В сети обсуждают новый портрет Карла III: «Будто он попал в ад»

Королевская семья опубликовала фото картины в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Портрет 75-летнего короля Великобритании написал британский художник Джонатан Йео. На полотне монарх изображен в форме Валлийской гвардии, полковником которой он стал в 1975 году. Презентация картины проходила в Голубой гостиной Букингемского дворца. Мнение интернет-пользователей было неоднозначным.
«Извините, но его портрет выглядит так, будто он попал в ад», «Как будто он купается в крови», «Без обид, но это худший королевский портрет, который я когда-либо видела», «Мне кажется, что художник не является его фанатом», «Я не понимаю, почему все красное», — писали в комментариях.
5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. В связи с болезнью монарх временно отложил свои публичные обязанности.
Однако 31 марта король принял участие в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Он появился на публике вместе со своей женой.
Накануне инсайдер рассказал, что принц Гарри поставил Карла III в неловкое положение. По информации источника, герцог заставил своего больного отца выбирать между ним и королевой Камиллой.