Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы пляжные курорты России с самой дорогой и дешевой посуточной арендой жилья

По данным сервиса бронирования «Суточно.ру», дешевле всего в этом году будет снять жилье в Ейске и двух других городах.

Источник: Freepik

Спрос на курорты в этом году значительно вырос, особенно на Ейск, который ранее не был так востребован. В этом городе аренда жилья на сутки обойдется примерно в 3 170 рублей. В Витязево и Новороссийске стоимость одной ночи в отеле составляет около 4 000 рублей.

В этом году средняя цена на аренду жилья выросла по сравнению с предыдущим. Особенно это заметно по Новороссийску, где она увеличилась на 24%. Похожая ситуация с размещением в Зеленоградске, где стоимость повысилась на 23%.

Новость

Цены на посуточную аренду в различных курортных городах сильно колеблются. В среднем, отдыхающие обычно бронируют жилье на восемь дней и тратят при этом около 39 700 рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Например, в Зеленоградске стоимость проживания достигает 6 630 рублей за сутки, Сочи — 5 730 рублей, а в Геленджике — 5 640 рублей. Это города с самой дорогой арендой. При этом Зеленоградск, Геленджик и Сочи все еще остаются самыми востребованными пляжными курортами в России.

Основной турпоток еще впереди, поэтому говорить о высоком спросе пока рано. По словам «Суточно.ру», на текущий момент туристами забронировано около 30−40% жилья.

Автор: Елизавета Чеботарева