Жители Менорки перекрыли улицы цепями

Жители острова Менорка, популярного испанского курорта, перекрывают улицы цепями. Об этом сообщает Daily Mail.
Таким способом испанцы борются с наплывом туристов. На фото видно, что цепи перекрывают проход с одной узкой улочки на другую.
Заметим, это не первая попытка испанцев избавиться от путешественников. Так, ранее жители соседнего острова Майорки пригрозили заблокировать аэропорт. Их возмутило пьянство отдыхающих. По словам местных жителей, приезжие нарушают порядок не первый год.
Айгуль Сабитова