Плавки, книга, два санскрина: 20+ вещей, которые стоит взять с собой на яхту

Вас впервые в жизни позвали отдыхать на яхте, а вы возьми и согласись. Вопрос: что дальше? Что брать с собой, если никакой ты не яхтсмен и раньше близко к лодкам даже не приходил? Автор Mail.ru Мария Соколова провела отпуск на яхте и готова поделиться чек-листом необходимых вещей для новичков в области морского отдыха.
В середине мая я впервые отправилась в отпуск на яхте. Ветер, морские брызги, палящее солнце, белоснежная палуба — со стороны подобный досуг выглядит невероятно романтично. Реальность, как обычно, не совпала с красивой картинкой полностью: в ней меня поджидали укачивание, солнечные ожоги, ограниченное пространство и ряд других неудобств.
Однако все эти проблемы можно легко нейтрализовать, если правильно собрать багаж. Про деньги и документы писать не буду — это очевидно и необходимо не только на яхте, но в любом путешествии. Также нет смысла перечислять то, что по умолчанию берет с собой капитан судна или опытные сейлоры — документы на яхту, рации
Что точно пригодится на яхте
Для начала — обязательные вещи, без которых на яхте не обойтись. Дисклеймер: сюда не включены еда, вода и напитки. Их вы вместе с командой будете закупать на берегу. Готовить на яхте вполне реально, но многие выбирают питание в ресторанах во время остановок. Набор продуктов зависит от предпочтений и возможностей конкретного экипажа.
Итак, что же обязательно нужно взять собой на яхту.
1. Санскрин. Солнцезащитное средство с уровнем защиты SPF-50 или выше — мастхэв вашего путешествия. Наносите крем на все открытые участки тела утром перед выходом из марины (гавани, откуда отходят и куда приходят суда) и обновляйте после каждого купания. Солнце на борту обманчиво: когда вы идете под парусами, жара почти не ощущается из-за сильного ветра. Поэтому может возникнуть соблазн пренебречь защитой, однако последствия очевидны: красная кожа, неприятные ожоговые ощущения, в тяжелых случаях — волдыри.
2. Средства для заживления ран и пластыри. Первое пригодится в случае, если спастись от солнца все же не удалось. Обычно заживляющие средства можно наносить также на свежие ранки и царапины, которые не помешает заклеить пластырем.
3. Средства от синяков. Препараты от гематом — вещь на яхте неочевидная, но полезная. В какой-то момент вы почти наверняка обнаружите на теле россыпь свежих синяков и едва ли сможете вспомнить причину их возникновения. Это нормально: на любом судне множество поручней, уголков и других деталей, которые, особенно во время качки, имеют обыкновение попадаться на вашем пути и незаметно оставлять памятные следы. Чтобы не отказывать себе в удовольствии ходить в шортах из-за синих отметин на ногах, возьмите в дорогу специальные препараты от гематом.
4. Средства от комаров. В открытом море их не встретишь, а вот во время стоянок в маринах, особенно вечерних — еще как. В этот же пункт можно добавить и средства, которые облегчают зуд после укусов насекомых.
5. Леденцы для облегчения боли в горле. Летний яхтенный отдых, как правило, сопровождается зноем. Спастись от жары помогают холодные напитки. Вот только переборщить с ними можно запросто: одним совсем не чудесным утром вы вдруг обнаружите у себя першение в горле. Здесь помогут леденцы (ну и перестать пить ледяные напитки).
6. Легкая светлая рубашка с длинными рукавами. Оптимально для нахождения на палубе: не жаркая, защищает от солнца, красиво выглядит на фото.
7. Слипоны на белой подошве. Главное, что нужно знать о палубной обуви — она не должна оставлять черные следы на поверхности судна. Оптимальный вариант — текстильные слипоны на белой (нескользкой!) подошве, обязательно с закрытыми носами. По палубе можно ходить и босиком, но тогда увеличивается риск отбить пальцы на ногах о неожиданные выступы.
Каноничной бортовой обувью считаются топсайдеры, но они, как правило, стоят недешево. Однако если ваша задача — выглядеть как истинный яхтсмен, свой выбор стоит остановить именно на них. Другие обязательные атрибуты: футболка поло, шорты и спортивные митенки.
