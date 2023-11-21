Почему в 2024 году будет три рабочих субботы?

В 2024 году у россиян, имеющих стандартную пятидневную рабочую неделю, будет три рабочих субботы: 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря. Это следует из календаря выходных и праздничных дней, утвержденного постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году».

Почему в 2024 году будут рабочие субботы?

В постановлении правительства сказано, что нерабочие дни перенесены с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. Это сделано для того, чтобы продлить первые майские праздники и новогодние каникулы 2025 года.

Статья 112 Трудового кодекса РФ предусматривает в качестве нерабочего праздничного дня 1 мая — Праздник Весны и Труда. В 2024 году он выпадает на среду. Чтобы увеличить количество выходных в начале мая, власти решили сделать нерабочими также 29 и 30 апреля (понедельник и вторник), перенеся на них выходные с двух суббот: 27 апреля и 2 ноября. Таким образом, первые майские праздники в 2024 году продлятся не один день, а четыре: с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая.

Как было сказано ранее, в субботу, 2 ноября, придется выйти на работу. Однако россияне все равно будут отдыхать два дня подряд, так как за рабочей субботой последует выходной воскресенье (3 ноября) и нерабочий понедельник (4 ноября) — День народного единства.