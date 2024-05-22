Жители Майорки пригрозили заблокировать аэропорт из-за пьянства туристов

На такие отчаянные меры испанцы решились после того, как все принятые меры по борьбе с пьянством отдыхающих были проигнорированы туристами. Власти ввели крупные штрафы за хулиганское поведение, появление на улице в пьяном виде — до 1300 фунтов стерлингов (в пересчете на валюту Великобритании. — Прим. ред.), за прогулку в купальнике, плавках или топлесс — до 500 фунтов стерлингов, запретили лодкам для вечеринок приближаться к местам скопления туристов, а магазинам с алкоголем — работать после 21:30.