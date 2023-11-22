Как отдыхаем на Новый год 2023−2024
Посмотрите, как отдыхаем на Новый год в 2023 — 2024 году. Разбираемся в официальных документах и рассказываем, сколько нерабочих дней нам подарят новогодние праздники в России.
Посмотрите, как отдыхаем на Новый год в 2023 — 2024 году. Разбираемся в официальных документах и рассказываем, сколько нерабочих дней нам подарят новогодние праздники в России.
Новогодние праздники для россиян — одни из самых любимых. Поэтому всех интересует вопрос, как отдыхаем на Новый год 2023−2024. Рассказываем, сколько дней продлятся зимние каникулы.
Середина зимы порадует нас долгожданным отдыхом. Целых десять нерабочих дней начнутся с субботы 30 декабря и закончатся в понедельник 8 января. Это подтверждено на сайте Правительства РФ (1) на основании постановления Министерства труда и социальной защиты РФ (2).
Производственный (табельный, рабочий) календарь позволяет наглядно представить количество рабочих, выходных и праздничных дней в каждом месяце года. Он используется при составлении графика отпусков и для определения размера выплаты по больничному листу.
Неслучайно январь у многих россиян — любимый месяц в году. Это вполне объяснимо, ведь кроме приятных впечатлений от празднования Нового года и Рождества, мы еще и работаем в этом месяце всего лишь 17 дней.
Поскольку в январе 31 день, а в соответствие с трудовым законодательством мы трудимся 17 дней, то путем несложных математических расчетов получаем 14 выходных и праздничных дней.
Празднование Нового года на Руси имеет давние традиции, при этом увеличение дней отдыха далось населению с большим трудом. Новогодние каникулы можно рассматривать даже в качестве социального завоевания. Интересно проследить, как происходило увеличение количества выходных дней после новогодней ночи.
Новый год начали отмечать уже в Древней Руси, однако то, как долго люди отдыхали в то далекое время, покрыто тайной. С принятием христианства началом Нового года стали считать 1 марта. Только благодаря указу Петра I эти сроки были передвинуты на два месяца назад, и новый 1700 год уже праздновали 1 января.
После революционных событий 1917 года произошла реформа календаря. До 1929 года 1 января считался нерабочим днем, однако в последующие годы советские граждане после новогодней ночи были вынуждены идти на службу. Это объяснялось тем, что пролетарское государство относилось к Новому году как к «поповскому празднику».
Только в 1947 году руководство СССР официально признало 1 января выходным днем. В советском обществе действовал принцип «Кто не работает, тот не ест», поэтому праздников было сравнительно немного. Ситуация начала меняться в 1991 году, когда Рождество 7 января стало днем, свободным от труда. Новый год и Рождество располагались близко друг к другу, поэтому пространство между ними постепенно заполнялось выходными днями.
В 1993 году праздничным стало 2 января. В 2004 году россиянам добавили целых 5 выходных дней (с 1 по 5 января). В 2012 году процесс увеличения новогодних каникул продолжился, и мы стали отдыхать с 1 по 8 января. С учетом субботы и воскресенья получилось десять полноценных дней отдыха.
Ответить на этот вопрос однозначно не получится. Все зависит от того, чего вы хотите больше: длительный отдых или максимальные отпускные. С точки зрения количества денег январь — самый невыгодный из всех 12 месяцев в году, поскольку отпускные выплачиваются только за рабочие дни, а их в январе всего лишь 17.
Тема Нового года для большинства является животрепещущей, поэтому вызывает множество вопросов. Постараемся ответить на некоторые из них.
Поскольку трудовой процесс не прекращается и в новогодние каникулы, определенной категории граждан придется выйти на работу. Как правило, им положена за это двойная оплата или отгул. Однако имеются и некоторые особенности.
Если сотрудники заняты в важных сферах (например, коммунальные и экстренные службы, транспорт, общепит
Для работников творческих профессий (артистов, журналистов, писателей) трудовой процесс на январских каникулах регулируется коллективным договором или локальным нормативным актом.
Если в договоре прописана необходимость работать в праздничные дни, то придется исполнять свои творческие обязанности. Двойная оплата в данном случае может быть как предусмотрена, так и нет.
Сотрудники, которые трудятся по обычному графику, также могут быть привлечены к работе в новогодние выходные, но для этого потребуется их письменное согласие. Оплата должна быть проведена по двойному тарифу или предоставлен отгул в удобное для работника время. Кроме того, 31 декабря рабочий день является укороченным — с 10:00 до 16:00.
Если сравнить количество выходных дней на Новый год, то Россия находится здесь на лидирующих позициях по сравнению с большинством зарубежных стран.
Только в Азербайджане отдыхают с 31 декабря по 6 января, а в остальных странах новогодние праздники значительно короче. В Казахстане выходные дни — 1, 2 и 7 января, а вот в Белоруссии — только 1 и 7 января.
В иностранных государствах, где исповедуют православие, новогодние празднества проходят, как правило, в два этапа. К примеру, в Грузии выходные — 1, 2 и 7 января. А вот в Армении этих дней уже больше: 31 декабря, 1, 2, 6, 7 января. Интересный пример подала Черногория, которая отмечает Рождество с 6 по 9 января.
В европейских государствах отдыхают иначе, поскольку там отмечается католическое Рождество, а оно приходится на 25 декабря. В Германии празднуют 25, 26 декабря и 1 января. В странах Прибалтики новогодних выходных несколько больше, чем в остальных европейских державах. Видимо, сказываются традиции нахождения в составе СССР. Здесь отдыхают с 24 по 26 декабря и 1 января. А в Латвии вообще еще одним выходным днем признано 31 декабря, чего нет больше ни в одной европейской стране.
Интересная ситуация наблюдается в Китае. Там на празднование «европейского» Нового года отводится только один день (1 января). Зато китайский Новый год отмечается семидневными выходными. Сложность однако заключается в том, что в Китае действует лунный календарь, поэтому новогодние празднества могут выпадать и на январь, и на февраль — в зависимости от года. Но целая неделя отдыха в любом случае является хорошей традицией.
Совсем не радуют своих граждан Соединенные Штаты Америки. На празднование Рождества отводится всего один день — 25 декабря, а Новый год отмечается только 1 января. К тому же 31 декабря американским трудящимся не положен сокращенный рабочий день.
Если подсчитать количество профессиональных, международных, религиозных и иных праздников, то на каждый день января их приходится от 20 до 30. Выберем только самые основные и интересные.
|1 января
|3 января
|5 января
|7 января
|Православное Рождество Христово;
Международный день программистов.
|9 января
|11 января
|День заповедников и национальных парков России;
Международный день «Спасибо».
|12 января
|13 января
|14 января
|15 января
|17 января
|19 января
|20 января
|День Республики Крым;
Зимний день согревания мира.
|21 января
|22 января
|24 января
|25 января
|26 января
|28 января
|30 января
|31 января
Источники
Автор: Игорь Геращенко