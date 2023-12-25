Роструд напомнил о десятидневных новогодних выходных

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259330&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Поскольку 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, то для тех, у кого установлена пятидневная рабочая неделя, последний рабочий день в этом году будет 29 декабря», — сообщили в Роструде.

Согласно Трудовому кодексу, к праздничным нерабочим дням относятся восемь дней с 1 по 8 января, рассказали в ведомстве. Таким образом, новогодние каникулы для россиян продлятся с субботы, 30 декабря, по понедельник, 8 января. Первым рабочим днем в 2024 году станет вторник, 9 января.