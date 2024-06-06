Названы самые популярные июньские направления у туроператоров

По данным Российского Союза Туриндустрии (1), заграничные путевки на июнь продаются на 30% лучше, чем год назад. Катализатором роста стала Турция, которая составляет больше половины продаж: что характерно для этого направления, так как страна каждый год лидирует в летнем сезоне. Увеличение бронирований в этом году можно объяснить соотношением цены и качества.