4 страны, в которые россияне могут получить туристическую визу дольше, чем на два года

в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке закрыты уже как несколько лет. Чаще всего российские туристы отправляются на интервью для получения американской визы в Индонезию, Италию, Испанию, Казахстан и другие страны. Тем не менее, если вашей мечтой всегда было посмотреть на Статую Свободы своими глазами, прогуляться по знаменитой площади Таймс Сквер, покататься на велосипеде по Центральному пару, подняться на Эмпайр-Стейт-Билдинг и увидеть другие локации из фильмов, снятых в Нью-Йорке, поверьте: оно того стоит. Если вам одобрят визу, то минимум на три года. За это время можно сделать полноценный роуд-трип и объездить все 50 штатов на машине, захватив еще и федеральный округ Колумбия. Приятный бонус: по туристической визе в США можно находиться до 180 дней, то есть полгода. В 2024 году консульский сбор составляет 185 $.