Фестиваль «Архстояние детское» объявил имя художника-хэдлайнера

Специально для фестиваля художник создаст грандиозный арт-объект «Радость» — он будет представлять собой огромную коробку с игрушками, созданными из натуральных материалов. К изготовлению игрушек будут привлечены местные мастера.
В программе трехдневного события развлечения для детей любого возраста и их родителей: мастерские от лучших московских музеев, концерты, перформансы, театральные постановки, просмотр мультфильмов под открытым небом, шествие-карнавал и посиделки у костра.
«Архстояние детское» — фестиваль современного искусства для всей семьи, в этом году он отмечает свое 10-летие. Главная тема мероприятия: «С днем рождения!». В прошлом году событие получило премию Russian Creative Awards 2023 в номинации «Новые формы».
Фестиваль пройдет в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области с 28 по 30 июня 2024 года.
Мария Соколова