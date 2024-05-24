Шенгенские визы станут дороже в 2024 году

Стоимость сбора изменится с 11 июня. Нововведение будет действовать для всех стран, включая Россию.
Новость впервые появилась на сайте Министерства иностранных дел Словении (1). Позже Еврокомиссия выпустила регламент, согласно которому стоимость сбора шенгенской визы поднимется с 11 июня на 12% для всех стран, включая Россию (2).
Новая стоимость — 90 евро, а для детей от 6 до 12 лет — 45 евро. При этом сервисный сбор тоже может увеличиться. Повышение связано с инфляцией в Европе. Однако цены все равно останутся невысокими по сравнению со стоимостью документов, которые разрешают въезд в другие страны. Например, подать заявку на туристическую визу США стоит 185$.
Увеличение цены сбора не должно уменьшить спрос российских туристов на путешествия в Шенгенскую зону. Если учитывать общую сумму поездки в страны Евросоюза, до которых из России добраться можно только с пересадкой в других государствах, повышение стоимости визы на 10 евро выглядит несущественно.
Напомним, что на сегодняшний день сбор за шенгенскую визу составляет от 40 до 80 евро.
Список источников:
1. Официальный сайт Министерства иностранных дел Словении. URL: https://www.gov.si/en/news/2024−05−20-increase-of-schengen-visa-fees/
2. Официальный сайт Европейского союза. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401415
Автор: Елизавета Чеботарева