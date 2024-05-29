Куда сходить в Москве в июне 2024 года: 20 интересных идей

Летом совсем не хочется сидеть дома — собрали необычные события на любой вкус. Каждый точно найдет, куда сходить в Москве в июне 2024 года: от выставки Бэнкси до арт-кемпинга.
Выставки
Хороший способ приятно провести время, разгрузить голову и посмотреть на прекрасное — для такого досуга даже не нужна компания.
«Найти Бэнкси»
Уличный художник сохраняет полную анонимность уже много лет — никто не знает, кто он и где появится его следующее произведение. Каждое — четкая социальная сатира и образец уличного искусства, которое стало очень популярным. На выставке вы посмотрите на точную имитацию его работ — очутитесь в Бристоле, Лондоне и даже сможете оставить свою надпись на стене.
Время и место события
|Где
|Павильон № 22 ВДНХ
|Когда
|Весь июнь 2024 года; ежедневно с 10:00 до 22:00
|Вход
|Цена билета — 1000 руб.
«Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие»
Вы увидите все шедевры авангарда советского времени — работы Шагала, Штеренберга, Альтмана и других. Даже если вас не слишком интересует развитие еврейских художников и их влияние на эпоху, стоит посмотреть на известные полотна (а заодно заглянуть на постоянные экспозиции).
Время и место события
|Где
|Еврейский музей и центр толерантности
|Когда
|Весь июнь 2024 года;
вс. — чт. — 12:00—22:00;
пт. — 10:00—15:00;
сб. — выходной
|Вход
|Цена билета — от 600 руб.
«Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век»
После громкого открытия в мае уже нет большого количества очередей — подходящее время насладиться творчеством одного из самых известных русских художников. На выставке можно посмотреть не только знаменитые картины, но и редкие семейные портреты, а также уникальные абрамцевские пейзажи.
Время и место события
|Где
|Третьяковская галерея
|Когда
|Весь июнь 2024 года; вт. — ср. — 10:00—18:00;
чт. — сб. — 10:00—21:00;
пн. — выходной
|Вход
|Цена билета — от 900 руб.
Концерты
Адреналин, драйв и заряд положительной энергетики — начинайте лето ярко.
Концерт Димы Билана
Вспомнить молодость, первую любовь, ностальгировать, подпевая любимым хитам, — отличный план для середины первого летнего месяца (особенно ждем песню, с которой он победил на «Евровидении»). Обещают еще и хореографию — шоу явно будет захватывающим.
Время и место события
|Где
|«ВТБ Арена»
|Когда
|15 июня 2024 года в 20:00
|Вход
|Цена билета — от 2500 до 7000 руб.
Рок-хиты с симфоническим оркестром
Даже звучит интересно, а на деле вы получите незабываемое удовольствие — два несочетаемых формата дают любимым хитам уникальное звучание. Мероприятие длится целых два часа — сможете по-настоящему перезагрузиться и получить удовольствие от концерта.
Время и место события
|Где
|Зеленый театр ВДНХ
|Когда
|20 июня 2024 года в 20:00
|Вход
|Цена билета — от 1300 до 3500 руб.
«Моральный кодекс»
Романтичные тексты, настоящий рок-н-ролл и неповторимое соло гитары могут понравиться людям разных поколений. Событие достаточно знаковое, группа редко дает концерты. А в этот раз исполнит все хиты за 35 лет существования.
Время и место события
|Где
|Зеленый театр ВДНХ
|Когда
|29 июня 2024 года в 20:00
|Вход
|Цена билета — от 2000 до 7000 руб.
Спектакли
Приятные впечатления начинаются еще на входе. Торжественная атмосфера, красивые интерьеры, третий звонок и занавес — устройте себе маленький праздник без повода.
«Дуо»
Необычный формат пластического спектакля и диалог в танце двух известных балерин — Дарьи Павленко и Дианы Вишневой. Симбиоз двух прим с непростой судьбой, рассказ о прошлом и надежды на будущее — душевность и зрелищность мероприятия многих впечатляет.
Время и место события
|Где
|«Зарядье»
|Когда
|25 июня 2024 года в 20:00
|Вход
|Цена билета — от 3000 до 20 000 руб.
«Безумный день, или Женитьба Фигаро»
Знаковый спектакль театра, посвященный трагически погибшему Андрею Миронову: раньше в фильме-спектакле главную роль играл он. Напомним сюжет: слуга графа Фигаро решил жениться на горничной. Но у него есть конкурент — сам граф. Свадьбе мешает влюбленная в Фигаро экономка — в конце сам главный герой не понимает, что происходит вокруг него.
Время и место события
|Где
|Театр «Ленком Марка Захарова»
|Когда
|25 июня 2024 года в 19:00
|Вход
|Цена билета — от 1100 до 10 000 руб.
«Бэтмен против Брежнева»
Представьте, что известный герой комиксов живет в Советском Союзе и скрывается под личностью обычного маленького человека с банальной судьбой. А ночью надевает джинсы, останавливает злодеев и влюбляется.
Время и место события
|Где
|Театр на Бронной
|Когда
|11 и 27 июня 2024 года в 19:00
|Вход
|Цена билета — от 800 до 9000 руб.
Шоу
Зрелищно, интересно, захватывающе — такой досуг точно запомнится надолго и поможет выбраться из рутины.
«Премия МУЗ-ТВ. Возвращение»
Название говорящее — отличный повод вспомнить молодость и от души потанцевать под Григория Лепса, «Руки Вверх!», Лолиту и Люсю Чеботину. В этом году шоу будет легендарным — каждый артист готовит не просто выступление, а настоящий перформанс со своим сюжетом. Номинанты выбраны, голосование запущено — осталось только купить билет и получить удовольствие!
