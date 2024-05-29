Куда сходить в Москве с 3 по 9 июня 2024 года: 15 интересных идей

Подборка для тех, кто составляет планы на первую неделю лета. Предлагаем варианты, куда можно сходить в Москве с 3 по 9 июня 2024 года, — от выставки с работами модного фотографа Патрика Демаршелье до фестиваля урбанистической культуры.
Выставки
Если захочется сбежать от жары или провести выходной в спокойном режиме, выбирайте одну из необычных выставок нашей подборки.
«Шедевры мировой фотографии моды»
В Мультимедиа Арт Музей привезли коллекцию фонда Still Art Foundation: он владеет крупнейшей коллекцией фотографий во всей Восточной и Центральной Европе. У посетителей есть уникальная возможность вживую увидеть работы Патрика Демаршелье, Хельмута Ньютона, Энни Лейбовиц и других знаменитых модных фотографов.
Время и место события
|Где
|Мультимедиа Арт Музей
|Когда
|Весь июнь 2024 года; вт. — вс. — 12:00—21:00;
пн. — выходной
|Вход
|Цена билета (все экспозиции) — 700 руб.
«Пять языков любви»
В Центре перформативного искусства можно не только посмотреть на способы выражения чувств, но и проверить на практике — выставка интерактивная. В конце вы узнаете про свой психотип и язык эмоций, если верить теории Гэри Чепмена, знаменитого американского автора книг о психологии взаимоотношений.
Время и место события
|Где
|Центр перформативного искусства The Place на территории Центра современного искусства «Винзавод»
|Когда
|Весь июнь 2024 года; вт. — вс. — 12:00 — 22:00; пн. — выходной
|Вход
|Цена билета — 1000 руб.
«Чего ты боишься?»
Выставка посвящена резонансной теме страха в искусстве. Тут все как в жизни — в одном зале художники выражают свои страхи в творчестве, а в следующем — преодолевают их. Работы мастеров поднимают темы, которые могут откликнуться и посетителям выставки: вы увидите произведения, посвященные страхам пустоты, сближения с людьми, потери идентичности и другим.
Время и место события
|Где
|Центр современного искусства «Винзавод»
|Когда
|Весь июнь 2024 года;
пн. — вс. — 12:00—22:00
|Вход
|Цена билета — от 500 руб.
«Москвичка. Женщины советской столицы 1920−1930-х»
Выставка хорошо отражает жизнь, цели и мечты женщин названной эпохи. Они не просто проживали годы, но меняли мир вокруг и влияли на развитие города — по каждому экспонату можно понять культуру времени.
Время и место события
|Где
|Музей Москвы
|Когда
|До 15 июня 2024 года;вт. — вс. — 11:00—21:00;
пн. — выходной
|Вход
|Цена билета — от 650 руб.
Концерты
Для любителей джаза и рэпа на первой неделе лета выступят знаменитые артисты.
Концерт Теоны Контридзе
Добавляйте мероприятие в календарь, если любите джаз. Если еще не успели им проникнуться, рекомендуем начать именно с этой артистки — она умеет «раскачивать» зал. Теплый вечер, Зеленый театр и мощный заряд энергии — в такой атмосфере приятно встречать лето.
Время и место события
|Где
|Зеленый театр на ВДНХ
|Когда
|8 июня 2024 года в 20:00
|Вход
|Цена билета — от 1800 руб. до 10 000 руб.
Дельфин
Только хиты и любимые композиции самых известных альбомов популярного российского рэпера — сможете наслаждаться хорошей музыкой несколько часов подряд под открытым небом. Будет не только живое исполнение, но и элементы шоу.
Время и место события
|Где
|Зеленый театр на ВДНХ
|Когда
|9 июня 2024 года в 20:00
|Вход
|Цена билета — от 2900 руб. до 9000 руб.
Спектакли
Предлагаем посмотреть знаковые постановки по мотивам известных произведений Александра Пушкина, Дэниела Киза, Льва Толстого и Ингмара Бергмана.
«Кабаре Пушкин»
Новое прочтение «Маленьких трагедий» и лирических стихов в формате музыкального спектакля. Действие происходит в типичном литературном салоне, но фактически антураж очень напоминает современный клуб — колоритное зрелище.
Время и место события
|Где
|Театр «Ленком Марка Захарова»
|Когда
|6—9 июня 2024 года
|Вход
|Цена билета — от 2900 руб.
