании людей, атмосфера вечного счастья — останется только дождаться, пока на башне включат подсветку.
3. Опера в Вене
Одно из лучших мест искусства во всем мире, а магия начинается еще на входе. Само здание оперы колоритное — большая лестница и интерьер приводят в восторг. Чтобы услышать мировые шедевры, необязательно заказывать билеты за год, как в Милане. Спросите в кассе перед началом оперы — стоячие и сидячие места на балконе могут остаться. Бонус — они недорогие, а видно и слышно будет очень хорошо.
4. Остров Санторини, Греция
Добраться можно на пароме из Афин, с других островов страны или на самолете — на Санторини есть свой аэропорт. Как только ступите на священную землю, картинки из социальных сетей оживут — белые домики, синие крыши, маленькие переулочки, много зелени и красивые серпантины с видом на бесконечное Эгейское море. Передвигаться по острову можно на байке или автобусе (такси тоже ходят, но цена на них достаточно высокая).
5. Плитвицкие озера, Хорватия
Большой Национальный парк очарует даже тех, кто равнодушен к природе. Выделяйте целый день: вас ждут 16 озер, водопады и настоящий каньон — вы буквально утонете в зелени и увидите нетронутую человеком природу.
Парк соединяет побережье и центральную часть — виды приводят в восторг, а после часа прогулки вы поймете, что такое настоящий чистый воздух. Перемещаться очень удобно и безопасно, везде есть указатели и деревянные настилы. Бирюзовая вода кажется сказочной, как будто вы попали на другую планету. Проще всего добраться на машине от крупных городов, например Загреба.
6. Карлов мост, Чехия
Одно из самых красивых мест Праги — вы не сможете пройти мимо в прямом смысле: он расположен в центре города. Место мистическое — только представьте, что по нему ездили и рыцари, и первые трамваи (это — тоже достопримечательность всей страны). Чтобы заложить первый камень, королевский астролог выбирал специальное время — с учетом положения планет, сакральной геометрии и магического ряда цифр. Видимо, все было не зря — мост не пострадал ни от одних войн и катаклизмов.
Обратите внимание на готическую башню и арки. Мост полностью пешеходный, на нем с утра до ночи кипит жизнь — рисуют художники, поют уличные музыканты, гуляют толпы туристов. Не забудьте погладить статую собаки — она исполняет заветные желания. Сверху есть хорошая смотровая площадка — весь город видно, как на ладони. Приходите ближе к закату — будет не менее красиво, чем на Бали или в Таиланде.
Автор: Дарья Сизова