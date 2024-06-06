Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда сходить в Москве в выходные 8 и 9 июня 2024 года: 20 интересных идей

Идеи, куда пойти в Москве в выходные 8 и 9 июня 2024 года: концерты, фестивали, выставки, шоу, ярмарки и другие городские, сезонные мероприятия. Рассказываем, куда сходить в выходные и праздники, где погулять с семьей, девушкой, парнем, друзьями.

Источник: smartik.ru

На сценах театров вы встретите знаменитых героев из «Ревизора» и «Преступления и наказания», в кино и доме музыки телепортируетесь в мультфильмы режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки, а на концертах на крыше всей душой почувствуете, что началось лето. Делимся подборкой идей, куда сходить в Москве в выходные 8 и 9 июня 2024 года: собрали интересные выставки, кинопоказы, фестивали и многое другое.

Выставки

Совершить путешествие в виртуальную реальность или перенестись в периоды творчества знаменитых художников Пабло Пикассо и Сальвадора Дали — выбирать вам: эти и другие выставки вы сможете посетить уже в эти выходные.

VR ART Выставка

Источник: ВК

Если вы никогда не примеряли VR-гаджеты, есть отличный повод это сделать в ближайшее время: выставка, которая проходит в развлекательном центре VR Art Studio, предлагает посетителям изучить не менее 30 различных локаций, надев VR-шлем. Сеанс длится чуть больше часа: за это время в режиме виртуальной реальности вы окажетесь рядом с динозаврами, отправитесь в путешествие в Средневековье и в космос, побываете в японском храме, благодаря спецэффектам прочувствуете мир киберпанков и многое другое. Вы также можете посетить сеансы виртуального рисования, но за дополнительную плату.

Время и место события

Где
VR Art Studio
Когда
Сб.: 11:30 — 19:50, 
Вс.: 11:30 — 19:50
Вход
От 1500 руб. 

«Дали и Пикассо»

Источник: iskusstvo.org

Погрузиться в творчество знаменитых испанских художников можно в Путевом дворце Василия III: на выставке представлено более 260 подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Интересный факт: самая большая коллекция трудов величайшего художника-сюрреалиста представлена в Театре-музее в Фигерасе в Испании, но даже там нет его скульптур, а в Путевом дворце Василия III есть. В процессе вы сможете сравнить мировоззрения двух великих художников и увидеть мир их глазами. Работы, представленные на выставке, приобретались у людей, который лично знали знаменитых творцов. Кстати, на входе вы получите открытку-квест: если пройдете его и поймете, какое слово было загадано, в конце просмотра выставки получите приз.

Время и место события

Где
Путевой дворец Василия III
Когда
Сб.: 12:00 — 21:00, 
Вс.: 12:00 — 20:00
Вход
От 800 руб. 

«Клод Моне. Магия воды и света»

Источник: vystavkamone.ru

Культурную программу в ближайшие выходные можно дополнить посещением выставки одного из основателей импрессионизма — французского художника Клода Моне. Она проходит в Саду культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана. На выставке представлено 110 работ художника: это репродукции на холсте в оригинальном размере. Вы сможете узнать про каждый сюжет картины, насладиться сельскими пейзажами, посмотреть глазами Клода Моне на знаменитые места Франции — вокзал Сен-Лазар, живописный сад Живерни с орхидеями розового и фиолетового цвета и др.

Время и место события

Где
Сад культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана
Когда
Сб.: 11:00 — 20:00, 
Вс.: 11:00 — 20:00
Вход
От 950 руб. 

«Лаборатория цвета»

Источник: vnutrishow.ru

Любителям иммерсивных мероприятий рекомендуем заглянуть в Art Центр на территории Хлебозавода № 9: вы почувствуете себя внутри шоу благодаря контенту и проекциям, которые можно увидеть на полу (они занимают пространство в 500 кв. м). Организаторам удалось соединить в выставке сразу три темы — психологию, искусство и технологии. В процессе вы сможете проанализировать свои ощущения, находясь в комнатах разного цвета. Необыкновенные визуальные импровизации предлагают вариации на тему знаменитых произведений — «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери и «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Удастся даже помедитировать.

