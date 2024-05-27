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6 достопримечательностей Европы, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Список самых популярных достопримечательностей в Евросоюзе в 2024 году. Рассказываем о 6 самых интересных местах и объектах в Европе, которые стоит посетить каждому.

Поездки в Европу стали менее доступными, поэтому и более желанными. Не тратьте время на слишком избитые локации, туристические толпы и разочарования. Крутите глобус и выбирайте одно из мест нашего мини-гида — воспоминания об этом путешествии вы сохраните на всю жизнь.

1. Сикстинская капелла, Италия

Источник: museivaticani.va

Посетите сразу две страны — достопримечательность находится на территории Ватикана в Риме. Одна дорога по пути к точке — уже полноценное приключение: каждый камень в окружающих зданиях видел, как творится история города, который называли колыбелью цивилизации.

Капеллу вы могли видеть во многих фильмах и сериалах — место очень популярное и туристическое, но на него точно стоит потратить время. Снаружи здание выглядит обычно, но внутри от пола до потолка расписано мэтрами эпохи Возрождения — Микеланджело, Боттичелли и другими мастерами. Знаменитая фреска «Страшный суд» тоже находится здесь, а на территории до сих пор проходят конклавы — место очень аутентичное.

2. Площадь Трокадеро, Франция

Источник: Фото Карины Андреевой

Первая ассоциация с самым романтичным городом мира — Эйфелева башня в Париже. Локаций, с которых можно увидеть главную достопримечательность города, много, но эта — самая атмосферная. На площади вечером достаточно много людей, при этом места всем хватит — получится даже сделать красивые фото. Уличные музыканты, горячий чай, шумные и веселые компании людей, атмосфера вечного счастья — останется только дождаться, пока на башне включат подсветку.

3. Опера в Вене

Источник: viennaopera.com

Одно из лучших мест искусства во всем мире, а магия начинается еще на входе. Само здание оперы колоритное — большая лестница и интерьер приводят в восторг. Чтобы услышать мировые шедевры, необязательно заказывать билеты за год, как в Милане. Спросите в кассе перед началом оперы — стоячие и сидячие места на балконе могут остаться. Бонус — они недорогие, а видно и слышно будет очень хорошо.

4. Остров Санторини, Греция

Источник: Freepik

Добраться можно на пароме из Афин, с других островов страны или на самолете — на Санторини есть свой аэропорт. Как только ступите на священную землю, картинки из социальных сетей оживут — белые домики, синие крыши, маленькие переулочки, много зелени и красивые серпантины с видом на бесконечное Эгейское море. Передвигаться по острову можно на байке или автобусе (такси тоже ходят, но цена на них достаточно высокая).

5. Плитвицкие озера, Хорватия

Источник: np-plitvicka-jezera.hr

Большой Национальный парк очарует даже тех, кто равнодушен к природе. Выделяйте целый день: вас ждут 16 озер, водопады и настоящий каньон — вы буквально утонете в зелени и увидите нетронутую человеком природу.

Парк соединяет побережье и центральную часть — виды приводят в восторг, а после часа прогулки вы поймете, что такое настоящий чистый воздух. Перемещаться очень удобно и безопасно, везде есть указатели и деревянные настилы. Бирюзовая вода кажется сказочной, как будто вы попали на другую планету. Проще всего добраться на машине от крупных городов, например Загреба.

6. Карлов мост, Чехия

Источник: karluv-most

Одно из самых красивых мест Праги — вы не сможете пройти мимо в прямом смысле: он расположен в центре города. Место мистическое — только представьте, что по нему ездили и рыцари, и первые трамваи (это — тоже достопримечательность всей страны). Чтобы заложить первый камень, королевский астролог выбирал специальное время — с учетом положения планет, сакральной геометрии и магического ряда цифр. Видимо, все было не зря — мост не пострадал ни от одних войн и катаклизмов.

Новость

Обратите внимание на готическую башню и арки. Мост полностью пешеходный, на нем с утра до ночи кипит жизнь — рисуют художники, поют уличные музыканты, гуляют толпы туристов. Не забудьте погладить статую собаки — она исполняет заветные желания. Сверху есть хорошая смотровая площадка — весь город видно, как на ладони. Приходите ближе к закату — будет не менее красиво, чем на Бали или в Таиланде.

Автор: Дарья Сизова