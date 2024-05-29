Как оставаться на связи и сэкономить на роуминге во время путешествия

Это первый и самый главный пункт программы. Также стоит учесть, на сколько вы приехали в новую страну. Если вам нужно быть на связи всегда и вы в поездке пробудете больше, чем неделю, то есть смысл сразу же купить местную сим-карту. Этот же вариант будет оптимальным, если вас ждет мобильная работа. Если вы хотите наслаждаться городом, отдохнуть от жизни в онлайне и вас устроит опция проверять телефон только когда рядом окажется Wi-Fi, то на симку можно и не тратиться: порой их стоимость достигает 60−70$. Как правило, это безлимитный интернет на месяц, но он вам будет не нужен, если вы приехали всего лишь на неделю и не имеете привычки нон-стоп зависать в гаджете.