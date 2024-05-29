Жители Менорки перекрыли улицы цепями

Заметим, это не первая попытка испанцев избавиться от путешественников. Так, ранее жители соседнего острова Майорки пригрозили заблокировать аэропорт. Их возмутило пьянство отдыхающих. По словам местных жителей, приезжие нарушают порядок не первый год.