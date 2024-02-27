Sun: Карл III обратился за помощью к православному монаху с Афона

Король Великобритании Карл III обратился за помощью к настоятелю Ватопедского православного монастыря на Афоне в Греции — архимандриту Ефрему. Об этом пишет The Sun.
По данным издания, монарх и священнослужитель поддерживают отношения уже более 25 лет. Они сблизились после смерти принцессы Дианы в 1997 году, с тех пор король прислушивается к советам монаха.
«Да, мы поддерживаем связь с тех пор, как ему поставили диагноз. Я верю, что его величество сможет преодолеть недуг. У нас очень хорошее взаимопонимание», — отметил архимандрит Ефрем в беседе с The Sun.
Король Великобритании несколько раз посещал Афон и восемь раз приезжал в Ватопедский монастырь — один из самых древних монастырей, который был построен в X веке. По данным Sun, у Карла III даже есть свои покои в Ватопеде.
5 февраля Букингемский дворец сообщил, что у короля диагностировали рак. Болезнь была выявлена во время госпитализации короля из-за увеличения простаты. На время лечения монарх отложит участие в публичных мероприятиях, но продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме.