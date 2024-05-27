Названы пляжные курорты России с самой дорогой и дешевой посуточной арендой жилья

Спрос на курорты в этом году значительно вырос, особенно на Ейск, который ранее не был так востребован. В этом городе аренда жилья на сутки обойдется примерно в 3 170 рублей. В Витязево и Новороссийске стоимость одной ночи в отеле составляет около 4 000 рублей.
В этом году средняя цена на аренду жилья выросла по сравнению с предыдущим. Особенно это заметно по Новороссийску, где она увеличилась на 24%. Похожая ситуация с размещением в Зеленоградске, где стоимость повысилась на 23%.
Цены на посуточную аренду в различных курортных городах сильно колеблются. В среднем, отдыхающие обычно бронируют жилье на восемь дней и тратят при этом около 39 700 рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Например, в Зеленоградске стоимость проживания достигает 6 630 рублей за сутки, Сочи — 5 730 рублей, а в Геленджике — 5 640 рублей. Это города с самой дорогой арендой. При этом Зеленоградск, Геленджик и Сочи все еще остаются самыми востребованными пляжными курортами в России.
Основной турпоток еще впереди, поэтому говорить о высоком спросе пока рано. По словам «Суточно.ру», на текущий момент туристами забронировано около 30−40% жилья.
Автор: Елизавета Чеботарева