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13:29 (мск), источник: Московский комсомолец

Астрономы нашли ближайшую молодую землеподобную планету

Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, сообщили об открытии экзопланеты HD 63433d возрастом менее 500 миллионов лет, вращающейся вокруг молодой звезды.

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Радиус планеты сопоставим с радиусом Земли, а радиус звезды — с радиусом Солнца. Возраст системы составляет 414 миллионов лет.

Космический объект стал ближайшей молодой землеподобной планетой из известных.

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