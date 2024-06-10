Туристы все чаще выбирают систему all inclusive для отдыха в Таиланде

Отели с системой all inclusive в поисковых системах ищет треть россиян, а бронируют — 3−8%, что свидетельствует о растущем интересе к подобному формату отдыха в Таиланде: статистикой поделилась Ассоциация туроператоров (1).
При этом в гостиничном бизнесе Таиланда активно развивается система «все включено»: обычно ее предлагают отели 4−5 звезд, которые ориентированы на семейный отдых. Популярность формата «все включено» среди российских туристов растет с каждым годом, хотя доля тех, кто выбирает подобный отдых в Таиланде, остается незначительной — 5−7% от общего количества путешественников, собирающихся в эту страну.
Важный факт: при выборе отдыха с системой all Inclusive в Таиланде стоимость тура может сразу увеличиться на 30−35%. Например, 11 ночей в отеле 4 звезды с завтраками на двоих в среднем обойдется в 173 тыс. рублей, а с питанием «все включено» в том же отеле — в 271 тыс. рублей. Вместе с тем, не исключено, что еда может показаться отдыхающим однообразной.
Основные отели, где есть система «все включено», находятся на тайских курортах в городах Као Лак, Краби и на островах Самуи, Коконат, Пхукет.
Важно учитывать разницу между тайским и турецким форматом «все включено». В первом случае оно чаще всего подразумевает включенное трехразовое питание и напитки. Это может быть не шведский стол, а скорее, сет-меню, в зависимости от отеля и времени года. Также в тайском варианте all inclusive обычно отсутствуют дополнительные приемы пищи — например, второй завтрак.
Список источников
1. Ассоциация туроператоров. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева