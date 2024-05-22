Жители Майорки пригрозили заблокировать аэропорт из-за пьянства туристов

Принадлежащие Испании Балеарские острова в Средиземном море летом превращаются в ад для самих испанцев. Причина тому — туристы из Великобритании и Германии, которые злоупотребляют алкоголем и буквально разносят курорты. В этом году британские СМИ даже предупреждают своих читателей, что они могут столкнуться с серьезными сложностями при попытке отдохнуть на Майорке и других островах архипелага.
«Турист, ты — террорист!», «Туристы и цифровые кочевники, убирайтесь домой!», — такие негостеприимные лозунги теперь украшают стены домов на Майорке. Жители самого крупного и популярного острова угрожают этим летом организовать антитуристические акции и протесты. В мае гражданская ассоциация «Меньше туризма, больше жизни» на Майорке провела собрание, где было предложено заблокировать аэропорт города Пальма, через который прибывают отдыхающие. Летом он становится одним из самых загруженных в Европе.
Жители хотят согнать к воздушной гавани массу автомобилей и устроить вокруг нее пробки под бурные аплодисменты, чтобы не выпустить приезжих из аэропорта. Сейчас прорабатываются возможные юридические последствия для участников и обсуждается создание фонда для оплаты штрафов за акцию.
На такие отчаянные меры испанцы решились после того, как все принятые меры по борьбе с пьянством отдыхающих были проигнорированы туристами. Власти ввели крупные штрафы за хулиганское поведение, появление на улице в пьяном виде — до 1300 фунтов стерлингов (в пересчете на валюту Великобритании. — Прим. ред.), за прогулку в купальнике, плавках или топлесс — до 500 фунтов стерлингов, запретили лодкам для вечеринок приближаться к местам скопления туристов, а магазинам с алкоголем — работать после 21:30.
Однако даже реальные штрафы не помогли унять туристов прошлым летом. По рассказам жителей Майорки и соседних курортов, уставшие испанцы все лето наблюдали пьяных беспорядочно слоняющихся по городам британцев. Они дрались и теряли сознание прямо на улицах, ходили пьяными и почти раздетыми по набережной.
«Один подвыпивший турист даже использовал мой сад в качестве туалета», — пожаловался местный житель Мигель Паскуаль в интервью изданию Majorca Bulletin.
Пока блокаду аэропорта обсуждают как крайнюю меру, отдельные акции протеста уже проходят. На других островах поддерживают Майорку, так, на Ибице активисты создали группу под названием «Хватит Ибицы».
В случае, если они не будут услышаны сейчас и все повторится в предстоящем сезоне, испанцы обещали подарить туристам «жаркое лето», собираясь в отелях и активно мешая приезжим отдыхать.