Плавки, книга, два санскрина: 20+ вещей, которые стоит взять с собой на яхту

3. Теплые вещи. Когда речь идет о летнем отдыхе в жарких странах, занимать место в багаже теплым свитером совершенно не хочется. Однако погода может быть непредсказуемой, поэтому хотя бы одну теплую кофту захватить стоит. У меня такая с собой была, я надевала ее несколько раз — во время раннего выхода из марины в шесть утра и несколько раз по вечерам, когда мы с другими членами экипажа засиживались за полночь.