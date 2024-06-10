Как путешествовать выгодно: хитрости для экономии на авиабилетах и отелях

Бронирование путешествий может стать приятным и увлекательным приключением, если вы умеете выбирать самые эксклюзивные предложения и следите за свежими акциями. Рассказываем, в какие дни лучше летать, когда бронировать билеты и как получить скидку в отеле.
Покупайте билеты в правильное время
Для приобретения дешевых авиабилетов важно знать период, когда авиакомпании предоставляют наиболее выгодные тарифы. По данным агрегатора Aviasales, планировать зимние путешествия по России стоит за 2−5 месяцев, осенние — минимум за неделю. Покупать билеты на летние и весенние поездки эксперты агрегатора советуют покупать как можно раньше. Не стоит ждать, если вы увидели выгодное предложение — сразу оплачивайте билеты. Если все же хотите отслеживать цену, подписывайтесь на уведомления об изменениях стоимости конкретных билетов: такая опция есть на многих сайтах.
Что касается путешествий за границу, то билеты на весну эксперты советуют брать либо за одну-две недели до поездки либо за 100 дней и ранее. При этом перелеты в Таиланд, Турцию и Казахстан выгоднее покупать за 10−40 дней до вылета. Летние поездки заграницу стоит планировать за две-четыре недели, осенние — за одну-пять недель, зимние — за два-четыре месяца.
Также помните, что чем популярнее место и ближе к пику сезона, тем сложнее найти дешевые варианты. Вопреки всем мифам, на цены авиабилетов не влияют дни недели. Но на международные рейсы они могут меняться в зависимости от курса валют.
Старайтесь планировать поездку не в пик сезона
Этот пункт может показаться сложным, ведь не всегда получается подстроить путешествие под определенный график, особенно если вы летаете с семьей. Но если у вас он гибкий и есть возможность заранее спланировать поездку, стоит присмотреться к полетам в межсезонье: они, как правило, всегда дешевле. Весной и осенью авиакомпании устраивают распродажи, стараются продать места на непопулярные рейсы. Исключения — дополнительные выходные в мае и ноябре. Не в сезон дешевле обойдутся и отели, и туры.
Изучите пакетные предложения
Если вы собираетесь в новый город или страну, узнайте о стоимости тура: обычно он включает перелет, проживание в отеле с питанием, трансфер и потенциально — экскурсии. Узнать про такие услуги можно у турагентств или напрямую на сайте отеля. Многие думают, что пакетные предложения дороже, чем самостоятельное путешествие, но каждый случай индивидуален, и лучше сравнить обе опции. Вдобавок система пакетных предложений избавит вас от лишних хлопот и поможет сделать отдых более комфортным: в разы будет приятнее, если цена окажется более выгодной, чем если бы вы бронировали все услуги по отдельности.
Обращайтесь напрямую в отель
Если вы хотите сэкономить на путешествии, то попробуйте связаться непосредственно с отелем, чтобы узнать текущие цены и возможные бонусы: иногда они отличаются от указанных на сайтах агрегаторов. Обращаясь напрямую, вы можете получить более выгодные предложения или узнать про доступные номера, которых нет на сайтах для бронирования. Отель также может предложить скидки для долгосрочного проживания или для больших групп людей. Также стоит обратить внимание на небольшие семейные гостиницы в периоды низкого сезона, где могут действовать различные привилегии и скидки. Не оплачивайте первый понравившийся вариант: уделите поиску время и исследуйте все возможные варианты бронирования конкретного отеля на различных агрегаторах: так вы сможете найти самые выгодные предложения.
Пользуйтесь программой лояльности
Если вы много путешествуете, то зарегистрируйтесь в программе лояльности отелей и авиакомпаний. Так вы можете воспользоваться скидками, накопительными системами и другими спецпредложениями для экономии средств во время поездок. В будущем баллами и бонусами вы сможете оплатить различные услуги и получить приятные скидки и купоны. Также для членов подобных программ отели часто делают специальные выгодные предложения или щедрые подарки, например, бесплатный завтрак или трансфер.
Автор: Елизавета Чеботарева