Время и место события

Где
Digital Art Центр «Внутришоу» на территории арт-квартала «Хлебозавод № 9»
Когда
Сб.: 11:00 — 20:20, 
Вс.: 11:00 — 20:20
Вход
От 1090 руб. 

Концерты

От вечной классики до современного рэпа — в ближайшие выходные можно найти концерт под любой запрос.

«Вивальди. Времена года»

Источник: Дом кино

Предлагаем посетить аудиовизуальное мероприятие. Во время концерта камерный оркестр Olympic Orchestra из Санкт-Петербурга исполнит всемирно известные композиции Моцарта, Брамса, Вивальди, Чайковского, Штрауса. Наслаждаясь классической музыкой, параллельно вы сможете наблюдать, как художник Ольга Каурова в реальном времени создает картины в технике эбру: ее суть — в перенесении рисунка с поверхности воды на бумагу или любой другой твердый предмет.

Время и место события

Где
Центральный дом кинематографистов
Когда
8 июня 17:00
Вход
От 1200 руб. 

Концерт Элджея в VK Gipsy

Источник: bargipsy.com

Популярный российский рэпер даст концерт в ночном клубе-баре VK Gipsy в честь дня рождения заведения. Так что если вы не готовы ждать выступления Элджея на VK Fest в Москве (13—14 июля), то можно услышать его знаменитые треки уже в ближайшие выходные. Вечеринка начнется вечером 7 июня, а сам Элджей обещает появиться на сцене в 02:00, когда наступит 8-е число. Готовьтесь подпевать «Розовому лету» и другим хитам артиста, а еще — радоваться началу лета.

Время и место события

ГдеVK Gipsy
Когда
8 июня 02:00
Вход
От 1200 руб. 

Simple Music Ensemble. Сны Миядзаки

Источник: simplemusic.art

Если вы любите мультфильмы известного японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки, обладателя премий «Оскар», то советуем обратить внимание на этот концерт. Во время него вы сможете перенестись в сказочную атмосферу, услышав знаменитые композиции из любимых мультфильмов — «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и др.

Время и место события

Где
Дом Simple Music
Когда
8 июня 21:00
Вход
От 1600 руб. 

«Весь этот джаз»

Источник: Freepik

Качественный джаз — это всегда хорошо, слушать его летом на крыше при закате — еще лучше. Знаменитые джазовые хиты исполнят Ольга Ступина & B-Band: прозвучат и Sway, и Quisaz Quisaz Quisaz, и Volare, и многое другое. Готовьтесь танцевать и получать удовольствие от музыки и вида на вечернюю Москву.

Время и место события

Где
Крыша Novotel
Когда
8 июня 20:00
Вход
От 2000 руб. 

Симфонический трибьют-концерт Linkin Park

Источник: ВК

Еще один концерт, который пройдет на панорамной крыше уже в эти выходные. Известный оркестр Main Strings исполнит хиты американской рок-группы Linkin Park — от первой песни и до последнего сингла. Симбиоз симфонического оркестра и современной рок-музыки могут оценить как фанаты Linkin Park, так и те, кто никогда не слушал эту группу.

Время и место события

Где
Крыша универмага «Цветной»
Когда
8 июня 20:00
Вход
От 2600 руб. 

Спектакли

Современное прочтение классики в постановках по произведениям «Ревизор», «Преступление и наказание» и другим — в выходные отправляемся в театр.

«Ревизор»

Источник: Яндекс Афиша

В постановке режиссера Стаса Парфенова задействованы сразу два произведения писателя Николая Гоголя — «Ревизор» и «Театральный разъезд после представления новой комедии». При этом сюжеты знаменитых произведений оживают в текущей реальности — актеры показывают, что было бы, если в наше время ревизор пришел в глубинку, где его приняли за очень важную личность, и к чему бы привело его желание воспользоваться своим положением. Спектакль получился искрометным и где-то даже хулиганским — стоит посмотреть!

