В заборе, которым закрыли от туристов гору Фудзи, нашли дырки

Ужесточить правила поведения, как на Канарах. Поток туристов там тоже растет — президент островов Фернандо Клавихо в начале мая заявил, что провинция стала самым популярным направлением для туристов в Испании, и нужно вырабатывать четкие правила для посещающих Канары. В апреле тысячи жителей Тенерифе вышли на протест с требованием ограничить поток туристов на островах, из-за которого в сезон все цены взлетают до небес и местные не могут себе позволить комфортно жить.