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Шри-Ланка продолжит выдавать бесплатные туристические визы россиянам

По ним можно бесплатно пребывать в стране в течение 30 дней, но с однократным въездом. Визу важно оформить онлайн до прибытия.

Источник: Freepik

Ранее программа продлевалась до 31 мая, но, как стало известно, продолжит свое действие и сейчас. «Отсутствие сборов за электронную визу действует до дальнейшего уведомления для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. Поездка по eVisa должна осуществляться только в туристических целях», — сказано в сообщении на официальном сайте для получения электронной визы Шри-Ланки (2).

Источник: Freepik
Новость

В конце октября 2023 года Шри-Ланка объявила об отмене визового сбора для туристов из РФ. Ранее за ее оформление взималось от $50 до $60. Цена зависела от того, каким способом подавались документы: онлайн или по прибытии в страну. Для детей младше 12 лет виза была бесплатной.

Планировалось, что с 1 июня Шри-Ланка введет платные визы: об этом ранее сообщала Ассоциация туроператоров России (3). Предполагалась, что со всеми сборами 30-дневная виза будет стоить $102,5.

Также для туристов доступны и альтернативные варианты: платные визы на срок от полугода до 10 лет. Заявки на них подаются на официальной платформе визового центра.

Список источников

1. Ассоциация туроператоров России. URL:
https://www.atorus.ru/node/57192

2. Официальный сайт для получения электронной визы Шри-Ланки. URL:
https://www.srilankaevisa.lk/

3. Ассоциация туроператоров России. URL:
https://www.atorus.ru/node/56774

Автор: Елизавета Чеботарева