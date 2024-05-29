Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда сходить в Москве в июне 2024 года: 20 интересных идей

Идеи, куда пойти в Москве в июне 2024 года: концерты, фестивали, спектакли, выставки, шоу, ярмарки и другие городские, сезонные мероприятия. Рассказываем, куда сходить на выходных и праздниках, где погулять с семьей, девушкой, парнем, друзьями.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Новость

Летом совсем не хочется сидеть дома — собрали необычные события на любой вкус. Каждый точно найдет, куда сходить в Москве в июне 2024 года: от выставки Бэнкси до арт-кемпинга.

Выставки

Хороший способ приятно провести время, разгрузить голову и посмотреть на прекрасное — для такого досуга даже не нужна компания.

«Найти Бэнкси»

Источник: banksy.ru

Уличный художник сохраняет полную анонимность уже много лет — никто не знает, кто он и где появится его следующее произведение. Каждое — четкая социальная сатира и образец уличного искусства, которое стало очень популярным. На выставке вы посмотрите на точную имитацию его работ — очутитесь в Бристоле, Лондоне и даже сможете оставить свою надпись на стене.

Время и место события

Где
Павильон № 22 ВДНХ
Когда
Весь июнь 2024 года; ежедневно с 10:00 до 22:00
Вход
Цена билета — 1000 руб.

«Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие»

Источник: ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ

Вы увидите все шедевры авангарда советского времени — работы Шагала, Штеренберга, Альтмана и других. Даже если вас не слишком интересует развитие еврейских художников и их влияние на эпоху, стоит посмотреть на известные полотна (а заодно заглянуть на постоянные экспозиции).

Время и место события

ГдеЕврейский музей и центр толерантности
КогдаВесь июнь 2024 года; 
вс. — чт.  — 12:00—22:00;  
пт. — 10:00—15:00;  
сб. — выходной 
Вход
Цена билета — от 600 руб.

«Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век»

Источник: Третьяковская галерея

После громкого открытия в мае уже нет большого количества очередей — подходящее время насладиться творчеством одного из самых известных русских художников. На выставке можно посмотреть не только знаменитые картины, но и редкие семейные портреты, а также уникальные абрамцевские пейзажи.

Время и место события

Где
Третьяковская галерея
Когда
Весь июнь 2024 года; вт. — ср. — 10:00—18:00;  
чт. — сб. — 10:00—21:00; 
пн. — выходной
Вход
Цена билета — от 900 руб.

Концерты

Адреналин, драйв и заряд положительной энергетики — начинайте лето ярко.

Концерт Димы Билана

Источник: ВТБ арена

Вспомнить молодость, первую любовь, ностальгировать, подпевая любимым хитам, — отличный план для середины первого летнего месяца (особенно ждем песню, с которой он победил на «Евровидении»). Обещают еще и хореографию — шоу явно будет захватывающим.

Время и место события

Где
«ВТБ Арена»
Когда
15 июня 2024 года в 20:00
Вход
Цена билета — от 2500 до 7000 руб.

Рок-хиты с симфоническим оркестром

Источник: ВДНХ

Даже звучит интересно, а на деле вы получите незабываемое удовольствие — два несочетаемых формата дают любимым хитам уникальное звучание. Мероприятие длится целых два часа — сможете по-настоящему перезагрузиться и получить удовольствие от концерта.

Время и место события

Где
Зеленый театр ВДНХ
Когда
20 июня 2024 года в 20:00
Вход
Цена билета — от 1300 до 3500 руб.

«Моральный кодекс»

Источник: ВДНХ

Романтичные тексты, настоящий рок-н-ролл и неповторимое соло гитары могут понравиться людям разных поколений. Событие достаточно знаковое, группа редко дает концерты. А в этот раз исполнит все хиты за 35 лет существования.

Время и место события

Где
Зеленый театр ВДНХ
Когда
29 июня 2024 года в 20:00
Вход
Цена билета — от 2000 до 7000 руб.

