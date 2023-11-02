Китайский Новый год 2024: дата наступления года Дракона

Что дарить и как правильно украсить дом на китайский Новый год 2024, чтобы привлечь удачу и счастье. Рассказываем о традициях главного и самого продолжительного праздника в Поднебесной. А также о том, почему в России его отмечают неправильно.

В Китае празднуют Новый год с еще большим размахом, чем в России, — от недели до месяца. И пусть весь мир подождет! Если вы заказываете что-то из Поднебесной, намечаете поездку в эту страну или просто хотите больше разбираться в ее интересных традициях, важно знать, когда отмечается китайский Новый год в 2024 году.

Рассказываем, почему не стоит 1 января ставить на стол тотемные фигурки животных восточного календаря, избегать каких-либо блюд (например, не есть свинину в год Свиньи) и надевать одежду определенного цвета.

Какого числа начинается и заканчивается китайский Новый год

Китайцы отмечают Новый год два раза: по григорианскому календарю и по лунному.

По григорианской системе исчисления времени торжество приходится так же, как и во всем мире, на ночь с 31 декабря на 1 января. Вот только если в России это один из главных праздников года, то в Китае он проходит тихо и почти незаметно.

Но еще у китайцев есть свой Новый год, который они празднуют по восточному (лунному) календарю. У него не постоянная, а плавающая дата. Первый день праздника выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Это промежуток между 21 января и 21 февраля.

Китайский Новый год в 2024 году наступит 10 февраля. Вот только летоисчисление по лунному календарю другое. На Востоке будут встречать 4721-й год.

По традиции этот праздник отмечают 15 дней. То есть в этот раз народные гуляния и различные праздничные мероприятия продлятся до 24 февраля.

Закончится год по китайскому календарю 28 января 2025 года. И да, он длится не 360 дней, как мы привыкли.

Но не это самое удивительное. Новый год на китайском языке произносится как «Чуньцзе». В переводе это означает Праздник Весны! Конечно, в эти дни еще холодно, да и на календаре зима. Но считается, что сразу после встречи Нового года дни начинают становиться все теплее. Китайская поговорка гласит: «Успех года решает весна, успех дня — утро».

Символ 2024 года

У каждого года в Китае есть свой символ. Это одно из 12 зодиакальных животных (Крыса, Змея, Петух и т. д. ) определенного цвета, которое соответствует какой-либо стихии (земля, вода, огонь, металл и дерево). Каждая комбинация повторяется только раз в 60 лет.

Китайский Новый год 2024 — это год Зеленого Деревянного Дракона. Дракон считается одним из самых могущественных образов в культуре Востока и обещает год, полный возможностей для обретения различных благ.

Это фантастическое существо — символ мудрости, силы, удачи и огромной энергии, которая поможет преодолеть любые препятствия на пути к цели. А еще Дракон ассоциируется у китайцев с богатством, процветанием, величием и властью. Поэтому императорский трон назывался «драконьим».

В китайской мифологии драконы — существа великодушные, милостивые к людям. Народ не боится их, не пытается задобрить, а любит и благодарит за покровительство.

Зеленый цвет у китайцев символизирует возрождение, начало новой жизни. Готовьтесь к переменам, в том числе неожиданным, но — обязательно — хорошим.

В концепции пяти стихий в китайской философии дерево отвечает за рост и самосовершенствование. Растение может быть гибким и одновременно твердым. Этим качествам оно учит людей.

Год Зеленого Деревянного Дракона 2024 считается удачным для новых начинаний. Особенно большая вероятность успеха ожидает бизнесменов.

Дракон поможет не только карьеристам. В Китае верят, что этот год будет удачным для создания семьи и планирования детей.

Традиции празднования Нового года в Китае

Официальная версия возникновения Китайского Нового года связана с именем императора Юй Шуня. По легенде, правил он еще до нашей эры. Так что этот персонаж не исторический, а скорее мифологический. День его вступления на престол и считается первым днем года в восточном календаре.

Использовать в одежде, интерьере и презентах красный цвет

Еще одна легенда гласит, что перед каждым Новым годом из моря выходит чудовище Нянь. В переводе с китайского это слово означает «год». Ничего хорошего на суше подводный житель не сулит. Он хочет разорить города и села, поглотив весь скот и урожай. А на десерт он не прочь полакомиться и людьми.

Многие традиции празднования Нового года в Китае связаны именно с этим преданием. Главная их цель — защититься от чудовища. Поэтому в преддверии Нового года китайцы украшают дом предметами красного цвета. Дарят подарки и надевают одежду именно этого цвета, а вовсе не зеленого. Хотя предстоящий китайский праздник именуется годом Зеленого Дракона.

