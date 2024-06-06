Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые популярные июньские направления у туроператоров

В первом летнем месяце этого года большинство путешественников предпочитает отдыхать в Турции и в России.

Источник: Freepik

По данным Российского Союза Туриндустрии (1), заграничные путевки на июнь продаются на 30% лучше, чем год назад. Катализатором роста стала Турция, которая составляет больше половины продаж: что характерно для этого направления, так как страна каждый год лидирует в летнем сезоне. Увеличение бронирований в этом году можно объяснить соотношением цены и качества.

Новость

Выросла и глубина бронирований. В прошлом сезоне она не превышала 10−15 дней. Однако сейчас существенно увеличилась — до 40−50 дней. Это говорит о доверии людей к туриндустрии.

В рейтинг самых востребованных направлений вошли Россия, которая занимает второе место по продажам (17%), а также Египет (15%). Причем доля Турции за последние шесть месяцев увеличилась почти на 10%. Далее в рейтинге расположились Таиланд и ОАЭ (5%), а также Абхазия и Куба (4%).

Сегодня самым недорогим зарубежным курортом считается Абхазия. Средняя стоимость тура на одного туриста — 51,6 тысячи рублей. Это ниже, чем в Турции, где цена — 115,5 тысячи рублей. При этом стоимость отдыха в Абхазии продолжает расти по мере приближения к пику сезона.

Список источников

1. Российский Союз Туриндустрии. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева