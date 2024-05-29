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Куда сходить в Москве с 3 по 9 июня 2024 года: 15 интересных идей

Идеи, куда пойти в Москве с 3 по 9 июня 2024 года: концерты, фестивали, выставки, шоу, ярмарки и другие городские, сезонные мероприятия. Рассказываем, куда сходить на выходных и праздниках, где погулять с семьей, девушкой, парнем, друзьями.

Источник: ВК

Подборка для тех, кто составляет планы на первую неделю лета. Предлагаем варианты, куда можно сходить в Москве с 3 по 9 июня 2024 года, — от выставки с работами модного фотографа Патрика Демаршелье до фестиваля урбанистической культуры.

Выставки

Если захочется сбежать от жары или провести выходной в спокойном режиме, выбирайте одну из необычных выставок нашей подборки.

«Шедевры мировой фотографии моды»

Источник: mamm-mdf.ru

В Мультимедиа Арт Музей привезли коллекцию фонда Still Art Foundation: он владеет крупнейшей коллекцией фотографий во всей Восточной и Центральной Европе. У посетителей есть уникальная возможность вживую увидеть работы Патрика Демаршелье, Хельмута Ньютона, Энни Лейбовиц и других знаменитых модных фотографов.

Время и место события

Где
Мультимедиа Арт Музей
Когда
Весь июнь 2024 года; вт. — вс. — 12:00—21:00;  
пн. — выходной
Вход
Цена билета (все экспозиции) — 700 руб.

«Пять языков любви»

Источник: afisha.ru

В Центре перформативного искусства можно не только посмотреть на способы выражения чувств, но и проверить на практике — выставка интерактивная. В конце вы узнаете про свой психотип и язык эмоций, если верить теории Гэри Чепмена, знаменитого американского автора книг о психологии взаимоотношений.

Время и место события

ГдеЦентр перформативного искусства The Place на территории Центра современного искусства «Винзавод»
КогдаВесь июнь 2024 года; вт. — вс. — 12:00 — 22:00; пн. — выходной
ВходЦена билета — 1000 руб.

«Чего ты боишься?»

Источник: ВК

Выставка посвящена резонансной теме страха в искусстве. Тут все как в жизни — в одном зале художники выражают свои страхи в творчестве, а в следующем — преодолевают их. Работы мастеров поднимают темы, которые могут откликнуться и посетителям выставки: вы увидите произведения, посвященные страхам пустоты, сближения с людьми, потери идентичности и другим.

Время и место события

Где
Центр современного искусства «Винзавод»
Когда
Весь июнь 2024 года;
пн. — вс. — 12:00—22:00
Вход
Цена билета — от 500 руб.

«Москвичка. Женщины советской столицы 1920−1930-х»

Источник: mosmuseum.ru

Выставка хорошо отражает жизнь, цели и мечты женщин названной эпохи. Они не просто проживали годы, но меняли мир вокруг и влияли на развитие города — по каждому экспонату можно понять культуру времени.

Время и место события

Где
Музей Москвы
Когда
До 15 июня 2024 года;вт. — вс. — 11:00—21:00;
пн. — выходной
Вход
Цена билета — от 650 руб.

Концерты

Для любителей джаза и рэпа на первой неделе лета выступят знаменитые артисты.

Концерт Теоны Контридзе

Источник: afisha.ru

Добавляйте мероприятие в календарь, если любите джаз. Если еще не успели им проникнуться, рекомендуем начать именно с этой артистки — она умеет «раскачивать» зал. Теплый вечер, Зеленый театр и мощный заряд энергии — в такой атмосфере приятно встречать лето.

Время и место события

ГдеЗеленый театр на ВДНХ
Когда
8 июня 2024 года в 20:00
Вход
Цена билета — от 1800 руб. до 10 000 руб.

Дельфин

Источник: ВК

Только хиты и любимые композиции самых известных альбомов популярного российского рэпера — сможете наслаждаться хорошей музыкой несколько часов подряд под открытым небом. Будет не только живое исполнение, но и элементы шоу.

Время и место события

Где
Зеленый театр на ВДНХ
Когда
9 июня 2024 года в 20:00
Вход
Цена билета — от 2900 руб. до 9000 руб.

Спектакли

Предлагаем посмотреть знаковые постановки по мотивам известных произведений Александра Пушкина, Дэниела Киза, Льва Толстого и Ингмара Бергмана.

«Кабаре Пушкин»

Источник: afisha.ru

Новое прочтение «Маленьких трагедий» и лирических стихов в формате музыкального спектакля. Действие происходит в типичном литературном салоне, но фактически антураж очень напоминает современный клуб — колоритное зрелище.

Время и место события

Где
Театр «Ленком Марка Захарова»
Когда
6—9 июня 2024 года
Вход
Цена билета — от 2900 руб. 

«Сережа»

Источник: mxat.ru

Интерпретация знаменитого романа «Анна Каренина» через призму восприятия ее сына. В нем много скрытых смыслов, символизма и глубоких переживаний. Спектакль дважды получил «Золотую маску» — как минимум поэтому стоит обратить на него внимание.

Время и место события

Где
МХТ им. А. П. Чехова
Когда
3 июня 2024 года в 19:00
Вход
Цена билета — от 4500 руб. 

«Цветы для Элджернона»

Источник: ramt.ru

Визитная карточка театра. Этим летом есть отличная возможность познакомиться с постановкой, вдохновленной научно-фантастическим рассказом Дэниела Киза. Сюжет интересный — главный герой с особенностями здоровья соглашается на экспериментальную операцию. А дальше раскрывается тема вечного конфликта: как связаны академический ум и личностные качества человека?

Время и место события

Где
РАМТ
Когда
8 июня 2024 года в 19:00
Вход
Цена билета — от 7000 руб. 

«Осенняя соната»

Источник: sovremennik.ru

История несчастливой семьи, где каждому нужны забота и прощение, — немного драмы, мрачности и философии. Постановка по знаменитому фильму шведского режиссера Ингмара Бергмана.

Время и место события

Где
«Современник»
Когда
8 июня 2024 года в 19:00
Вход
Цена билета — от 1600 руб. 

Фестивали

Ощущение абсолютной свободы можно поймать и в центре города: отправляйтесь на книжный и урбанистический фестивали.

Urban Culture Fest

Источник: urbanculturefest.ru

Опция для тех, кто давно хотел понять современное искусство и культуру. На фестивале Urban Culture Fest вы не просто окунетесь в эту атмосферу, но и сможете попробовать себя в некоторых видах уличного искусства — покататься на скейтборде, нарисовать граффити, посетить шоу данкеров, лекции и мастер-классы. Бонус — классные диджей-сеты. На мероприятие советуем выделить целый день.

Время и место события

Где
Дизайн-завод «Флакон»
Когда
8 июня 2024 года; c 12:00
Вход
Цена входного билета — от 1290 руб. 

Книжный фестиваль «Красная площадь»

Источник: bookfestival.ru

Необычное событие в самом центре столицы — все книжные новинки, встречи с писателями и мастер-классы. Отличная возможность собрать библиотеку на лето и присмотреть пару книг для отпуска.

Время и место события

Где
Красная площадь
Когда
6—9 июня 2024 года; с 10:00
Вход
Вход свободный

Кино

Подборка фильмов на случай плохой погоды или если не придумали, чем заняться вечером.

«Сальвадор Дали: в поисках бессмертия»

Источник: kino.mail

Фильм о жизни эксцентричного художника, которого еще при жизни считали гением. Помните, как он не платил в ресторанах, просто подписывая чеки (его автограф стоил намного дороже)? Картина рассказывает о таких интересных деталях, а еще о муках творчества и главной женщине его жизни.

Время и место события

Где
«Каро 7 Атриум»
Когда
3 июня 2024 года в 19:30
Вход
Цена входного билета — от 400 руб. 
Где
«Иллюзион»
Когда
5 июня 2024 года в 19:30
Вход
Цена входного билета — от 400 руб. 

«Пробуждение зла»

Источник: kino.mail.ru

Для тех, кто хочет пощекотать нервы, — триллер одновременно пугающий и захватывающий. Актриса Лейк очень хочет получить роль в ремейки культового фильма. Для этого ей нужно встретиться с актрисой из оригинальной картины, но она не идет на контакт. Тогда Лейк проникает в ее дом, где замечает много подозрительного. Актрисы все-таки встречаются, и с этого момента ночные кошмары становятся явью.

Время и место события

Где
Кинотеатры Москвы
Когда
3, 4, 5 июня 2024 года
Вход
Цена входного билета — от 200 руб.

«Каждый мечтает о собаке»

Источник: kino.mail.ru

Главный герой — двенадцатилетний школьник Юрка — довольно замкнутый в себе мальчик. Но все меняется, когда в его класс приходят двое новеньких. Добрый и милый фильм о подростковой дружбе, которая проверяет еще не окрепший характер на прочность. Получится и посмеяться, и порефлексировать на вечные темы любви, дружбы и взросления.

Где
Кинотеатры Москвы
Когда
С 3 по 9 июня 2024 года
Вход
Цена входного билета — от 450 руб.

Автор: Дарья Сизова