По легенде, Нянь испугался и не съел ребенка в красной одежде, поэтому этот цвет нужно использовать как можно больше. К тому же в китайской культуре он означает удачу, изобилие и счастье, да и добавляет яркости и праздничности.

Кстати, еще одна традиция — обновлять накануне праздника гардероб и покупать новые вещи. Конечно, красного цвета.

Не мыть голову

Некоторые новогодние традиции удивляют иностранцев. Например, в первые дни Нового года многие китайцы не моют голову, потому что слово «волосы» на китайском языке — «фа» — созвучно со словом «разбогатеть» — «фа цай». Никак нельзя смывать с себя такую возможность!

Убираться в доме и встречать гостей

Знакомая россиянам традиция — уборка накануне праздника. Во-первых, китайцы верят, что вместе с мусором дом покидают все несчастья. А во-вторых (для тех, кто сомневается во всяких поверьях), — гости же придут! Кстати, о гостях.

В новогоднюю ночь принято собирать всех родственников под одной крышей. Это, можно сказать, официальный праздник воссоединения семьи. Даже если всех раскидало по разным городам и странам, сыновья, дочери, внуки и племянники стараются приехать и провести это время вместе с близкими.

Собраться всей семьей за праздничным столом

Традиционно на новогоднем столе должны быть мясо и рыба, независимо от того, какой символ у наступившего года. А теперь вспомним, как в России пытаются подстроить праздничное меню под символ китайского Нового года. Мол, если год Свиньи — никакой свинины на столе. Не гневи кабанчика! Отдаем почести Кролику — жуем морковь и капусту. Да и вообще зодиакальные животные не имеют никакого отношения к празднику 1 января.

Обязательное блюдо новогоднего стола в Китае — пельмени «чжаоцзы» из свинины или говядины. Они символизируют слитки серебра или золота. Пельмени принято лепить всей семьей. Кстати, в России у многих тоже есть такая предновогодняя традиция.

Но Китай большой, и в разных его уголках обычаи отличаются. Например, в некоторых местах на Новый год готовят соевый творог или тофу. Интересно, что рыбу (символ богатства) принято не доедать. Так китайцы изображают показную сытость. Мол, пусть в Новом году будет столько еды, чтобы невозможно было всю ее съесть.

Главное — приготовить как можно больше еды. Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. А все хотят, чтобы он был сытым. Поэтому китайцы доедают приготовленную еду несколько дней. Это нам тоже знакомо.

Новогодний ужин в Китае, как и у многих российских семей, длится целую ночь.

Смотреть телевизор

В Китае в праздничную ночь любят смотреть телевизор. Их «Голубой огонек» еще масштабнее нашего. Конечно, называется он по-другому — «чуньвань» (новогодний гала-концерт).

Гулять в новогоднюю ночь

После того как китайцы отметили праздник дома с семьей, они отправляются гулять со своими родными, друзьями или соседями. Там можно поучаствовать в конкурсах каллиграфии и различных играх, послушать уличных артистов в парках.

Смотреть праздничные представления

Со второго дня Нового года проходит множество самых разных массовых мероприятий. Зрелищно смотрятся дорогие костюмированные шествия с боем барабанов и ударами гонгов, а также с традиционными танцами. Например, один из популярных — танец льва. Человек внутри фигуры этого животного имитирует его движения. И, конечно, в этом году не обойдется без танца дракона. Тут потребуется целая команда. Она держит на шестах сделанного из бумаги дракона и двигается так, чтобы он совершал волнообразные движения.

Проводить новогодние ярмарки и запускать салюты

В Китае, как и в России, всюду открываются ярмарки с новогодними товарами. К тому же в Поднебесной столько всего производят! Праздники — прекрасная возможность продать побольше.

Вечером перед праздником запускают фейерверки и петарды, чтобы отпугнуть все плохое и привлечь счастье и удачу.

Участвовать в Празднике фонарей

В последний 15-й день празднований устраивают грандиозный Праздник фонарей. Всюду загораются декоративные бумажные фонарики. Именно это зрелище погружает всех в атмосферу новогодней сказки. У нас, например, такой эффект создает пушистый белый снег, который красиво падает под бой курантов.

Что принято дарить на Новый год в Китае

Главный новогодний подарок в Китае весьма прагматичен — это деньги. Их вручают в специальных красных конвертах с иероглифом, обозначающим «богатство». Они называются «хунбао». Сумма в них обязательно должна быть четной. А еще жители КНР стараются найти новенькие банкноты.

Такой подарок дарят и детям. Он называется «деньги на вырост». Но подрастающее поколение само решает, копить или потратить на игрушки.

