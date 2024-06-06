Куда сходить в Москве в выходные 8 и 9 июня 2024 года: 20 интересных идей

На сценах театров вы встретите знаменитых героев из «Ревизора» и «Преступления и наказания», в кино и доме музыки телепортируетесь в мультфильмы режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки, а на концертах на крыше всей душой почувствуете, что началось лето. Делимся подборкой идей, куда сходить в Москве в выходные 8 и 9 июня 2024 года: собрали интересные выставки, кинопоказы, фестивали и многое другое.
Выставки
Совершить путешествие в виртуальную реальность или перенестись в периоды творчества знаменитых художников Пабло Пикассо и Сальвадора Дали — выбирать вам: эти и другие выставки вы сможете посетить уже в эти выходные.
VR ART Выставка
Если вы никогда не примеряли VR-гаджеты, есть отличный повод это сделать в ближайшее время: выставка, которая проходит в развлекательном центре VR Art Studio, предлагает посетителям изучить не менее 30 различных локаций, надев VR-шлем. Сеанс длится чуть больше часа: за это время в режиме виртуальной реальности вы окажетесь рядом с динозаврами, отправитесь в путешествие в Средневековье и в космос, побываете в японском храме, благодаря спецэффектам прочувствуете мир киберпанков и многое другое. Вы также можете посетить сеансы виртуального рисования, но за дополнительную плату.
Время и место события
|Где
|VR Art Studio
|Когда
|Сб.: 11:30 — 19:50,
Вс.: 11:30 — 19:50
|Вход
|От 1500 руб.
«Дали и Пикассо»
Погрузиться в творчество знаменитых испанских художников можно в Путевом дворце Василия III: на выставке представлено более 260 подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Интересный факт: самая большая коллекция трудов величайшего художника-сюрреалиста представлена в Театре-музее в Фигерасе в Испании, но даже там нет его скульптур, а в Путевом дворце Василия III есть. В процессе вы сможете сравнить мировоззрения двух великих художников и увидеть мир их глазами. Работы, представленные на выставке, приобретались у людей, который лично знали знаменитых творцов. Кстати, на входе вы получите открытку-квест: если пройдете его и поймете, какое слово было загадано, в конце просмотра выставки получите приз.
Время и место события
|Где
|Путевой дворец Василия III
|Когда
|Сб.: 12:00 — 21:00,
Вс.: 12:00 — 20:00
|Вход
|От 800 руб.
«Клод Моне. Магия воды и света»
Культурную программу в ближайшие выходные можно дополнить посещением выставки одного из основателей импрессионизма — французского художника Клода Моне. Она проходит в Саду культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана. На выставке представлено 110 работ художника: это репродукции на холсте в оригинальном размере. Вы сможете узнать про каждый сюжет картины, насладиться сельскими пейзажами, посмотреть глазами Клода Моне на знаменитые места Франции — вокзал Сен-Лазар, живописный сад Живерни с орхидеями розового и фиолетового цвета и др.
Время и место события
|Где
|Сад культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана
|Когда
|Сб.: 11:00 — 20:00,
Вс.: 11:00 — 20:00
|Вход
|От 950 руб.
«Лаборатория цвета»
Любителям иммерсивных мероприятий рекомендуем заглянуть в Art Центр на территории Хлебозавода № 9: вы почувствуете себя внутри шоу благодаря контенту и проекциям, которые можно увидеть на полу (они занимают пространство в 500 кв. м). Организаторам удалось соединить в выставке сразу три темы — психологию, искусство и технологии. В процессе вы сможете проанализировать свои ощущения, находясь в комнатах разного цвета. Необыкновенные визуальные импровизации предлагают вариации на тему знаменитых произведений — «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери и «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Удастся даже помедитировать.
Время и место события
|Где
|Digital Art Центр «Внутришоу» на территории арт-квартала «Хлебозавод № 9»
|Когда
|Сб.: 11:00 — 20:20,
Вс.: 11:00 — 20:20
|Вход
|От 1090 руб.
