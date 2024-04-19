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Фестиваль «Архстояние детское» объявил имя художника-хэдлайнера

Им стал Ростан Тавасиев, чьи работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, частных собраниях коллекционеров Италии, Испании, США и других стран.

Источник: Пресс-служба арт-парка «Никола-Ленивец»

Специально для фестиваля художник создаст грандиозный арт-объект «Радость» — он будет представлять собой огромную коробку с игрушками, созданными из натуральных материалов. К изготовлению игрушек будут привлечены местные мастера.

В программе трехдневного события развлечения для детей любого возраста и их родителей: мастерские от лучших московских музеев, концерты, перформансы, театральные постановки, просмотр мультфильмов под открытым небом, шествие-карнавал и посиделки у костра.

«Архстояние детское» — фестиваль современного искусства для всей семьи, в этом году он отмечает свое 10-летие. Главная тема мероприятия: «С днем рождения!». В прошлом году событие получило премию Russian Creative Awards 2023 в номинации «Новые формы».

Фестиваль пройдет в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области с 28 по 30 июня 2024 года.

Мария Соколова