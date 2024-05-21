В Японии установили закрывающий вид на Фудзи черный экран

Защитный экран из черной ткани высотой 2,5 м и длиной 20 м установлен напротив круглосуточного магазина сети Lawson. Как сообщило агентство Kyodo, работы по его установке были завершены во вторник.
Фотографии этого магазина с Фудзи на фоне стали популярны в социальных сетях. После этого многие туристы, посещающие Японию, стали приезжать в это место, чтобы сделать похожие фото.
В поисках лучшего ракурса многие туристы переходили дорогу в неположенном месте. Местным жителям не нравилось и то, что туристы шумно себя вели. В надежде сделать фото без лишних людей на фото туристы приезжают в эту популярную точку с раннего утра.
Привлечение иностранных туристов является одной из главных целей властей Японии, которые считают эту отрасль важным фактором для развития экономики. Число гостей из-за рубежа в последние месяцы растет рекордными темпами, чему способствует слабый курс иену по отношению к доллару. Вместе с тем многие популярные районы сталкиваются с чрезмерным наплывом туристов.