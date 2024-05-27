4 страны, в которые россияне могут получить туристическую визу дольше, чем на два года

Если вам надоело собирать огромное количество документов ради краткосрочной визы на даты поездки или пару месяцев, советуем обратить внимание на страны из нашей подборки: планируя путешествия в них, в 2024 году с российским паспортом вы можете получить туристическую визу минимум на два года.
1. Канада
Туристическая виза сроком на десять лет — да, такое возможно: Канада рада гостям из разных уголков планеты, и жители России — не исключение. Предположим, ваш паспорт действует еще 10 лет — на этот срок канадцы будут рады выдать вам визу: разумеется, если вы грамотно соберете пакет документов и предоставите справки, которые подтверждают вашу финансовую состоятельность (о наличии работы и выписку из банковского счета). Требования можно изучить на официальном сайте правительства Канады (1). Наличие визы в США в паспорте также повышает шансы на получение долгосрочной туристической визы в Канаду. Увидеть Ниагарские водопады в канадской провинции Онтарио и озеро Луиза необыкновенно голубовато-зеленого цвета в провинции Альберта реальнее, чем кажется. Интересный факт: вы можете оставить себе заграничный паспорт на время рассмотрения вашего заявления и в случае одобрения привезти его в визовый центр, чтобы вклеить разрешение на въезд. Стоимость сбора за визу — 100 CAD.
2. США
Подаваться на визу в США кажется энергозатратным занятием: помимо стандартного сбора документов, требуется лететь в другую страну на собеседование, поскольку в России посольства.
в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке закрыты уже как несколько лет. Чаще всего российские туристы отправляются на интервью для получения американской визы в Индонезию, Италию, Испанию, Казахстан и другие страны. Тем не менее, если вашей мечтой всегда было посмотреть на Статую Свободы своими глазами, прогуляться по знаменитой площади Таймс Сквер, покататься на велосипеде по Центральному пару, подняться на Эмпайр-Стейт-Билдинг и увидеть другие локации из фильмов, снятых в Нью-Йорке, поверьте: оно того стоит. Если вам одобрят визу, то минимум на три года. За это время можно сделать полноценный роуд-трип и объездить все 50 штатов на машине, захватив еще и федеральный округ Колумбия. Приятный бонус: по туристической визе в США можно находиться до 180 дней, то есть полгода. В 2024 году консульский сбор составляет 185 $.
3. Великобритания
При подаче документов на туристическую визу в Англию вы сами выбираете, какую запрашивать: от этого зависит стоимость сбора. Так, на сегодняшний день за визу сроком два года придется заплатить 571 $. Помните: если в визе откажут, сборы не вернут. Поэтому ответственно подходите к подготовке пакета документов и внимательно читайте условия. Актуальную стоимость и требования проверяйте на официальном сайте миграционной службы (3), когда будете создавать заявление на получение визы. Составляя маршрут поездки, рекомендуем не ограничиваться Лондоном и его достопримечательностями: отправляйтесь посмотреть на пейзажи, которые открываются вдоль побережья Ла-Манш — с утесов Севен-Систерс, красивую деревню Байбери на берегу реки Колн (она, кстати, изображена внутри Национального паспорта Великобритании) и Парк Юрского периода на побережье Дорсетшира и Восточного Девоншира, самый первый объект Всемирного наследия Великобритании.
4. Шри-Ланка
Азиатские страны остаются популярными среди наших соотечественников. Однако самыми лояльными условиями въезда может похвастаться Шри-Ланка. Как и в случае с Британией, вы сами решаете, на сколько по времени вам нужна виза. Ее нужно оформить до прибытия в страну на сайте визового центра (4). Хотите визу на два года — заплатите 300 $, нужна на десять — придется потратить 1000 $. Выбор за вами. При этом каждый въезд должен длиться не больше полугода. Если поедете, обязательно посетите Форт Галле, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Сигирию, или «Львиную скалу»: о других фотогеничных местах Шри-Ланки мы рассказывали в этой статье.
Автор: Карина Андреева
Список источников:
1. Сайт правительства Канады. URL:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides.html
2. Консульский центр электронных заявлений США. URL:
https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx
3. Миграционная служба Великобритании. URL:
https://visa-fees.homeoffice.gov.uk/y
4. Визовый центр Шри-Ланки. URL:
https://www.srilankaevisa.lk