Шри-Ланка продолжит выдавать бесплатные туристические визы россиянам

В конце октября 2023 года Шри-Ланка объявила об отмене визового сбора для туристов из РФ. Ранее за ее оформление взималось от $50 до $60. Цена зависела от того, каким способом подавались документы: онлайн или по прибытии в страну. Для детей младше 12 лет виза была бесплатной.