8. Береговая обувь. Представьте, что яхта — дом, где вы ходите в домашних тапочках, а для прогулки по улице используется отдельная обувь. Палубные слипоны вы будете носить только на борту, для схода на берег требуются отдельные пары. Советую брать как минимум две: легкие кроссовки для прогулок и резиновые сланцы для коротких вылазок в душ, туалет или ближайший магазин. Перед входом на судно необходимо разуться, а на палубе надеть слипоны из пункта выше.
9. Шорты, футболки. Оптимальная одежда для пребывания на яхте. Лучше взять по несколько предметов гардероба каждого вида, футболки предпочтительно выбирать с длинным рукавом — опять-таки, для защиты от солнца, — или сочетать их с рубашкой из шестого пункта. Для вечерних городских прогулок можно захватить что-то менее аскетичное — брюки, юбки, летние платья.
10. Купальник, плавки. Яхтенный отдых — это про загар и купания, как в открытом море, так и на пляжах во время стоянок. Если для вас важно, чтобы загар ложился более-менее ровно, берите с собой несколько комплектов, чтобы чередовать их между собой.
11. Носки и нижнее белье. Лучше брать с запасом, в том числе на случай непредвиденных обстоятельств: случайных падений с яхты, шторма и прочих.
12. Головной убор. Пригодится, чтобы не схлопотать солнечный удар во время отпуска. Желательно брать с собой несколько кепок/панамок — их с завидной регулярностью сдувает ветром в открытое море.
13. Солнцезащитные очки. Хорошо, если они будут на шнурке или цепочке — опять же, чтобы не сдуло за борт. Не забывайте снимать их время от времени, если не хотите получить загар в стиле панды.
14. Гигиенические принадлежности. На борту будет не только туалет, но и душ, однако пользоваться им не всегда удобно: запас пресной воды на лодке ограничен, сама конструкция душевой напоминает аналогичные схемы в железнодорожных вагонах.
Оптимально дождаться причаливания в марину и воспользоваться там общественными душевыми. С собой можно взять привычные уходовые средства и даже фен — у вас будут все условия, чтобы ими воспользоваться.
15. Пауэрбанк. Во время плавания на судне не будет электричества 220 В, оно появляется только в маринах. В это время можно зарядить все гаджеты. Однако внешний аккумулятор — хорошая подстраховка: в процессе фотографирования всех окружающих красот вы не заметите, как сядет телефон.
16. Прищепки. Полотенца и купальники можно сушить на леерах яхты, а чтобы их не унесло ветром, стоит использовать бельевые прищепки.
17. Книга, наушники. В плавании вас будет огромное количество времени, чтобы как следует насладиться чтением и прослушиванием любимых треков.
18. Мобильный интернет. Во время нашего плавания все переходы происходили недалеко от береговой линии, поэтому интернет был доступен практически всегда. Самая простая опция — на период путешествия подключить интернет в роуминге. Более замороченная — взять местную симку или подключить eSIM.
Я выбрала первый вариант, у моего оператора услуга интернета в роуминге стоила 1700 рублей: 5 Гб на неделю. Первое время я экономила, но ближе к середине отпуска поняла, что 5 Гб — идеальный объем для регулярной проверки мессенджеров и прослушивания музыки. Если вы планируете смотреть видео или работать, такого количества интернета может не хватить.
19. Аптечка. В нее, помимо уже названного выше, должно входить все, что вы обычно берете в путешествие: антигистаминное, жаропонижающее, обезболивающее, средства для желудка
20. Резинка для волос. Обладателям роскошной шевелюры на сильном ветру может быть некомфортно, поэтому длинные волосы во время плавания лучше собирать в пучок.
Сомнительно, но окей
Отдельный блок — вещи, которые могут пригодиться, а могут и не пригодиться в плавании. Все будет зависеть от ваших индивидуальных потребностей и окружающих условий.
1. Средства от укачивания и тошнотные пакетики. Если вы впервые планируете отпуск на борту, спрогнозировать, укачает ли вас (и насколько сильно), практически невозможно. Поэтому специальные средства стоит взять в профилактических целях, но далеко не факт, что вы ими воспользуетесь. График приема указан в инструкции, следуйте ему, если есть ощущение, что дурнота может подступить.
