В японском селе закроют забором вид на Фудзи. Местные устали от туристов

Власти поселка Фудзикавагутико в префектуре Яманаси решили построить забор, который закроет вид на гору Фудзи, сообщили The Japan Times и The Guardian со ссылкой на AFP.
Представитель администрации пояснил, что это вынужденная мера, направленная на борьбу с бесконтрольным потоком туристов. Забор высотой 2,5 м и длиной 20 м появится рядом с супермаркетом популярной в Японии торговой сети Lawson. По словам собеседника информагентства, именно сочетание фасада магазина и горы привлекало приезжих. «В социальных сетях распространилось мнение, что это очень японское место», сказал чиновник, отметив, что на этом фоне фотографировались, в основном, иностранные путешественники.
Туристы не только раздражали местных жителей, но и создавали аварийные ситуации: люди заполоняли тротуары и парковку, нарушали правила дорожного движения, перебегая через дорогу, мусорили и даже забирались на крышу расположенной рядом клиники. «Прискорбно, что нам приходится это делать из-за того, что некоторые туристы не соблюдают правила», — добавил источник.
Строительство ограждения начнется уже на следующей неделе и простоит там до тех пор, «пока ситуация не улучшится».
Япония отменила большинство ограничений на въезд, введенных в связи с пандемией коронавируса, в октябре 2022 года. По данным The Guardian, в марте 2024 года страну посетили около 3 млн человек, что является рекордом.
В январе этого года правительство префектуры Яманаси приняло решение ввести плату за подъем на гору Фудзи и ограничить число туристов, которые могут восходить на нее. Новые требования начнут действовать с 1 июля 2024 года, когда стартует 70-дневный летний сезон восхождений на гору.
За прошедший год на Фудзи поднялись 221 322 путешественника, при этом 62% (137 236) выбрали тропу Ёсида на северном склоне. Именно там чаще всего выбрасывали мусор, а неопытные альпинисты получали травмы.
Фудзи — самая высокая гора в Японии (3776 м). У нее изящная коническая форма. Фудзи считается священным символом Японии. Вокруг нее и на ней расположены храмы и святилища. Издревле восхождение на гору в Японии считалось религиозной практикой, при этом Фудзи — одна из самых популярных туристических достопримечательностей, рассказывают в энциклопедии Britannica. В 2013 году гора получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она находится на самом большом в Японии острове — Хонсю.
От избытка туристов страдает и Киото. В марте власти города запретили им посещать ряд улиц и аллей района Гион, в котором живут и работают гейши. Те жаловались, что незнакомцы фотографируют их, прикасаются к ним и даже проникают в частную собственность.