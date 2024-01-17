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18:03 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Запущен самый масштабный в истории поиск внеземных цивилизаций

В рамках проекта будут изучены тысяча и миллионы звездных систем.

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Источник: NRAO/AUI/NSF

Альянс Института поиска внеземного разума SETI, инициатива Breakthrough Listen и Национальная радиоастрономическая обсерватория (NRAO) США объявили о запуске нового масштабного проекта COSMIC (Commensal Open-Source Multimode Interferometer Cluster или «Совместный мультирежимный интерферометрический кластер с открытым кодом»). Он призван расширить радиус поиска следов внеземных цивилизаций в космосе. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal.

В ходе исследований будет использована система из 27 радиотелескопов VLA, расположенная в штате Нью-Мексико. Она сможет прослушивать радиосигналы в сотнях тысяч и даже в миллионах звездных систем на частотах от 0,75 до 50 гигагерц. В общей сложности будет просканировано 80% всего неба. Все это повышает шансы поймать инопланетную волну и обнаружить внеземные цивилизации.

Ранее ученые улучшили способ принятия внеземных сигналов.

Анна Морозова

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