Концерты
От вечной классики до современного рэпа — в ближайшие выходные можно найти концерт под любой запрос.
«Вивальди. Времена года»
Предлагаем посетить аудиовизуальное мероприятие. Во время концерта камерный оркестр Olympic Orchestra из Санкт-Петербурга исполнит всемирно известные композиции Моцарта, Брамса, Вивальди, Чайковского, Штрауса. Наслаждаясь классической музыкой, параллельно вы сможете наблюдать, как художник Ольга Каурова в реальном времени создает картины в технике эбру: ее суть — в перенесении рисунка с поверхности воды на бумагу или любой другой твердый предмет.
Время и место события
|Где
|Центральный дом кинематографистов
|Когда
|8 июня 17:00
|Вход
|От 1200 руб.
Концерт Элджея в VK Gipsy
Популярный российский рэпер даст концерт в ночном клубе-баре VK Gipsy в честь дня рождения заведения. Так что если вы не готовы ждать выступления Элджея на VK Fest в Москве (13—14 июля), то можно услышать его знаменитые треки уже в ближайшие выходные. Вечеринка начнется вечером 7 июня, а сам Элджей обещает появиться на сцене в 02:00, когда наступит 8-е число. Готовьтесь подпевать «Розовому лету» и другим хитам артиста, а еще — радоваться началу лета.
Время и место события
|Где
|VK Gipsy
|Когда
|8 июня 02:00
|Вход
|От 1200 руб.
Simple Music Ensemble. Сны Миядзаки
Если вы любите мультфильмы известного японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки, обладателя премий «Оскар», то советуем обратить внимание на этот концерт. Во время него вы сможете перенестись в сказочную атмосферу, услышав знаменитые композиции из любимых мультфильмов — «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и др.
Время и место события
|Где
|Дом Simple Music
|Когда
|8 июня 21:00
|Вход
|От 1600 руб.
«Весь этот джаз»
Качественный джаз — это всегда хорошо, слушать его летом на крыше при закате — еще лучше. Знаменитые джазовые хиты исполнят Ольга Ступина & B-Band: прозвучат и Sway, и Quisaz Quisaz Quisaz, и Volare, и многое другое. Готовьтесь танцевать и получать удовольствие от музыки и вида на вечернюю Москву.
Время и место события
|Где
|Крыша Novotel
|Когда
|8 июня 20:00
|Вход
|От 2000 руб.
Симфонический трибьют-концерт Linkin Park
Еще один концерт, который пройдет на панорамной крыше уже в эти выходные. Известный оркестр Main Strings исполнит хиты американской рок-группы Linkin Park — от первой песни и до последнего сингла. Симбиоз симфонического оркестра и современной рок-музыки могут оценить как фанаты Linkin Park, так и те, кто никогда не слушал эту группу.
Время и место события
|Где
|Крыша универмага «Цветной»
|Когда
|8 июня 20:00
|Вход
|От 2600 руб.
Спектакли
Современное прочтение классики в постановках по произведениям «Ревизор», «Преступление и наказание» и другим — в выходные отправляемся в театр.
«Ревизор»
В постановке режиссера Стаса Парфенова задействованы сразу два произведения писателя Николая Гоголя — «Ревизор» и «Театральный разъезд после представления новой комедии». При этом сюжеты знаменитых произведений оживают в текущей реальности — актеры показывают, что было бы, если в наше время ревизор пришел в глубинку, где его приняли за очень важную личность, и к чему бы привело его желание воспользоваться своим положением. Спектакль получился искрометным и где-то даже хулиганским — стоит посмотреть!
Время и место события
|Где
|Театр Эстрады
|Когда
|8 июня 19:00,
9 июня 19:00
|Вход
|От 2000 руб.
