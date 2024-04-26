В японском селе закроют забором вид на Фудзи. Местные устали от туристов

Фудзи — самая высокая гора в Японии (3776 м). У нее изящная коническая форма. Фудзи считается священным символом Японии. Вокруг нее и на ней расположены храмы и святилища. Издревле восхождение на гору в Японии считалось религиозной практикой, при этом Фудзи — одна из самых популярных туристических достопримечательностей, рассказывают в энциклопедии Britannica. В 2013 году гора получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она находится на самом большом в Японии острове — Хонсю.