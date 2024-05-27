Названы пляжные курорты России с самой дорогой и дешевой посуточной арендой жилья

Цены на посуточную аренду в различных курортных городах сильно колеблются. В среднем, отдыхающие обычно бронируют жилье на восемь дней и тратят при этом около 39 700 рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Например, в Зеленоградске стоимость проживания достигает 6 630 рублей за сутки, Сочи — 5 730 рублей, а в Геленджике — 5 640 рублей. Это города с самой дорогой арендой. При этом Зеленоградск, Геленджик и Сочи все еще остаются самыми востребованными пляжными курортами в России.