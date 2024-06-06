Названы самые популярные июньские направления у туроператоров

По данным Российского Союза Туриндустрии (1), заграничные путевки на июнь продаются на 30% лучше, чем год назад. Катализатором роста стала Турция, которая составляет больше половины продаж: что характерно для этого направления, так как страна каждый год лидирует в летнем сезоне. Увеличение бронирований в этом году можно объяснить соотношением цены и качества.
Выросла и глубина бронирований. В прошлом сезоне она не превышала 10−15 дней. Однако сейчас существенно увеличилась — до 40−50 дней. Это говорит о доверии людей к туриндустрии.
В рейтинг самых востребованных направлений вошли Россия, которая занимает второе место по продажам (17%), а также Египет (15%). Причем доля Турции за последние шесть месяцев увеличилась почти на 10%. Далее в рейтинге расположились Таиланд и ОАЭ (5%), а также Абхазия и Куба (4%).
Сегодня самым недорогим зарубежным курортом считается Абхазия. Средняя стоимость тура на одного туриста — 51,6 тысячи рублей. Это ниже, чем в Турции, где цена — 115,5 тысячи рублей. При этом стоимость отдыха в Абхазии продолжает расти по мере приближения к пику сезона.
Список источников
1. Российский Союз Туриндустрии. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева