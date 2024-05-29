Куда сходить в Москве с 3 по 9 июня 2024 года: 15 интересных идей

Опция для тех, кто давно хотел понять современное искусство и культуру. На фестивале Urban Culture Fest вы не просто окунетесь в эту атмосферу, но и сможете попробовать себя в некоторых видах уличного искусства — покататься на скейтборде, нарисовать граффити, посетить шоу данкеров, лекции и мастер-классы. Бонус — классные диджей-сеты. На мероприятие советуем выделить целый день.