Технический прогресс внес свои коррективы в традиции. Все чаще китайцы отправляют электронные «хунбао» с помощью специальных приложений. Это удобно, если родные живут в других странах или не могут приехать на праздник.

Такой подарок дарят и детям. Он называется «деньги на вырост». Но подрастающее поколение само решает, копить или потратить на игрушки. Технический прогресс внес свои коррективы в традиции. Все чаще китайцы отправляют электронные «хунбао» с помощью специальных приложений. Это удобно, если родные живут в других странах или не могут приехать на праздник. В Китае принято дарить подарки из парных предметов. Четные числа считаются счастливыми. Чаще всего преподносят две вещи, но можно и шесть. Только не четыре! Эта цифра ассоциируется у китайцев со смертью, так как эти слова в китайском языке созвучны.

Хозяева дома и гости вручают друг другу мандарины (и тоже по две штуки в руки). Таким образом они обмениваются пожеланиями финансового благополучия, ведь эти фрукты, по мнению жителей Поднебесной, похожи на золотые слитки. Конечно, можно дарить игрушки и угощения, но традиционно красного цвета.

Как украсить дом для встречи китайского Нового года

Больше, больше красного! Как мы уже писали, в Поднебесной в Новый год бумажными фонариками украшают дома и квартиры. Их также размещают на деревьях, в офисах, на фасадах зданий. Считается, что они отгоняют несчастье.

На входные двери нужно повесить панно или полоски бумаги (конечно, красной) с парными надписями. Традиционно в посланиях желают добра и процветания, а также пишут стихи о наступлении весны.

Во многих провинциях окна украшают замысловатыми фигурками из бумаги. Похожий декор любят и в России. У нас вырезают снежинки. В Поднебесной узоры более сложные. Китайская техника вырезания из бумаги называется «цзяньчжи».

Также дома украшают новогодними картинками «няньхуа» (напоминаем, что «нянь» по-китайски означает «год»). На них часто изображены герои народных легенд.

Так как китайский Новый год — это Праздник Весны, то без растений нельзя. Люди покупают в дом маленькие мандариновые или цветущие сливовые деревья, орхидеи, пионы и другие цветы.

Новогодние приметы в Китае

В разных китайских провинциях есть свои новогодние приметы. Рассказываем про самые распространенные.

Красный цвет отпугивает чудище Нянь и несет достаток.

Генеральную уборку делают накануне праздника. А следующие несколько дней лучше полы не мыть. По легенде, в это время боги облетают дома и рассыпают счастье.

Нельзя спать в новогоднюю ночь — счастье проспишь.

Надевай лучшие наряды — привлечешь достаток.

Год Дракона будет наиболее успешным для тех, кто, соответственно, родился в год Дракона, ведь это их талисман.

В новогоднюю ночь и первый день года ни в коем случае нельзя ссориться. Это может принести множество проблем. И наоборот, следует попросить прощения и самому прощать все обиды. Тогда год пройдет счастливо.

До наступления Нового года обязательно нужно вернуть долги. Тогда вскоре получишь в два раза больше денег.

Вопросы и ответы

У тех, кто интересуется китайскими традициями и культурой, возникают различные вопросы о датах и выходных днях Нового года в Китае. Ответим на наиболее популярные из них.

Как высчитывается дата китайского Нового года?

Дата китайского Нового года определяется по восточному календарю. Она связана с завершением полного лунного цикла. Просто открываете лунный календарь и смотрите, на какое число выпадает второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Сколько длится китайский Новый год?

Праздник длится 15 дней, но официально в календаре праздничных выходных КНР для Нового года выделена неделя (второй такой долгий праздник — День образования КНР). А вот у студентов в это время начинаются двухмесячные каникулы.

Почему весь Китай уходит на выходные на Новый год?

Китайский Новый год — национальный праздник. Как и в новогодней России, в этот период все государственные предприятия, учебные и многие другие учреждения закрываются.

Конечно же, работают больницы и экстренные службы. Через день-другой после празднества открываются банки и магазины.

Дольше всех не работают предприятия. Как правило, производство останавливается на целый месяц.

Дело в том, что в крупных китайских городах до 90% рабочих — приезжие из бедных районов, где сложно найти работу. Новогодние праздники для них — единственная возможность увидеться с семьей.

Как всем известно, китайцы — многочисленная нация. Невозможно всем уехать в один день. Транспортные сети просто не выдерживают таких нагрузок. Поэтому кто-то отправляется раньше, кто-то — позже. Так это и растягивается на месяц.

Другого отпуска у сотрудников предприятий нет. А работают они, как правило, по шесть дней в неделю.

К тому же в Китае чтят традиции, и начальство просто не может не отпустить работников домой на Новый год.