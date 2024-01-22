Ученые нашли планету, утонувшую в океане лавы

В 73 световых лет от Земли командой астрономов из Университета Висконсин-Мэдисон и Университета Флориды была обнаружена экзопланета, которая вращается вокруг «аналога» Солнца. Это самая маленькая планета, которую когда-либо находили, пишет ScienceAlert.

Возраст планеты HD 63433 d составляет менее 500 миллионов лет. Она вращается вокруг звезды, похожей на Солнце по массе и температуре. По словам ученых, находка может представлять собой раннюю Землю, только с радиусом, в 1,1 раза превышающим радиус нашей планеты.

Пока что неизвестна масса обнаруженного объекта, но физический размер указывает на то, что он схож с Землей, Марсом и Венерой по своему составу.

Экзопланета обращается вокруг своей звезды за 4,2 дня, что говорит о том, что эти объекты находятся очень близко друг к другу. Одна сторона HD 63433 d всегда обращена к «Солнцу», из-за чего ее поверхность, скорее всего, представляет собой море расплавленной породы с дневной температурой 1297 градусов Цельсия.

Пока что об экзопланете ученым известно не так много. Но специалисты надеются, что последующие исследования помогут определить массу HD 63433 d. Это, в свою очередь, позволит рассчитать плотность объекта, определить состав и понять, если ли на нем атмосфера и что в ней содержится.

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Анна Морозова