Если же в целом вы чувствуете себя нормально, то препараты можно и не принимать — помните, что от таблеток против укачивания обычно сильно клонит в сон. При этом не помешает всегда иметь при себе специальный пакетик — просто на всякий случай. В экстренной ситуации перевешиваться за борт, чтобы стошнило в море, нельзя — можно упасть с судна.
2. Перчатки. Если вы планируете исключительно отдыхать и наслаждаться роскошными видами, смело пропускайте этот пункт. Если же понимаете, что предстоит работа с веревками во время швартовок или раскрытия парусов, стоит захватить с собой перчатки. Самый экономный вариант — садовые: текстильные перчатки с резиновыми вставками. Но можно взять, например, велосипедные: удобно использовать митенки с «отрезанными» пальцами.
3. Теплые вещи. Когда речь идет о летнем отдыхе в жарких странах, занимать место в багаже теплым свитером совершенно не хочется. Однако погода может быть непредсказуемой, поэтому хотя бы одну теплую кофту захватить стоит. У меня такая с собой была, я надевала ее несколько раз — во время раннего выхода из марины в шесть утра и несколько раз по вечерам, когда мы с другими членами экипажа засиживались за полночь.
4. Спальный мешок. Спать на борту яхты, любуясь звездами — ну что за романтика! Однако в темное время суток на улице может быть прохладно, поэтому перед ночевкой на свежем воздухе стоит утеплиться. Спальный мешок для этой цели подойдет лучше всего. Единственный его минус — объем. Если у вас есть ограничения по багажу, мешком вы, скорее всего, решите пожертвовать в первую очередь.
5. Ветровка, дождевик, резиновые сапоги. Нужны в случае, если вы планируете ходить под парусами не только в хорошую погоду, а еще и во время сильного ветра, дождя или шторма. В этом же случае пригодится и гермоконверт для мобильного телефона.
6. Полотенце. Мы брали яхту в аренду, поэтому в каютах, как в хорошем отеле, были застелены постели и лежали полотенца — по два на человека: большое и маленькое. В целом, этого может быть достаточно. Я взяла с собой дополнительное полотенце из фибры (которое складывается в компактный сверток), пользовалась им на пляжах и после купания в открытом море, чтобы обтереться после морской воды.
Еще одна причина использовать собственный текстиль — все члены экипажа получают одинаковые полотенца и сушат их на одних и тех же леерах. Поэтому велик риск случайно захватить чужое или потерять свое.
7. Дополнительные развлечения. Зависит от вашей фантазии: сап-борд, водный велосипед, настольные игры, вейк-серф, ласты, маски для снорклинга и прочие увеселения, которые позволяет захватить с собой ваш багаж.
Что вам не пригодится на борту
И напоследок — вещи, которые вам точно не нужны во время плавания на яхте.
1. Чемодан. Места на лодке чрезвычайно мало, каюты — почти экстремально компактны. В них просто негде разместить привычный жесткий чемодан на колесиках. Поэтому вещи для отпуска стоит складывать в мягкие дорожные сумки и рюкзаки, которые после распаковки можно сложить и убрать на одну из полок.
2. Красное вино. Очень тяжело отмыть с белоснежной поверхности яхты, так что лучше не рисковать. Да и пить терпкое красное вино в жару будет не слишком-то и приятно.
К этому пункту относятся любые красящие жидкости: за каждое несмытое пятнышко придется заплатить при сдаче лодки, если вы брали ее в аренду.
3. Обувь на каблуке. На яхте действует строгий запрет на шпильки: каблуки губительны для покрытия поверхности палубы и максимально небезопасны во время качки.
4. Собственный спасательный жилет. «Спасики» по количеству членов экипажа уже предусмотрены на борту каждой яхты.
5. Посуда. Также есть на борту — пластиковая, такая даже если упадет, вы не поранитесь. А вот брать с собой стекло и хрусталь категорически запрещено — при качке они становятся одним из главных источников опасности.
Мария Соколова