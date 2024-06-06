Куда сходить в Москве в выходные 8 и 9 июня 2024 года: 20 интересных идей

В эти выходные вы сможете посетить театрально-гастрономическое шоу. Во время мюзикла бродвейского уровня гостям предложат попробовать авторскую кухню Pinskiy&Co: на выбор — один из четырех сетов, который включен в билет и вдохновлен спектаклем. Но вернемся к сюжету: главные герои Макс и Соня приезжают в Москву из небольшого провинциального города, их мечта — покорить сцену и в перспективе — столицу. Но она, как мы знаем, слезам не верит, и у Москвы есть свои планы на судьбу каждого из героев. Во время шоу вы сможете послушать музыкальные хиты в живом исполнении и даже потанцевать, словно находитесь на вечеринке.