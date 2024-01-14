Астрономы нашли ближайшую молодую землеподобную планету
Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, сообщили об открытии экзопланеты HD 63433d возрастом менее 500 миллионов лет, вращающейся вокруг молодой звезды.
Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, сообщили об открытии экзопланеты HD 63433d возрастом менее 500 миллионов лет, вращающейся вокруг молодой звезды.
Радиус планеты сопоставим с радиусом Земли, а радиус звезды — с радиусом Солнца. Возраст системы составляет 414 миллионов лет.
Космический объект стал ближайшей молодой землеподобной планетой из известных.