Шри-Ланка продолжит выдавать бесплатные туристические визы россиянам

Ранее программа продлевалась до 31 мая, но, как стало известно, продолжит свое действие и сейчас. «Отсутствие сборов за электронную визу действует до дальнейшего уведомления для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. Поездка по eVisa должна осуществляться только в туристических целях», — сказано в сообщении на официальном сайте для получения электронной визы Шри-Ланки (2).
В конце октября 2023 года Шри-Ланка объявила об отмене визового сбора для туристов из РФ. Ранее за ее оформление взималось от $50 до $60. Цена зависела от того, каким способом подавались документы: онлайн или по прибытии в страну. Для детей младше 12 лет виза была бесплатной.
Планировалось, что с 1 июня Шри-Ланка введет платные визы: об этом ранее сообщала Ассоциация туроператоров России (3). Предполагалась, что со всеми сборами 30-дневная виза будет стоить $102,5.
Также для туристов доступны и альтернативные варианты: платные визы на срок от полугода до 10 лет. Заявки на них подаются на официальной платформе визового центра.
Список источников
1. Ассоциация туроператоров России. URL:
https://www.atorus.ru/node/57192
2. Официальный сайт для получения электронной визы Шри-Ланки. URL:
https://www.srilankaevisa.lk/
3. Ассоциация туроператоров России. URL:
https://www.atorus.ru/node/56774
Автор: Елизавета Чеботарева