«Сережа»
Интерпретация знаменитого романа «Анна Каренина» через призму восприятия ее сына. В нем много скрытых смыслов, символизма и глубоких переживаний. Спектакль дважды получил «Золотую маску» — как минимум поэтому стоит обратить на него внимание.
Время и место события
|Где
|МХТ им. А. П. Чехова
|Когда
|3 июня 2024 года в 19:00
|Вход
|Цена билета — от 4500 руб.
«Цветы для Элджернона»
Визитная карточка театра. Этим летом есть отличная возможность познакомиться с постановкой, вдохновленной научно-фантастическим рассказом Дэниела Киза. Сюжет интересный — главный герой с особенностями здоровья соглашается на экспериментальную операцию. А дальше раскрывается тема вечного конфликта: как связаны академический ум и личностные качества человека?
Время и место события
|Где
|РАМТ
|Когда
|8 июня 2024 года в 19:00
|Вход
|Цена билета — от 7000 руб.
«Осенняя соната»
История несчастливой семьи, где каждому нужны забота и прощение, — немного драмы, мрачности и философии. Постановка по знаменитому фильму шведского режиссера Ингмара Бергмана.
Время и место события
|Где
|«Современник»
|Когда
|8 июня 2024 года в 19:00
|Вход
|Цена билета — от 1600 руб.
Фестивали
Ощущение абсолютной свободы можно поймать и в центре города: отправляйтесь на книжный и урбанистический фестивали.
Urban Culture Fest
Опция для тех, кто давно хотел понять современное искусство и культуру. На фестивале Urban Culture Fest вы не просто окунетесь в эту атмосферу, но и сможете попробовать себя в некоторых видах уличного искусства — покататься на скейтборде, нарисовать граффити, посетить шоу данкеров, лекции и мастер-классы. Бонус — классные диджей-сеты. На мероприятие советуем выделить целый день.
Время и место события
|Где
|Дизайн-завод «Флакон»
|Когда
|8 июня 2024 года; c 12:00
|Вход
|Цена входного билета — от 1290 руб.
Книжный фестиваль «Красная площадь»
Необычное событие в самом центре столицы — все книжные новинки, встречи с писателями и мастер-классы. Отличная возможность собрать библиотеку на лето и присмотреть пару книг для отпуска.
Время и место события
|Где
|Красная площадь
|Когда
|6—9 июня 2024 года; с 10:00
|Вход
|Вход свободный
Кино
Подборка фильмов на случай плохой погоды или если не придумали, чем заняться вечером.
«Сальвадор Дали: в поисках бессмертия»
Фильм о жизни эксцентричного художника, которого еще при жизни считали гением. Помните, как он не платил в ресторанах, просто подписывая чеки (его автограф стоил намного дороже)? Картина рассказывает о таких интересных деталях, а еще о муках творчества и главной женщине его жизни.
Время и место события
|Где
|«Каро 7 Атриум»
|Когда
|3 июня 2024 года в 19:30
|Вход
|Цена входного билета — от 400 руб.
|Где
|«Иллюзион»
|Когда
|5 июня 2024 года в 19:30
|Вход
|Цена входного билета — от 400 руб.
«Пробуждение зла»
Для тех, кто хочет пощекотать нервы, — триллер одновременно пугающий и захватывающий. Актриса Лейк очень хочет получить роль в ремейки культового фильма. Для этого ей нужно встретиться с актрисой из оригинальной картины, но она не идет на контакт. Тогда Лейк проникает в ее дом, где замечает много подозрительного. Актрисы все-таки встречаются, и с этого момента ночные кошмары становятся явью.
Время и место события
|Где
|Кинотеатры Москвы
|Когда
|3, 4, 5 июня 2024 года
|Вход
|Цена входного билета — от 200 руб.
«Каждый мечтает о собаке»
Главный герой — двенадцатилетний школьник Юрка — довольно замкнутый в себе мальчик. Но все меняется, когда в его класс приходят двое новеньких. Добрый и милый фильм о подростковой дружбе, которая проверяет еще не окрепший характер на прочность. Получится и посмеяться, и порефлексировать на вечные темы любви, дружбы и взросления.
|Где
|Кинотеатры Москвы
|Когда
|С 3 по 9 июня 2024 года
|Вход
|Цена входного билета — от 450 руб.
Автор: Дарья Сизова