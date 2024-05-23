В японском поселке поставили забор, чтобы закрыть вид на гору Фудзи

Поселок Фудзикавагутико в префектуре Яманаси известен роскошным видом на Фудзияму — одну из главных достопримечательностей Японии. Но больше ее отсюда не видно — 21 мая появился черный забор высотой в 20 метров, который полностью закрыл вид на гору.
Причина — туристы. Поток желающих сделать фото для соцсетей не иссякал, и жители решились на крайние меры. «Нам жаль, что до этого дошло» — рассказывает каналу CNN представитель местных властей.
Из поселка начинается одна из главных пеших троп для подъема на гору, и за последние годы поток туристов неуклонно рос. От огромного числа приезжих страдали даже те, кто вообще не имеет отношения к туризму. Например, в местной стоматологической клинике, которая расположена около того самого вида, врачи и пациенты жалуются, что их просят сделать фотографию, все вокруг завалено мусором от туристов, которые ждут удачного момента, едят и отдыхают прямо здесь — а в некоторых случаях залезают в ближайшие дворы или на крыши, чтобы найти удачный ракурс. На замечания туристы часто реагируют агрессивно — сотрудники клиники сообщают, что не раз сталкивались с оскорблениями, когда просили приезжих подвинуть автомобиль или дать пройти.
Огромный поток туристов — проблема не только для Фудзикавагутико, но и для всей Японии. С тех пор, как страна открылась после пандемии, в нее хлынул поток желающих — только за март и апрель страну посетило 3 миллиона туристов, и число въезжающих продолжает расти.
Аналогичные проблемы испытывают туристические локации по всему миру, но случай Фудзикавагутико — особенный. Сюда туристы приезжают не ради достопримечательности в самом поселке, а потому, что отсюда открывается удачный вид. Большинство туристов даже не остаются здесь на ночь, а просто приезжают на час из Токио.
В магазинчике, который попадает почти на все кадры, висит объявление с извинениями к местным жителям за неудобства, а еще недавно туда наняли дополнительного охранника. Теперь благодаря забору, надеются владельцы, поток туристов схлынет и жизнь снова войдет в спокойное русло.
А вот история о том, как туристы докучают людям за тысячи километров от Японии — на Майорке из-за них хотят закрыть аэропорт.
Георгий Мазуркевич.