Время и место события

Где
Театр Эстрады
Когда
8 июня 19:00, 
9 июня 19:00
Вход
От 2000 руб. 

«Преступление и наказание»

Источник: teamuz.ru

Постановка всемирно известного романа Федора Достоевского в Московском театре мюзикла — это симбиоз рок-оперы, музыку к которой написал Эдуард Артемьев, авторского прочтения режиссера Андрея Кончаловского, а также стихов Юрия Ряшенцева. Кому-то спектакль нравится до слез, а кто-то удивляется отличием сюжета от оригинальной версии. Считаем, что посмотреть точно стоит — как минимум потому что к созданию приложили руку великие художники современности.

Время и место события

Где
Московский театр мюзикла
Когда
8 июня 19:00, 
9 июня 14:00
Вход
От 1000 руб. 


«Сказки Андерсена»

Источник: teatrmagic.ru

Спектакль, который можно и нужно посещать с детьми. На сцене оживут герои знаменитых сказок известного писателя из Дании Ганса Христиана Андерсена, таких как «Оловянный солдатик», «Цветы маленькой Иды», «Пастушка и трубочист» и др. В постановке задействовано несколько сюжетов, которые органично сменяются сами собой. Видеоэффекты, неожиданные исчезновения, превращения и трюки героев, необычные трансформации, яркие красочные костюмы — постановка приковывает внимание и детей, и взрослых.

Время и место события

Где
Московский театр иллюзии
Когда
8 июня 12:00
Вход
От 1000 руб. 

Шоу

Программа шоу в эти выходные многообещающая: на мероприятиях можно одновременно посмеяться, потанцевать, получить удовольствие от вкусной еды и даже почувствовать себя актером.

«Москва слезам не верит»

Источник: moscowmusical.ru

В эти выходные вы сможете посетить театрально-гастрономическое шоу. Во время мюзикла бродвейского уровня гостям предложат попробовать авторскую кухню Pinskiy&Co: на выбор — один из четырех сетов, который включен в билет и вдохновлен спектаклем. Но вернемся к сюжету: главные герои Макс и Соня приезжают в Москву из небольшого провинциального города, их мечта — покорить сцену и в перспективе — столицу. Но она, как мы знаем, слезам не верит, и у Москвы есть свои планы на судьбу каждого из героев. Во время шоу вы сможете послушать музыкальные хиты в живом исполнении и даже потанцевать, словно находитесь на вечеринке.

Время и место события

Где
Театр «Одеон»
Когда
8 июня 20:00, 
9 июня 18:00
Вход
От 6000 руб. 

StandUp Msk

Источник: ВК

Любителям стендапов стоит посетить мероприятия, которые проводят профессиональные комики с YouTube и ТВ-проектов (Stand Up на ТНТ, Labelcom, Stand Up Club #1, «Прожарка»). В этом году их выступления можно посмотреть на крыше «Депо Лесная». Из тех, кто уже выступал, — Гурам Амарян, Сергей Орлов, Андрей Атлас, Елена Новикова, Роман Косицын и др. Имена комиков, которые выйдут на сцену в эти выходные, пока держат в секрете. В любом случае стоит подготовиться к тому, что придется много смеяться.

Время и место события

Где
«Депо Лесная»
Когда
8 июня 20:00,
9 июня 19:00
Вход
От 1190 руб. 

«До свадьбы доживет»

Источник: ВК
Новость

Летний сезон свадеб уже начался: идея для девичника — посетить иммерсивное шоу-спектакль от театра «Морфеус». Побывав на нем, вы почувствуете атмосферу знаменитого фильма «Мальчишник в Вегасе». По сюжету зрители просыпаются в отеле и вспоминают, что было вчера. Мыслей в голове — ноль, вокруг — разруха и погром, вдобавок пропала невеста, а свадьба уже завтра. Искать ее и разгадывать ход событий прошлых суток придется с закрытыми глазами (в этом особенность шоу «Морфеус»). Но не все органы чувств будут заблокированы: благодаря кинестетическим эффектам в процессе мероприятия вы будете слышать звуки, ощущать запахи, а иногда — чувствовать вкусы.

