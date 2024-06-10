Туристы все чаще выбирают систему all inclusive для отдыха в Таиланде

Отели с системой all inclusive в поисковых системах ищет треть россиян, а бронируют — 3−8%, что свидетельствует о растущем интересе к подобному формату отдыха в Таиланде: статистикой поделилась Ассоциация туроператоров (1).



При этом в гостиничном бизнесе Таиланда активно развивается система «все включено»: обычно ее предлагают отели 4−5 звезд, которые ориентированы на семейный отдых. Популярность формата «все включено» среди российских туристов растет с каждым годом, хотя доля тех, кто выбирает подобный отдых в Таиланде, остается незначительной — 5−7% от общего количества путешественников, собирающихся в эту страну.