Спектакли

Приятные впечатления начинаются еще на входе. Торжественная атмосфера, красивые интерьеры, третий звонок и занавес — устройте себе маленький праздник без повода.

«Дуо»

Источник: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский концертный зал «Зарядье»

Необычный формат пластического спектакля и диалог в танце двух известных балерин — Дарьи Павленко и Дианы Вишневой. Симбиоз двух прим с непростой судьбой, рассказ о прошлом и надежды на будущее — душевность и зрелищность мероприятия многих впечатляет.

Время и место события

Где
«Зарядье»
Когда
25 июня 2024 года в 20:00
Вход
Цена билета — от 3000 до 20 000 руб.

«Безумный день, или Женитьба Фигаро»

Источник: Ленком

Знаковый спектакль театра, посвященный трагически погибшему Андрею Миронову: раньше в фильме-спектакле главную роль играл он. Напомним сюжет: слуга графа Фигаро решил жениться на горничной. Но у него есть конкурент — сам граф. Свадьбе мешает влюбленная в Фигаро экономка — в конце сам главный герой не понимает, что происходит вокруг него.

Время и место события

Где
Театр «Ленком Марка Захарова»
Когда
25 июня 2024 года в 19:00
Вход
Цена билета — от 1100 до 10 000 руб.

«Бэтмен против Брежнева»

Источник: mbronnaya.ru

Представьте, что известный герой комиксов живет в Советском Союзе и скрывается под личностью обычного маленького человека с банальной судьбой. А ночью надевает джинсы, останавливает злодеев и влюбляется.

Время и место события

Где
Театр на Бронной
Когда
11 и 27 июня 2024 года в 19:00
Вход
Цена билета — от 800 до 9000 руб.

Шоу

Зрелищно, интересно, захватывающе — такой досуг точно запомнится надолго и поможет выбраться из рутины.

«Премия МУЗ-ТВ. Возвращение»

Источник: ВК

Название говорящее — отличный повод вспомнить молодость и от души потанцевать под Григория Лепса, «Руки Вверх!», Лолиту и Люсю Чеботину. В этом году шоу будет легендарным — каждый артист готовит не просто выступление, а настоящий перформанс со своим сюжетом. Номинанты выбраны, голосование запущено — осталось только купить билет и получить удовольствие!

Время и место события

Где«ЦСКА Арена»
Когда
14 июня 2024 года в 19:00
Вход
Цена билета — 3600 руб.

«Антигравитация»

Источник: antigravitacia.ru

Театральная постановка, мультимедийная инсталляция и элементы циркового представления в одном шоу — такое увидишь не каждый день. Режиссер знаменитого Cirque du Soleil отправит вас в путешествие по несуществующим мирам — настоящая фантасмагория, которая поражает воображение даже искушенных зрителей.

Время и место события

Где
ДК им. Горбунова
Когда
Весь июнь 2024 года
Вход
Цена билета — от 1000 руб. 

Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe

Источник: cinemamedley.ru

Есть возможность вживую услышать музыку легенды современного Голливуда. Вспоминайте мультик «Король Лев», фильмы «Дюна», «Начало» и «Пираты Карибского моря» — саундтреки написал Ханс Циммер. На сцене их исполнит симфонический оркестр в сопровождении света, хора и настоящего органа.

Время и место события

Где«ЦСКА Арена»
Когда22 июня 2024 года в 19:00
ВходВход свободный

Фестивали

Мы ждали хорошей погоды весь год. Летом хочется чаще выбираться на природу и использовать любую возможность провести время на свежем воздухе. Советуем не ограничиваться только прогулками в парках — на фестивалях всегда есть много интересных активностей.

Московский джазовый фестиваль

Источник: ВК

Один из самых масштабных джазовых фестивалей всего мира этим летом проходит в Москве. Тут будут все — от известных исполнителей до молодых коллективов. Выступят артисты и других музыкальных жанров, например Дмитрий Маликов и Игорь Добронравов. Приходите вместе с детьми — партнеры фестиваля организовывают много активностей, скучно не будет.