«Преступление и наказание»
Постановка всемирно известного романа Федора Достоевского в Московском театре мюзикла — это симбиоз рок-оперы, музыку к которой написал Эдуард Артемьев, авторского прочтения режиссера Андрея Кончаловского, а также стихов Юрия Ряшенцева. Кому-то спектакль нравится до слез, а кто-то удивляется отличием сюжета от оригинальной версии. Считаем, что посмотреть точно стоит — как минимум потому что к созданию приложили руку великие художники современности.
Время и место события
|Где
|Московский театр мюзикла
|Когда
|8 июня 19:00,
9 июня 14:00
|Вход
|От 1000 руб.
«Сказки Андерсена»
Спектакль, который можно и нужно посещать с детьми. На сцене оживут герои знаменитых сказок известного писателя из Дании Ганса Христиана Андерсена, таких как «Оловянный солдатик», «Цветы маленькой Иды», «Пастушка и трубочист» и др. В постановке задействовано несколько сюжетов, которые органично сменяются сами собой. Видеоэффекты, неожиданные исчезновения, превращения и трюки героев, необычные трансформации, яркие красочные костюмы — постановка приковывает внимание и детей, и взрослых.
Время и место события
|Где
|Московский театр иллюзии
|Когда
|8 июня 12:00
|Вход
|От 1000 руб.
Шоу
Программа шоу в эти выходные многообещающая: на мероприятиях можно одновременно посмеяться, потанцевать, получить удовольствие от вкусной еды и даже почувствовать себя актером.
«Москва слезам не верит»
В эти выходные вы сможете посетить театрально-гастрономическое шоу. Во время мюзикла бродвейского уровня гостям предложат попробовать авторскую кухню Pinskiy&Co: на выбор — один из четырех сетов, который включен в билет и вдохновлен спектаклем. Но вернемся к сюжету: главные герои Макс и Соня приезжают в Москву из небольшого провинциального города, их мечта — покорить сцену и в перспективе — столицу. Но она, как мы знаем, слезам не верит, и у Москвы есть свои планы на судьбу каждого из героев. Во время шоу вы сможете послушать музыкальные хиты в живом исполнении и даже потанцевать, словно находитесь на вечеринке.
Время и место события
|Где
|Театр «Одеон»
|Когда
|8 июня 20:00,
9 июня 18:00
|Вход
|От 6000 руб.
StandUp Msk
Любителям стендапов стоит посетить мероприятия, которые проводят профессиональные комики с YouTube и ТВ-проектов (Stand Up на ТНТ, Labelcom, Stand Up Club #1, «Прожарка»). В этом году их выступления можно посмотреть на крыше «Депо Лесная». Из тех, кто уже выступал, — Гурам Амарян, Сергей Орлов, Андрей Атлас, Елена Новикова, Роман Косицын и др. Имена комиков, которые выйдут на сцену в эти выходные, пока держат в секрете. В любом случае стоит подготовиться к тому, что придется много смеяться.
Время и место события
|Где
|«Депо Лесная»
|Когда
|8 июня 20:00,
9 июня 19:00
|Вход
|От 1190 руб.
«До свадьбы доживет»
Летний сезон свадеб уже начался: идея для девичника — посетить иммерсивное шоу-спектакль от театра «Морфеус». Побывав на нем, вы почувствуете атмосферу знаменитого фильма «Мальчишник в Вегасе». По сюжету зрители просыпаются в отеле и вспоминают, что было вчера. Мыслей в голове — ноль, вокруг — разруха и погром, вдобавок пропала невеста, а свадьба уже завтра. Искать ее и разгадывать ход событий прошлых суток придется с закрытыми глазами (в этом особенность шоу «Морфеус»). Но не все органы чувств будут заблокированы: благодаря кинестетическим эффектам в процессе мероприятия вы будете слышать звуки, ощущать запахи, а иногда — чувствовать вкусы.
Время и место события
|Где
|Иммерсивный театр «Морфеус»
|Когда
|9 июня 12:00 — 17:00
|Вход
|Бесплатный
Фестивали
Уличные мероприятия в ближайшие выходные посвящены теме любви к природе и окружающему миру. Экофестиваль и выставка цветов напомнят о важных вещах, про которые мы часто забываем.
Экофестиваль «Парк Яуза встречает друзей»
В выходные можно позаботиться о природе и о своем здоровье или как минимум узнать, как это делать грамотно. На экофестивале «Парк Яуза встречает друзей» об этом расскажут представители природоохранных и эколого-просветительских центров из разных регионов России, таких как Окский и Дарвинский государственный заповедники. Во время мероприятия пройдут лекции, благодаря которым вы научитесь определять качество питьевой воды, а также узнаете, как вести себя, если вы нашли птицу.
Время и место события
|Где
|Парк «Сад будущего»
|Когда
|9 июня 12:00—15:15
|Вход
|От 3600 руб.
«Будущее в цветах»
Фестиваль для любителей прекрасного: отправляйтесь на ВДНХ, чтобы увидеть.
89 клумб-экспозиций со всех регионов России и более 100 млн цветов, а также послушать лекции известных селекционеров. Полюбоваться можно будет такими растениями, как ирис сибирский, вероника (символ Москвы), венерин башмачок. На фестивале представлено 500 сортов пионов и 250 сортов роз. Те, кто всегда мечтал познать искусство флористики, смогут посетить соответствующие мастер-классы и научиться собирать букеты. Берите с с собой детей — для них организаторы придумали интересные викторины. Мероприятие проходит в рамках Международной выставки-форума «Россия».
Время и место события
|Где
|ВДНХ
|Когда
|8 июня 10:00 — 23:00,
9 июня 10:00 — 23:00
|Вход
|Бесплатно
Кино
Хорошие фильмы хочется смотреть, даже когда на улице лето и теплая солнечная погода. Рассказываем, на какие кинокартины стоит обратить особое внимание.
«Майор Гром: Игра»
Действие боевика разворачивается в Санкт-Петербурге. Главный герой — майор полиции Игорь Гром, человек с очень сильным характером: он отличается неподкупностью и абсолютной нетерпимостью к преступникам. Внезапно в городе появляется злодей по кличке Призрак. Преступник вовлекает майора в игру, но она крайне опасна, а плата за проигрыш — жизни людей. Победит ли добро зло — узнаете, посмотрев фильм.
Время и место события
|Где
|Кинотеатры Москвы
|Дата выхода
|23 мая 2024
|Вход
|От 350 руб.
«Мальчик и птица» в кинотеатре «Художественный»
Над оскароносным мультфильмом Хаяо Миядзаки работал в течение семи лет. Ему удалось создать настоящий анимационный шедевр. Главный герой — мальчик Махито — тоскует по маме, которая погибла во время пожара. Вместе с отцом он перебирается жить в другой город. Однажды во время прогулки Махито встречает серую цаплю, с которой отправляется в потусторонний мир: их ждет много приключений и открытий. Смысл мультфильма не ограничивается трогательной и одновременно захватывающей сюжетной линией: философская сказка рассказывает о хрупкости равновесия, на котором держится мир, и только человеческая мудрость способна поддерживать баланс.
Время и место события
|Где
|Кинотеатр «Художественный»
|Когда
|9 июня 10:15
|Вход
|680 руб.
«Министерство неджентльменских дел»
Поклонники творчества Гая Ричи могут ликовать: режиссер не сдает позиций и выпускает последние пять лет по фильму в год. Действие в новой картине разворачивается в Великобритании в 1940 году, в разгар Второй мировой войны: здесь создается сверхсекретное боевое подразделение, цель которого вести борьбу с нацистами во что бы то ни стало — и разрешается даже делать это не по-джентльменски.
Время и место события
|Где
|Кинотеатры Москвы
|Дата выхода
|10 мая 2024
|Вход
|От 400 руб.
Автор: Карина Андреева