Время и место события
|Где
|«ЦСКА Арена»
|Когда
|14 июня 2024 года в 19:00
|Вход
|Цена билета — 3600 руб.
«Антигравитация»
Театральная постановка, мультимедийная инсталляция и элементы циркового представления в одном шоу — такое увидишь не каждый день. Режиссер знаменитого Cirque du Soleil отправит вас в путешествие по несуществующим мирам — настоящая фантасмагория, которая поражает воображение даже искушенных зрителей.
Время и место события
|Где
|ДК им. Горбунова
|Когда
|Весь июнь 2024 года
|Вход
|Цена билета — от 1000 руб.
Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe
Есть возможность вживую услышать музыку легенды современного Голливуда. Вспоминайте мультик «Король Лев», фильмы «Дюна», «Начало» и «Пираты Карибского моря» — саундтреки написал Ханс Циммер. На сцене их исполнит симфонический оркестр в сопровождении света, хора и настоящего органа.
Время и место события
|Где
|«ЦСКА Арена»
|Когда
|22 июня 2024 года в 19:00
|Вход
|Вход свободный
Фестивали
Мы ждали хорошей погоды весь год. Летом хочется чаще выбираться на природу и использовать любую возможность провести время на свежем воздухе. Советуем не ограничиваться только прогулками в парках — на фестивалях всегда есть много интересных активностей.
Московский джазовый фестиваль
Один из самых масштабных джазовых фестивалей всего мира этим летом проходит в Москве. Тут будут все — от известных исполнителей до молодых коллективов. Выступят артисты и других музыкальных жанров, например Дмитрий Маликов и Игорь Добронравов. Приходите вместе с детьми — партнеры фестиваля организовывают много активностей, скучно не будет.
Время и место события
|Где
|Сад «Эрмитаж»
|Когда
|10—16 июня 2024 года
|Вход
|Цена билета — от 3000 ₽
«Дикая мята»
Одно из самых долгожданных событий этого лета — настоящий open air, на который можно приехать всей семьей (будет даже специальный детский сад для детей). В «меню» — известные хедлайнеры и новые артисты. Атмосфера арт-кемпинга и.
множество интересных активностей — отличный повод сбежать из мегаполиса на выходные.
Время и место события
|Где
|Фестивальное поле «Дикой Мяты» в Тульской области
|Когда
|14—16 июня 2024 года
|Вход
|Цена за взрослый абонемент — от 8000 ₽
Международный день йоги в России
На это стоит посмотреть, даже если вы практиковали всего несколько раз. Каждый год на фестиваль йоги приезжают более 100 тысяч человек. Необычные классы, лекции и очень заряженная атмосфера — погружайтесь в спокойствие.
Время и место события
|Где
|Музей-заповедник «Царицыно»
|Когда
|23 июня 2024 года в 08:00
|Вход
|Вход свободный. Цена обычного билета на занятия — 1200 ₽, VIP — 2900 ₽
Ярмарки
Еще один вариант интересной активности в июне — посетить ярмарки, где можно найти для себя что-то необычное или просто приятно провести время.
Маркет «4 сезона»
Молодые бренды, талантливые дизайнеры и много хендмейда от локальных мастеров — отправляйтесь за уникальными вещами и за атмосферой творчества.
Время и место события
|Где
|Фудмолл «Депо. Москва»
|Когда
|22—23 июня 2024 года с 10:00 до 20:00
|Вход
Ярмарка «Левша»
Выбирайте свободное утро и отправляйтесь в прошлое — вас ждут несколько часов на винтажном рынке. Найти можно все — от пластинок и картин до посуды и ретрофотоаппаратов.
Время и место события
|Где
|Новосходненское ш., вл. 166, платформа Новоподрезково
|Когда
|Весь июнь 2024 года; сб. — вс. — 07:00—18:00; пн. — пт. — выходные
|Вход
|Вход свободный
Кино
Идеальное место для свидания, семейного вечера, дружеской встречи или вечера наедине с собой.
«Я не киллер»
Название уже интригует. Сюжет вначале кажется банальным — главный герой ловит преступников, выдавая себя за убийцу. Но что-то пошло не так, когда в дело вмешалась женщина. Вам не захочется уйти до конца сеанса!
Время и место события
|Где
|Кинотеатры Москвы
|Когда
|До 17 июня 2024 года
|Вход
|Цена билета — от 400 руб.
«Загадка жизни»
Фильм посвящен вопросам мироздания — откуда на Земле появилась жизнь и как планета стала обитаемой. С первых кадров вы отправитесь в прошлое и будете наблюдать за ходом развития всей цивилизации на протяжении 45 минут.
Время и место события
|Где
|Московский планетарий
|Когда
|Весь июнь 2024 года
|Вход
|Цена билета — от 700 руб.
«Унесенные призраками»
Вы еще успеваете посмотреть шедевр Хаяо Миядзаки — мультфильм получил «Оскар». Это захватывающая история о десятилетней девочке Тихиро, которая переезжает с родителями в новый дом. По дороге герои заблудились и случайно попали на великолепный пир. Злая колдунья превращает родителей Тихиро в свиней, и девочке предстоит спасти их.
Время и место события
|Где
|Summer Cinema by Kion
|Когда
|12 июня 2024 года в 21:40
|Вход
|Цена билета — 400 руб.
Автор: Дарья Сизова