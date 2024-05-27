Самые фотогеничные места Шри-Ланки: Девятиарочный мост, величественный Форт Галле и «Львиная скала»

Это место также известно как «Львиная скала»‎, которая возвышается над окружающей местностью. Она представляет собой не только исторический памятник, но и потрясающий образец инженерного искусства и архитектуры. Строение на вершине горы, где находились дворцы, сады и уникальные фрески, восхищает своей загадочностью. Это место находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия. Сделать красивые фотографии можно как у подножия скалы, так и на ее вершине, откуда открывается великолепный вид на всю Сигирию.