Туристы испортили тропу в «цитадель инков»

Портал The International News пишет, что Перу закрывает часть Мачу-Пикчу от туристов. Причина — эрозия некоторых каменных построек, составляющих цитадель инков, и износ, вызванный посещением слишком большого количества отдыхающих.

«Ущерб необратим. Мы должны защитить наше наследие», — заявила Марица Роза Кандиа, представитель министерства в городе Куско. Мачу-Пикчу, особенно после вхождения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стал центром массового туризма. В 2011 году было принято решение ограничить количество посетителей.

Согласно новым правилам, только 2500 туристов в день могут посетить это Новое чудо света, из них не более 400 человек могут подняться на гору Уайна-Пикчу — часть археологического комплекса. Чтобы сохранить древний памятник, ЮНЕСКО требует сократить число туристов до 800 в день. Однако после износа тропы власти Перу не исключили, что некоторые части цитадели инков вовсе закроют для посетителей.

Мачу-Пикчу — важный с точки зрения археологии объект, который необходимо сохранить. В прошлом году там был обнаружен затерянный водный комплекс, который использовался древними жителями Южной Америки в церемониальных целях.

Олеся Маевская