В заборе, которым закрыли от туристов гору Фудзи, нашли дырки

Поселок Фудзикавагутико потратил 1,3 млн йен (747 тыс. рублей) на 20-метровый забор, чтобы закрыть вид на гору Фудзи — местные жители устали от туристов, которые толпами приезжают просто чтобы сделать одно фото. В поисках удачного ракурса приезжие выходят на дорогу, залезают в чужие дворы или на крыши, а еще мусорят.
Уже на следующий день в заборе обнаружили дырки — причем сразу десять, как пишет новостной портал Sky News. Все на уровне глаз, по размеру как раз для объектива фотоаппарата (или смартфона). Впрочем, местные власти заявили, что забор в любом случае уже помог снизить поток туристов.
Проблема с переизбытком туристов, конечно, касается не только вида в японском поселке, она актуальна по всему миру — просто в других местах ее пытаются решить менее экстравагантно.
Что еще можно сделать с туристами?
Брать с них деньги, как в Венеции. Город начала взимать по 5 евро с каждого туриста за проход к историческому центру в определенные дни весной и летом. Венецию посещает более 30 млн туристов в год, и такой поток неизбежно наносит ущерб исторической архитектуре и мешает людям жить — теперь, по крайней мере, городская казна имеет с этого дополнительный доход.
Ужесточить правила поведения, как на Канарах. Поток туристов там тоже растет — президент островов Фернандо Клавихо в начале мая заявил, что провинция стала самым популярным направлением для туристов в Испании, и нужно вырабатывать четкие правила для посещающих Канары. В апреле тысячи жителей Тенерифе вышли на протест с требованием ограничить поток туристов на островах, из-за которого в сезон все цены взлетают до небес и местные не могут себе позволить комфортно жить.
Так же сделали и в Перу — часть горы Мачу Пикчу, главной достопримечательности страны, в прошлом сентябре просто закрыли. Местные власти сообщили, что решение связано с сильным ущербом, который наносят посетители — туристы в буквальном смысле стирают достопримечательность с лица земли ногами.
А вот на другом испанском курорте, Менорке, жители сами перекрыли улицы цепями — тоже чтобы избавиться от туристов.
Георгий Мазуркевич.