Не пляжный отдых: 5 альтернатив для этого лета

Уединение с природой, приятная компания, простые условия — возможно даже получится понять, что на самом деле вам в жизни важно. Только заранее определитесь с маршрутом, количеством дней, местами для ночлега. Еще один важный нюанс — убедиться, что все из ваших попутчиков готовы к походному формату, чтобы в процессе не было неприятных сюрпризов. Если вы один, найти единомышленников не сложно — сегодня существует много вариантов походных туров (бонус — новые знакомства).