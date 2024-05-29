Куда сходить в Москве в июне 2024 года: 20 интересных идей

Уличный художник сохраняет полную анонимность уже много лет — никто не знает, кто он и где появится его следующее произведение. Каждое — четкая социальная сатира и образец уличного искусства, которое стало очень популярным. На выставке вы посмотрите на точную имитацию его работ — очутитесь в Бристоле, Лондоне и даже сможете оставить свою надпись на стене.