Время и место события

Где
Сад «Эрмитаж»
Когда
10—16 июня 2024 года
Вход
Цена билета — от 3000 ₽

«Дикая мята»

Источник: mintmusic.ru

Одно из самых долгожданных событий этого лета — настоящий open air, на который можно приехать всей семьей (будет даже специальный детский сад для детей). В «меню» — известные хедлайнеры и новые артисты. Атмосфера арт-кемпинга и.

множество интересных активностей — отличный повод сбежать из мегаполиса на выходные.

Время и место события

Где
Фестивальное поле «Дикой Мяты» в Тульской области
Когда
14—16 июня 2024 года
Вход
Цена за взрослый абонемент — от 8000 ₽

Международный день йоги в России

Источник: ВК

На это стоит посмотреть, даже если вы практиковали всего несколько раз. Каждый год на фестиваль йоги приезжают более 100 тысяч человек. Необычные классы, лекции и очень заряженная атмосфера — погружайтесь в спокойствие.

Время и место события

Где
Музей-заповедник «Царицыно»
Когда
23 июня 2024 года в 08:00
Вход
Вход свободный. Цена обычного билета на занятия — 1200 ₽, VIP — 2900 ₽

Ярмарки

Еще один вариант интересной активности в июне — посетить ярмарки, где можно найти для себя что-то необычное или просто приятно провести время.

Маркет «4 сезона»

Источник: depomoscow.ru

Молодые бренды, талантливые дизайнеры и много хендмейда от локальных мастеров — отправляйтесь за уникальными вещами и за атмосферой творчества.

Время и место события

Где
Фудмолл «Депо. Москва»
Когда
22—23 июня 2024 года с 10:00 до 20:00
Вход

Ярмарка «Левша»

Источник: tripadvisor.ru

Выбирайте свободное утро и отправляйтесь в прошлое — вас ждут несколько часов на винтажном рынке. Найти можно все — от пластинок и картин до посуды и ретрофотоаппаратов.

Время и место события

ГдеНовосходненское ш., вл. 166, платформа Новоподрезково
КогдаВесь июнь 2024 года; сб. — вс. — 07:00—18:00; пн. — пт. — выходные
ВходВход свободный

Кино

Идеальное место для свидания, семейного вечера, дружеской встречи или вечера наедине с собой.

«Я не киллер»

Источник: sport-express.ru

Название уже интригует. Сюжет вначале кажется банальным — главный герой ловит преступников, выдавая себя за убийцу. Но что-то пошло не так, когда в дело вмешалась женщина. Вам не захочется уйти до конца сеанса!

Время и место события

Где
Кинотеатры Москвы
Когда
До 17 июня 2024 года
Вход
Цена билета — от 400 руб.

«Загадка жизни»

Источник: ВК

Фильм посвящен вопросам мироздания — откуда на Земле появилась жизнь и как планета стала обитаемой. С первых кадров вы отправитесь в прошлое и будете наблюдать за ходом развития всей цивилизации на протяжении 45 минут.

Время и место события

Где
Московский планетарий
Когда
Весь июнь 2024 года
Вход
Цена билета — от 700 руб.

«Унесенные призраками»

Источник: summercinema

Вы еще успеваете посмотреть шедевр Хаяо Миядзаки — мультфильм получил «Оскар». Это захватывающая история о десятилетней девочке Тихиро, которая переезжает с родителями в новый дом. По дороге герои заблудились и случайно попали на великолепный пир. Злая колдунья превращает родителей Тихиро в свиней, и девочке предстоит спасти их.

Время и место события

Где
Summer Cinema by Kion
Когда
12 июня 2024 года в 21:40
Вход
Цена билета — 400 руб.

Автор: Дарья Сизова