Время и место события

Где
Иммерсивный театр «Морфеус»
Когда
9 июня 12:00 — 17:00
Вход
Бесплатный

Фестивали

Уличные мероприятия в ближайшие выходные посвящены теме любви к природе и окружающему миру. Экофестиваль и выставка цветов напомнят о важных вещах, про которые мы часто забываем.

Экофестиваль «Парк Яуза встречает друзей»

Источник: yauza-epc.ru

В выходные можно позаботиться о природе и о своем здоровье или как минимум узнать, как это делать грамотно. На экофестивале «Парк Яуза встречает друзей» об этом расскажут представители природоохранных и эколого-просветительских центров из разных регионов России, таких как Окский и Дарвинский государственный заповедники. Во время мероприятия пройдут лекции, благодаря которым вы научитесь определять качество питьевой воды, а также узнаете, как вести себя, если вы нашли птицу.

Время и место события

Где
Парк «Сад будущего»
Когда
9 июня 12:00—15:15
Вход
От 3600 руб. 

«Будущее в цветах»

Новость

Фестиваль для любителей прекрасного: отправляйтесь на ВДНХ, чтобы увидеть.

89 клумб-экспозиций со всех регионов России и более 100 млн цветов, а также послушать лекции известных селекционеров. Полюбоваться можно будет такими растениями, как ирис сибирский, вероника (символ Москвы), венерин башмачок. На фестивале представлено 500 сортов пионов и 250 сортов роз. Те, кто всегда мечтал познать искусство флористики, смогут посетить соответствующие мастер-классы и научиться собирать букеты. Берите с с собой детей — для них организаторы придумали интересные викторины. Мероприятие проходит в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Время и место события

Где
ВДНХ
Когда
8 июня 10:00 — 23:00,
9 июня 10:00 — 23:00
Вход
Бесплатно

Кино

Хорошие фильмы хочется смотреть, даже когда на улице лето и теплая солнечная погода. Рассказываем, на какие кинокартины стоит обратить особое внимание.

«Майор Гром: Игра»

Источник: kino.mail.ru

Действие боевика разворачивается в Санкт-Петербурге. Главный герой — майор полиции Игорь Гром, человек с очень сильным характером: он отличается неподкупностью и абсолютной нетерпимостью к преступникам. Внезапно в городе появляется злодей по кличке Призрак. Преступник вовлекает майора в игру, но она крайне опасна, а плата за проигрыш — жизни людей. Победит ли добро зло — узнаете, посмотрев фильм.

Время и место события

Где
Кинотеатры Москвы
Дата выхода 
23 мая 2024
Вход
От 350 руб.

«Мальчик и птица» в кинотеатре «Художественный»

Источник: kino.mail.ru

Над оскароносным мультфильмом Хаяо Миядзаки работал в течение семи лет. Ему удалось создать настоящий анимационный шедевр. Главный герой — мальчик Махито — тоскует по маме, которая погибла во время пожара. Вместе с отцом он перебирается жить в другой город. Однажды во время прогулки Махито встречает серую цаплю, с которой отправляется в потусторонний мир: их ждет много приключений и открытий. Смысл мультфильма не ограничивается трогательной и одновременно захватывающей сюжетной линией: философская сказка рассказывает о хрупкости равновесия, на котором держится мир, и только человеческая мудрость способна поддерживать баланс.

Время и место события

Где
Кинотеатр «Художественный»
Когда
9 июня 10:15
Вход
680 руб. 

«Министерство неджентль­менских дел»

Источник: kino.mail.ru

Поклонники творчества Гая Ричи могут ликовать: режиссер не сдает позиций и выпускает последние пять лет по фильму в год. Действие в новой картине разворачивается в Великобритании в 1940 году, в разгар Второй мировой войны: здесь создается сверхсекретное боевое подразделение, цель которого вести борьбу с нацистами во что бы то ни стало — и разрешается даже делать это не по-джентльменски.

Время и место события

Где
Кинотеатры Москвы
Дата выхода 
10 мая 2024
Вход
От 400 руб.

Автор: Карина Андреева