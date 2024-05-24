Шенгенские визы станут дороже в 2024 году

Новая стоимость — 90 евро, а для детей от 6 до 12 лет — 45 евро. При этом сервисный сбор тоже может увеличиться. Повышение связано с инфляцией в Европе. Однако цены все равно останутся невысокими по сравнению со стоимостью документов, которые разрешают въезд в другие страны. Например, подать заявку на туристическую визу США стоит 185$⁣.