В Британии «смахнули пыль» с плана на случай смерти Карла III

Daily Beast отмечает, что пересмотр аспектов плана — стандартная процедура, ею регулярно занимаются как чиновники, так и военные. Однако один из высокопоставленных источников издания сказал, что с плана «смахнули пыль» и активно обновляют его с учетом того, что у Карла III выявили рак. О диагнозе 75-летнего монарха Букингемский дворец объявил в феврале, отметив, что на время лечения король продолжит исполнять церемониальные обязанности, но воздержится от публичных мероприятий. Тип рака не уточнялся; один из экспертов в разговоре с Daily Beast предположил, что монарху проводят лучевую терапию.