В японском поселке поставили забор, чтобы закрыть вид на гору Фудзи

Из поселка начинается одна из главных пеших троп для подъема на гору, и за последние годы поток туристов неуклонно рос. От огромного числа приезжих страдали даже те, кто вообще не имеет отношения к туризму. Например, в местной стоматологической клинике, которая расположена около того самого вида, врачи и пациенты жалуются, что их просят сделать фотографию, все вокруг завалено мусором от туристов, которые ждут удачного момента, едят и отдыхают прямо здесь — а в некоторых случаях залезают в ближайшие дворы или на крыши, чтобы найти удачный ракурс. На замечания туристы часто реагируют агрессивно — сотрудники клиники сообщают, что не раз сталкивались с оскорблениями, когда просили приезжих подвинуть автомобиль или дать пройти.