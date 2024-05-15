В сети обсуждают новый портрет Карла III: «Будто он попал в ад»

«Извините, но его портрет выглядит так, будто он попал в ад», «Как будто он купается в крови», «Без обид, но это худший королевский портрет, который я когда-либо видела», «Мне кажется, что художник не является его фанатом», «Я не понимаю, почему все красное», — писали в комментариях.