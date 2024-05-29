Как оставаться на связи и сэкономить на роуминге во время путешествия

Шесть простых лайфхаков и личный опыт автора — для тех, кто хочет не только общаться с близкими в путешествии, но и регулярно радовать подписчиков в социальных сетях своими фото и видео из поездки.
1. Оцените, насколько часто вам будет нужен интернет
Это первый и самый главный пункт программы. Также стоит учесть, на сколько вы приехали в новую страну. Если вам нужно быть на связи всегда и вы в поездке пробудете больше, чем неделю, то есть смысл сразу же купить местную сим-карту. Этот же вариант будет оптимальным, если вас ждет мобильная работа. Если вы хотите наслаждаться городом, отдохнуть от жизни в онлайне и вас устроит опция проверять телефон только когда рядом окажется Wi-Fi, то на симку можно и не тратиться: порой их стоимость достигает 60−70$. Как правило, это безлимитный интернет на месяц, но он вам будет не нужен, если вы приехали всего лишь на неделю и не имеете привычки нон-стоп зависать в гаджете.
2. Не покупайте сим-карту сразу же в аэропорту
Опытные туристы знают, что в аэропорту не стоит менять валюту. То же правило действует на сим-карты: в большинстве случаев они стоят сильно дороже, чем если приобретать их в городе. Такая опция рассчитана на туристов, которые сразу же захотят иметь безлимитный интернет по прилету в новую страну и без разбора возьмут первый предложенный тариф.
3. До отъезда узнайте у оператора своего телефона, какие услуги роуминга он предлагает
Они могут быть как выгодными по сравнению с местными симками, так и не очень. К примеру, несколько операторов предлагают за 450−500 рублей в день выделенное количество трафика (чаще — 500 МБ): как только вы его израсходуете, скорость снижается до 128 Кбит/с до конца дня. На такой реально получать сообщения в мессенджеры и отвечать на них, но вот активно скроллить социальные сети и звонить уже будет сложновато — соединение покажется медленным. Опция, как правило, включает и безвозмездные входящие звонки по телефону, но только первые 10 минут: потом для продолжения бесплатного разговора придется попросить собеседника вам перезвонить. Кстати, что еще удобно — вышеназванная сумма списывается только в случае выхода в интернет или звонка: если вы в какой-то день не захотите пользоваться телефоном, платить не придется.
4. Если вы приняли решение пользоваться только Wi-Fi, обязательно выключите интернет на телефоне
Занятие может показаться нудным, однако оно способно сэкономить вам не одну тысячу рублей в поездке. Очень часто вы не сидит в интернете, а ваш телефон автоматически качает данные и обновляет приложения: оператор же в этот момент радостно снимает с вашего счета деньги — так можно уйти в минус и остаться без связи в самый неподходящий момент. Это же правило пригодиться вам, если у вас не бесплатный и безлимитный пакет интернета — включайте его, только когда планируете им пользоваться, чтобы ваши мегабайты не уходили впустую и без вашего ведома.
5. Попробуйте E-Sim
Речь про электронную сим-карту, если ваш смартфон поддерживает эту опцию и имеет специальный встроенный чип. Если да, то вы сможете пользоваться двумя сим-картами одновременно в одном телефоне, либо на время отключить пластиковую. Также одну можно будет использовать для звонков, а другую для интернета — выбор за вами. Чтобы активировать E-Sim, можно скачать соответствующее приложение: например, Airalo. Выбираете страну, в которой вы находитесь, затем — наиболее подходящий пакет интернета и длительность, после — оплачиваете: поздравляем, теперь у вас в телефоне две сим-карты и местный номер страны, куда вы приехали! В настройках гаджета нужно установить, какая из карт будет действовать на интернет, какая — на звонки. Когда купленный трафик закончится, сможете так же в приложении приобрести новый пакет. А после отъезда просто отключить вторую симку в настройках.
6. Подключите определитель номера
Если вы не выбираете у своего оператора предложение с роумингом, входящие звонки за границей тоже окажутся платными. Представьте, как обидно, если деньги будут постоянно списываться за рекламные звонки, которые вызывают раздражение и дома. Лучше молча и бесплатно проигнорировать входящий с пометкой «Реклама», чем ломать голову, кто же вам звонит. Определить надоедливых спамеров помогут приложения от «Яндекса» и «Тинькофф».
Личный опыт автора: как я всегда остаюсь на связи и разоряюсь на интернет и звонки
«Я/Мы/Интернет/Телефон — неразделимые вещи всегда и везде. В какую страну я бы не отправилась, всегда начинаю с базы — включаю на один день опцию роуминга от российского сотового оператора за 450 рублей (смотрите пункт три). Этого достаточно, чтобы по прилету включить интернет, отправить маме из самолета сообщение с текстом “Приземлились!” и заказать такси до отеля. Минуя в аэропорту магазины с симками, я добираюсь до жилья и в этот же день отправляюсь на поиски местной карты. Далее общаюсь с консультантами — подробно спрашиваю возможные опции, рассказываю о том, чем пользуюсь больше всего. Если мое путешествие не ограничивается одной страной или городом, обязательно уточняю стоимость использования услуг оператора в случае отъезда.
Узнав цену подходящего мне тарифа, сопоставляю его с количеством дней, которые планирую провести в стране. Если я понимаю, что выгоднее купить симку (в 99% это именно так), то беру безлимитный тариф, поскольку пользуюсь интернетом много.
Звонки я совершаю онлайн — либо в Телеграмме, либо в Whats' App: это удобно и тоже экономит деньги, а связь при этом ничуть не хуже.
Важный момент: если стоимость безлимитной сим-карты будет такой же, как если вы все дни пребывания будете оплачивать роуминг у вашего оператора, не забывайте, что во втором случае трафик будет ограничен. Лучше поменять симку в телефоне и предупредить ваших близких, коллег и друзей звонить вам в мессенджерах онлайн — в них вы можете выбрать опцию «Оставить прежний номер», несмотря на новую сим-карту.
В недавней поездке за границу я попробовала E-Sim — о нем рассказывала в пятом пункте статьи. Это оказалось выгоднее и удобнее местных сим-карт: там, где раньше я тратила около 60$ за две недели интернета, в случае с E-Sim три раза покупала пакеты по 10$: трафика мне более чем хватило на 10 дней".
Автор: Карина Андреева