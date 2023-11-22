Новогодние праздники для россиян — одни из самых любимых. Поэтому всех интересует вопрос, как отдыхаем на Новый год 2023−2024. Рассказываем, сколько дней продлятся зимние каникулы.

Сколько нерабочих дней будет на новогодние праздники

Середина зимы порадует нас долгожданным отдыхом. Целых десять нерабочих дней начнутся с субботы 30 декабря и закончатся в понедельник 8 января. Это подтверждено на сайте Правительства РФ (1) на основании постановления Министерства труда и социальной защиты РФ (2).

30—31 декабря — суббота и воскресенье, на которые приходятся наиболее насыщенные событиями дни;

— суббота и воскресенье, на которые приходятся наиболее насыщенные событиями дни; 1—5 января — опять отдыхаем и восстанавливаемся после новогодней ночи;

— опять отдыхаем и восстанавливаемся после новогодней ночи; 6—7 января — суббота и воскресенье;

— суббота и воскресенье; 8 января — понедельник — последний день праздников. В процессе отдыха начинаем готовиться к укороченной трудовой неделе.

Производственный календарь на 2024 год

Производственный (табельный, рабочий) календарь позволяет наглядно представить количество рабочих, выходных и праздничных дней в каждом месяце года. Он используется при составлении графика отпусков и для определения размера выплаты по больничному листу.

Сколько работаем в январе 2024 года

Неслучайно январь у многих россиян — любимый месяц в году. Это вполне объяснимо, ведь кроме приятных впечатлений от празднования Нового года и Рождества, мы еще и работаем в этом месяце всего лишь 17 дней.

Сколько отдыхаем в январе 2024 года

Поскольку в январе 31 день, а в соответствие с трудовым законодательством мы трудимся 17 дней, то путем несложных математических расчетов получаем 14 выходных и праздничных дней.

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Почему мы так долго отдыхаем на Новый год

Празднование Нового года на Руси имеет давние традиции, при этом увеличение дней отдыха далось населению с большим трудом. Новогодние каникулы можно рассматривать даже в качестве социального завоевания. Интересно проследить, как происходило увеличение количества выходных дней после новогодней ночи.

Новый год начали отмечать уже в Древней Руси, однако то, как долго люди отдыхали в то далекое время, покрыто тайной. С принятием христианства началом Нового года стали считать 1 марта. Только благодаря указу Петра I эти сроки были передвинуты на два месяца назад, и новый 1700 год уже праздновали 1 января.

После революционных событий 1917 года произошла реформа календаря. До 1929 года 1 января считался нерабочим днем, однако в последующие годы советские граждане после новогодней ночи были вынуждены идти на службу. Это объяснялось тем, что пролетарское государство относилось к Новому году как к «поповскому празднику».

Только в 1947 году руководство СССР официально признало 1 января выходным днем. В советском обществе действовал принцип «Кто не работает, тот не ест», поэтому праздников было сравнительно немного. Ситуация начала меняться в 1991 году, когда Рождество 7 января стало днем, свободным от труда. Новый год и Рождество располагались близко друг к другу, поэтому пространство между ними постепенно заполнялось выходными днями.

В 1993 году праздничным стало 2 января. В 2004 году россиянам добавили целых 5 выходных дней (с 1 по 5 января). В 2012 году процесс увеличения новогодних каникул продолжился, и мы стали отдыхать с 1 по 8 января. С учетом субботы и воскресенья получилось десять полноценных дней отдыха.

Выгодно ли брать отпуск в январе

Ответить на этот вопрос однозначно не получится. Все зависит от того, чего вы хотите больше: длительный отдых или максимальные отпускные. С точки зрения количества денег январь — самый невыгодный из всех 12 месяцев в году, поскольку отпускные выплачиваются только за рабочие дни, а их в январе всего лишь 17.

Вопросы и ответы

Тема Нового года для большинства является животрепещущей, поэтому вызывает множество вопросов. Постараемся ответить на некоторые из них.

Как будет оплачиваться работа в нерабочие дни?

Поскольку трудовой процесс не прекращается и в новогодние каникулы, определенной категории граждан придется выйти на работу. Как правило, им положена за это двойная оплата или отгул. Однако имеются и некоторые особенности.

Если сотрудники заняты в важных сферах (например, коммунальные и экстренные службы, транспорт, общепит и т. п. ), требующих непрерывного функционирования, то они выходят на работу с 31 декабря по 8 января по своему графику, что оплачивается по двойному тарифу.

Для работников творческих профессий (артистов, журналистов, писателей) трудовой процесс на январских каникулах регулируется коллективным договором или локальным нормативным актом.

Если в договоре прописана необходимость работать в праздничные дни, то придется исполнять свои творческие обязанности. Двойная оплата в данном случае может быть как предусмотрена, так и нет.

Сотрудники, которые трудятся по обычному графику, также могут быть привлечены к работе в новогодние выходные, но для этого потребуется их письменное согласие. Оплата должна быть проведена по двойному тарифу или предоставлен отгул в удобное для работника время. Кроме того, 31 декабря рабочий день является укороченным — с 10:00 до 16:00.

Как отдыхают на Новый год в других странах?

Если сравнить количество выходных дней на Новый год, то Россия находится здесь на лидирующих позициях по сравнению с большинством зарубежных стран.

Только в Азербайджане отдыхают с 31 декабря по 6 января, а в остальных странах новогодние праздники значительно короче. В Казахстане выходные дни — 1, 2 и 7 января, а вот в Белоруссии — только 1 и 7 января.

В иностранных государствах, где исповедуют православие, новогодние празднества проходят, как правило, в два этапа. К примеру, в Грузии выходные — 1, 2 и 7 января. А вот в Армении этих дней уже больше: 31 декабря, 1, 2, 6, 7 января. Интересный пример подала Черногория, которая отмечает Рождество с 6 по 9 января.

В европейских государствах отдыхают иначе, поскольку там отмечается католическое Рождество, а оно приходится на 25 декабря. В Германии празднуют 25, 26 декабря и 1 января. В странах Прибалтики новогодних выходных несколько больше, чем в остальных европейских державах. Видимо, сказываются традиции нахождения в составе СССР. Здесь отдыхают с 24 по 26 декабря и 1 января. А в Латвии вообще еще одним выходным днем признано 31 декабря, чего нет больше ни в одной европейской стране.

Интересная ситуация наблюдается в Китае. Там на празднование «европейского» Нового года отводится только один день (1 января). Зато китайский Новый год отмечается семидневными выходными. Сложность однако заключается в том, что в Китае действует лунный календарь, поэтому новогодние празднества могут выпадать и на январь, и на февраль — в зависимости от года. Но целая неделя отдыха в любом случае является хорошей традицией.

Совсем не радуют своих граждан Соединенные Штаты Америки. На празднование Рождества отводится всего один день — 25 декабря, а Новый год отмечается только 1 января. К тому же 31 декабря американским трудящимся не положен сокращенный рабочий день.

Какие еще праздники есть в январе?

Если подсчитать количество профессиональных, международных, религиозных и иных праздников, то на каждый день января их приходится от 20 до 30. Выберем только самые основные и интересные.

1 января Международный день похмелья;

Международный день семьи. 3 января Прокопьев день;

Праздник сонного дня. 5 января Международный разгрузочный день;

Фестиваль льда и снега. 7 января Православное Рождество Христово;

Международный день программистов.

9 января Международный день хореографа;

Степанов день. 11 января День заповедников и национальных парков России;

Международный день «Спасибо».

12 января День работника прокуратуры РФ;

День похищений. 13 января День российской печати;

День осуществления мечты. 14 января Старый Новый год;

Всемирный день логики. 15 января День образования Следственного комитета РФ;

Всемирный день снега. 17 января День творчества и вдохновения;

День детских изобретений. 19 января Крещение Господне;

День супруга. 20 января День Республики Крым;

Зимний день согревания мира.

21 января День инженерных войск;

Международный день аспиранта. 22 января День авиации войск ПВО России;

Китайский Новый год. 24 января Международный день образования;

Международный день эскимо. 25 января День российского студенчества;

Татьянин день. 26 января Международный день таможенника;

День случайных направлений. 28 января Международный день защиты персональных данных;

Всемирный день безработных. 30 января День Деда Мороза и Снегурочки;

Школьный день ненасилия и мира. 31 января Международный день ювелира;

День рождения русской водки.

Источники

Постановление Правительства Российской Федерации № 1314 от 10 августа 2023 года «О переносе выходных дней в 2024 году» static.government.ru/media/files/XBIhmpDam4A9mx0HA0FrWIOQ5bhKJqua.pd Выходные и праздничные дни в 2024 году: на «майские» придется по 4 выходных дня. Министерство труда и социальной защиты. 19.06.2023 mintrud.gov.ru/labour/82